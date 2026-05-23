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Barcelona

Mula Bar
Foto: Mula Bar | Mula Bar
Foto: Mula Bar

Los mejores bares y restaurantes de Poble Sec-Montjuïc

Los 27 rincones gastronómicos más apetecibles del distrito

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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Sobre la avenida Paral·lel, encontraréis el barrio popular del Poble-sec, con una oferta que cada vez crece más gracias a la diversidad cultural y a las propuestas de un montón de restaurantes y bares de gran calidad. ¿Buscáis un lugar para comer algo cerca de Montjuïc y de la Feria de plaza de Espanya? Pues en esta lista hay para todos los gustos y bolsillos: platos tradicionales, creativos, de aquí, foráneos, lugares para echar el vermut y bodegas con excelentes vinos.

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Cafés, bares y bodegas

La Greca

  • Bares de tapas
  • El Poble-sec
La Greca
La Greca
Foto: La Greca

La Greca es el nuevo chiringuito de los Grec Gardens, impulsado por cuatro vecinos del Poble-sec: Raquel Blasco y Marc Santamaria (Casa Xica), junto a Lena Wiget y Joe Littenberg (Eat Street, BCN Més, Farm to Table). La propuesta combina cocina informal y de temporada con tres planchados, platillos caseros como calamares a la andaluza, macarrones de la abuela, garbanzos con butifarra negra o fricandó, además de conservas y charcutería.

Los fines de semana añaden arroces de roca, montaña y verduras, y postres tradicionales como el brazo de nata o la ensaimada del Forn Mistral con crema catalana. Abre todo el año, cada día, de 12 a 20 h. Aquí se está de maravilla. 

Dónde: Passeig de Santa Madrona, 38 

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Asante Café

  • Cafeterías
  • El Poble-sec
Asante Café
Asante Café
Foto: Juan La Torre / @vegan.vibes.bcn

En 2024, Niki Mahona y Diego Da Silva abrieron Asante Café en el Poble-sec. ¡Ojo! En poco más de un año, el local fue elegido mejor restaurante vegano del mundo 2025 por los usuarios de Happy Cow, además de recibir el premio al mejor cheesecake vegano del planeta. Especializado en brunch vegano y café de especialidad, el plato estrella de la corta carta son los 'huevos', disponibles en versión Benedict o shakshouka magrebí, elaborados con técnicas como la esferificación para lograr texturas muy realistas y sabores sorprendentes.

Todo hecho en casa; panes de fermentación lenta, quesos veganos desarrollados artesanalmente y seitán como base proteica. La carta se completa con focaccias, cafés, smoothies y cheesecakes.

Dónde: Elkano, 63 

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La Font del Gat

  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Font del Gat
La Font del Gat
Foto: Karla Schmotzer

En un espacio construido para la Exposición Universal de 1929, dentro de un entorno histórico de gran valor, este restaurante es un auténtico oasis de paz y naturaleza. En la primavera de 2025, el grupo restaurador Confiteria reabrió el restaurante de la Font del Gat, obra de Puig i Cadafalch de 1925, situado en los Jardines de Jardins de Laribal. Inspirado en las antiguas 'fontades' populares de 1908, el proyecto busca recuperar ese espíritu festivo al aire libre.

Tiene 700 m² y dos terrazas espectaculares, rodeadas por jardines diseñados por Rubió i Tudurí. La propuesta gastronómica es popular y asequible: menús con brasa, tapas catalanas y paellas gigantes los domingos. Además, hay música en directo o DJ cada día de apertura, con estilos como jazz, rumba o folk.

Dónde: Passeig de Santa Madrona, 28 

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Quimet i Quimet

  • Española
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Quimet i Quimet
Quimet i Quimet
Foto: Quimet i Quimet

Hay consenso absoluto: uno de los templos del vermuteo de la ciudad. Abierto en 1914 como bodega, esas grandes puertas de madera roja con porticones llevan muchos años dando la bienvenida a los afortunados que logran entrar. El local es minúsculo (cuatro paredes, 25 m²) y las colas, mayúsculas. Aquí solo caben 30 clientes. Lo dicen todas las guías del mundo y sentimos repetirnos pero Quimet y Quimet es, bueno, para que os salten las lágrimas.

