EspañolCatalàEnglish

Bar Morsa
Bar Morsa

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Time Out dice

En este bar nocturno del Poble Sec, abierto en el verano de 2024 y dirigido por un argentino y un mexicano, encontraréis tacos y marisco al estilo mexicano, cerveza artesana, vinos naturales y mucho rock’n’roll. El Morsa es un bar de noche, sí, pero donde se puede comer muy bien (la cocina está abierta hasta medianoche). La carta es corta, pero más que suficiente para hacer base: cuatro entrantes, cinco tacos y dos aguachiles infalibles.

El interiorismo va a la altura de la selección musical: paredes con murales y cubiertas de fotos, iluminación roja, barra de acero inoxidable y una terraza magnífica con sombrillas. El ambiente es siempre 'chingón'. Cada fin de semana pincha un DJ diferente y, de vez en cuando, se organizan pop-ups gastronómicos interesantes.

Detalles

Dirección
Nou de la Rambla, 152
Barcelona
08004
Transporte
M: Paral·lel (L2, L3)
Precio
