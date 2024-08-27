Time Out dice

¿De quién es?

Eric Juslen, Kaisla Laranta y Tomson Tukiainen son tres jóvenes finlandeses afincados en Barcelona que comparten una pasión: los vinos naturales. Tras recorrer Europa con sus pop-ups y probar suerte en distintos locales de Barcelona, encontraron el lugar perfecto en un antiguo pub irlandés del Raval, justo al lado del Bar Cañete. El resultado es Manifest, un espacio que combina vinos naturales, comida original y un ambiente imprevisible donde cualquier cosa puede suceder. Amantes del vino natural y la diversión sin reglas estrictas; este es vuestro bar.

¿Qué se bebe?

Las estanterías rebosan botellas de naturales de Cataluña, España, Italia, Hungría y, sobre todo, de Languedoc-Roussillon e IGP Côtes Catalanes. Lucas Bozzoli, sumiller francés, selecciona los vinos como si fueran para su propia casa: si le gustan allí, le gustan en el bar. Cada botella es una pequeña aventura para descubrir nuevas variedades y productores, con etiquetas que cambian constantemente y sorpresas que suelen terminar en brindis improvisados entre clientes.

¿Qué se come?

Gracias al chef Giacomo Hassan, de la Bodega Bonay, no hace falta beber con el estómago vacío. Su carta es juguetona y muy en su línea: una quincena de platos fáciles de compartir, desde ostras con leche de tigre hasta milanesas de setas con mayonesa picante. Uno de los favoritos es el hot dog de pulpo: crujiente, frito, con kimchi casero, mayonesa y pepino en vinagre, servido en pan de bollo. Creatividad y originalidad hasta el infinito.

¿Quién va?

La espontaneidad es la regla en Manifest. Antes de las 11.30 de la noche, el local tiene un ambiente más tranquilo; después, cualquier cosa puede pasar. Esto atrae a una mezcla ecléctica de jóvenes locales y expatriados con ganas de pasárselo en grande. Y vaya si lo hacen: ríen, conversan, brindan, ligan y bailan improvisadamente hasta tarde.

¿Cómo es?

Los chicos realizaron las reformas mínimas y necesarias y aprovecharon gran parte de la madera del antiguo pub irlandés. El local es amplio y acogedor, tiene barra generosa, mesas de distintos tamaños, un piano Chassaigne, objetos vintage, estanterías llenas de vinilos y un tocadiscos que nunca descansa. Si buscas intimidad, las mesas de la entrada son perfectas; si quieres cachondeo y movimiento, dirígete al fondo, donde la energía se siente desde el primer momento.

¿Y qué más?

Aquí se viene a disfrutar de buenos vinos naturales y buena música. Eric, melómano empedernido, tiene una colección de vinilos que haría caerte la mandíbula. Pero ojo: Manifest no es un club con programación fija de DJs ni un local Hi-Fi; es un bar donde la música suena siempre bien, sea del género que sea, creando el escenario perfecto para charlas, risas y descubrimientos gastronómicos. Sigue su Instagram para saber qué botellas naturales han pillado recientemente y qué pop-ups y colaboraciones organizan.

Dirección

Marquès de Barberà, 11 (Raval)

Cómo llegar

Metro: Liceu (L3) y Paral.lel (L2 y L3)

Horario

Martes, miércoles, jueves y domingo de 20 a 1 h.

Viernes y sábado de 20 a 2.30 h

Contacto

Teléfono: 670 761 075

Instagram: @bar.manifest