Tienen cerveza propia, sirven el mejor vermut de grifo del planeta y ofrecen una variedad de vinos que llega hasta el techo. Todo este cúmulo de felicidad acompaña a unas tapas que harían resucitar a los muertos. Montaditos de salmón, yogur y miel trufada o los más vendidos, los de alcachofa, cremoso Brillante-Savarin y tomate confitado.

Dónde: Poeta Cabanyes, 25

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Bodega Vidal

  • Bodegas
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Bodega Vidal
Bodega Vidal
Foto: Bodega Vidal

La histórica Bodega Vidal, con casi cien años de vida, cerró a finales de 2025 y reabrió a principios de 2026 bajo la misma propiedad de Bodega Gol y Bodega Manolo, con Roger Solé al frente de la cocina. El nuevo concepto aprovecha su gran fortaleza —una barra espectacular— y prescinde de cocina propia, potenciando así una oferta centrada en tapas frías, con platos calientes procedentes de la cercana Gol.

La propuesta se inspira en el espíritu de Quimet & Quimet y se basa en una barra de acero con bandejas de elaboraciones como salpicón de capipota, ensaladilla, empedrado de bacalao o escabeches, además de opciones calientes como albóndigas o callos. Con precios populares y servicio en rabaneras, es un lugar pensado para comer rápido y bien.

Dónde: Nou de la Rambla,148 

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Bar Morsa

  • El Poble-sec
Bar Morsa
Bar Morsa
Foto: Bar Morsa

En este bar nocturno del Poble Sec, abierto en 2024 y dirigido por un argentino y un mexicano, encontraréis cervezas artesanas, vinos naturales y mucho rock’n’roll. El Morsa es un bar de noche, sí, pero donde se puede comer mexicano muy bien (la cocina está abierta hasta medianoche). La carta es corta, pero más que suficiente para hacer base: cuatro entrantes, cinco tacos y dos aguachiles infalibles.

Paredes con murales y cubiertas de fotos, iluminación roja, barra de acero inoxidable y una terraza magnífica con sombrillas. El ambiente es siempre 'chingón'. Cada fin de semana pincha un DJ diferente.

Dónde: Nou de la Rambla, 152 

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Bar La Cañada

  • Bares de vinos
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Bar La Cañada
Bar La Cañada
Irene Fernandez

Otro bar de barrio que ha pulsado el botón de 'reboot' es el Bar La Cañada. JuanPe González ha reavivado esta espléndida barra inoxidable de 1980, en el Poble Sec más tranquilo, con la ayuda del actor y artista Nico Baixas y Lina Ruiz.

Ha juntado delicadezas frías (aceitunas de Bailèn, atún ahumado de Murcia, embutidos de Salamanca, quesos artesanos...) con una carta de vinos a copas bien elegidos, cañas más madrileñas que barcelonesas, y un par de guisos que hace su madre: deliciosas las albóndigas con recuerdos especiados de Casablanca, destino del exilio republicano de sus abuelos. Clientela farandulera y alegre.

Dónde: Bòbila, 5 

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Tiberi Bar

  • Bares de vinos
  • El Poble-sec
Tiberi Bar
Tiberi Bar
Foto: Tiberi Bar

El local es un cruce entre el hygge nórdico y el interiorismo barcelonés: sobriedad, calidez y, si miras al techo, sensación de estar dentro de una nube. Los protagonistas son los vinos naturales, pero no hay que ignorar la carta de platillos para compartir, que cambia con las estaciones, aunque mantiene algunas secciones fijas: cosas para picar (gildas, chips, boquerones), bocadillos (el de pollo es el más aplaudido) y algunos platos de verdura, carne y pescado.

Un par de ejemplos: el celebrado sándwich de pollo asado con limón, hierbas aromáticas y pan de focaccia, o la pluma de cerdo ibérico con mantequilla de anchoas y pimientos verdes. Entre semana abren solo por la tarde; los fines de semana, al mediodía y por la tarde.

