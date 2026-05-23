La Greca es el nuevo chiringuito de los Grec Gardens, impulsado por cuatro vecinos del Poble-sec: Raquel Blasco y Marc Santamaria (Casa Xica), junto a Lena Wiget y Joe Littenberg (Eat Street, BCN Més, Farm to Table). La propuesta combina cocina informal y de temporada con tres planchados, platillos caseros como calamares a la andaluza, macarrones de la abuela, garbanzos con butifarra negra o fricandó, además de conservas y charcutería.

Los fines de semana añaden arroces de roca, montaña y verduras, y postres tradicionales como el brazo de nata o la ensaimada del Forn Mistral con crema catalana. Abre todo el año, cada día, de 12 a 20 h. Aquí se está de maravilla.

Dónde: Passeig de Santa Madrona, 38