Dónde: Vila i Vilà, 67 

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La Chana

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Chana
La Chana
Foto: La Chana

Lo mejor de la cocina de Cádiz lo encontraréis en este minúsculo bar lleno de alegría y buen humor. Las propietarias ponen en marcha rock a todo trapo para bajar el cazón en adobo, uno de los clásicos que hacen en La Chana. Bien crujiente por fuera y tierno y gustoso por dentro por haberlo macerado unas horas antes. Excelente el atún anchoado, la mojama y las ortiguillas (cuando las tienen).

En invierno hacen más platos de cuchara como los garbanzos con pringá (carne de olla) y tagarninas (cardos) que resucitan a los muertos. Por favor, que nos expliquen cómo elaboran el sagrado y más veraniego salmorejo, ¡porque es una delicia que crea adicción! Y Manzanilla para regarlo.

Dónde: Poeta Cabanyes, 8 

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La Tieta

  • Cervecerías
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Tieta
La Tieta
©Ivan Giménez

La Tieta es la mínima expresión: apenas una barra de mármol repleta de buenos vinos, vermut y cañas bien tiradas, unas pocas mesas y una terraza encantadora. En su carta de vinos no encontraréis nada clásico; una semana se enamoran de un vino mallorquín y a la siguiente pierden la cabeza por uno gallego.

Esa misma pasión la trasladan también a la comida: sin experimentos extraños, pero con creatividad, preparan cocina tradicional de toda la vida muy bien hecha. Por ejemplo, unas migas manchegas que reconfortan cuerpo y alma, unas carrilleras guisadas que se deshacen en la boca o unos aromáticos tomates cherry confitados con tomillo. Tampoco faltan tortillas contundentes ni cócteles clásicos.

Dónde: Blai, 1 

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La Raposa

  • Bares de tapas
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Raposa
La Raposa
© Maria Dias

La Raposa nació en el Poble-sec inspirada por el espíritu combativo de las Vulpes y su mítico tema Me gusta ser una zorra. Este espacio fue impulsado por tres vecinas del barrio —la arquitecta Alba, la cocinera Momo y la diseñadora Natalia— con la voluntad de crear un punto de encuentro alternativo frente a la turistificación del barrio.

Es un bar vegetariano de precios populares, con platos como croquetas, currys, ensaladas o pastas elaborados con productos ecológicos y de proximidad, y una librería especializada en feminismo, transfeminismo, literatura infantil y cocina antiespecista. Además, organizan talleres de pan, huerto urbano, conservas o autoedición, siempre coordinados por mujeres, lesbianas o personas trans.

Dónde: Tapioles, 47 

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La Federica

  • Gay y lésbico
  • El Poble-sec
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Federica
La Federica
Photograph: Courtesy La Federica

Si ya estáis cansados del Gayixample y queréis explorar nuevos horizontes, lo mejor que podéis hacer es acercaros al Poble-sec y dirigiros a La Federica, un bar queer con una programación muy sólida que se extiende de miércoles a domingo a partir de las siete de la tarde.

Entre sus actividades más populares destacan el visionado semanal de RuPaul’s Drag Race, el espectáculo Flamenco Queer, las sesiones de comedia de Manolita Comedy o el show drag Red Velvet Show, donde puede pasar, literalmente, cualquier cosa.

Dónde: Salvà, 3 

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La Porca

  • Bar de bocadillos
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Porca
La Porca
Foto: La Porca

La Porca es una hamburguesería familiar donde la materia prima y el buen trato son los ingredientes principales. Está impulsada por Rubén León y su madre, Carmen. Ganaron el concurso de la Mejor Hamburguesa de Barcelona con la Doble Bacon Cheese Burger: doble smash de ternera, bacon crujiente, queso cheddar ahumado, mayonesa y relish de pepinillos y cebolla.

Cada mes proponen una hamburguesa nueva. La ensaladilla murciana —con patata, atún, encurtidos, huevo duro y mayonesa— es de las mejores de la ciudad. Cerveza bien tirada, tapas caseras y postres contundentes. El neón rojo con forma de morro de cerdo que ilumina el local ya lo deja claro: aquí se celebra el amor por el cerdo.

Dónde: Mata, 16 

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Restaurantes

Margarit

  • Griega
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Margarit
Margarit
Foto: Margarit

Margarit está liderado por Stefano Balis (griego, ex Bardot, Rilke e Informal) y Jordi Fenoll (ilicitano, ex Dos Pebrots), y propone un restaurante de base griega que se abre a la amplitud culinaria del Mediterráneo. Su cocina nace de un diálogo natural entre los distintos extremos del mar y se materializa en platos como la berenjena con queso tyrokafteri, harissa y pistachos, o la carrillera de ternera con ñoquis y ladorigani (aceite y orégano).

La tradición helénica se reinterpreta con técnica y creatividad en elaboraciones como la 'tarama' —con bonito en escabeche y algarroba— o la caballa con espinacas y salsa pescador. También ofrecen 'pitas' cambiantes y una cuidada carta de vinos, con protagonismo de naturales griegos.

Dónde: Margarit, 58

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Mercado Central

  • Peruana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Mercado Central
Mercado Central
Foto: Mercado Central

Pueblo Libre, en Sant Antoni, está dirigido por el chef Pablo Ortega (ex Astrid y Gastón, Tanta de Gastón Acurio) y se inspira en las tradicionales casas de comidas de Lima. Su 'hermano pequeño', Mercado Central, creado junto a Addy Pedraza y Dani Polo, recupera el espíritu de las cebicherías populares de los años 90 en los mercados peruanos.

Aquí la carta incluye entrantes como causa, croquetas o wantanes, una amplia selección de cebiches y tiraditos, y platos calientes como lomo salteado, pato guisado, jalea mixta, arroces o seco de rape. Su menú de mediodía por 16,90 euros es una de las mejores opciones del barrio.

Dónde: De la Creu dels Molers, 4

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Alapar

  • Japonesa
  • El Poble-sec
Alapar
Alapar
Scott Chasserot

Donde antes estaba Pakta de Albert Adrià, ahora hay una izakaya mediterránea o un celler tradicional con visión asiática, según cómo se mire. Lo dirigen Jaume Marambio y Vicky Maccarone. Él cocinó en St. Rémy, Saüc, Gaudir y Tickets, y ella fue jefa de sala en Hoja Santa y Niño Viejo. Aquí fusionan la gastronomía mediterránea con la japonesa, a través de platos para compartir en pareja elaborados con producto local y de temporada, precisión, sensibilidad y creatividad.

Algunos ejemplos son el montadito de sashimi de calamar con panceta ibérica, el yakitori de mollejas de ternera con kimchi, la raya al wok con su suquet y, de postre, mochi a la brasa relleno de chocolate con helado de aceite de oliva.

Dónde: Lleida, 5 

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Denassus

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Denassus
Denassus
Foto: Scott Chasserott

Denassus tiene un nombre evidente que nos encanta porque no engaña. Ya os lo podéis imaginar: ¡aquí se come de narices! Sergi Ruiz (Nariz de Oro 2014) y Alejo Mailan son sumilleres, y Eduardo Orionda es el cocinero. Está claro que su unión nace del buen comer y el buen beber.

A vuestra disposición tenéis los clásicos (bravas, croquetas, tortillas), además de platillos de temporada para compartir y un par de opciones de brasa. Edu, asturiano, tiene muy buen ojo para el pescado y el marisco; cualquier plato del mar que os propongan, pedidlo. Un ejemplo: los calamares con alubias de Santa Pau y butifarra negra. Tampoco se olvidan de los postres, como el milhojas de pistacho. Excelente selección de vinos nacionales e internacionales y un ambiente desenfadado.

Dónde: Blai, 53

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Casa Xica

  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Casa Xica
Casa Xica
Foto: Ivan Giménez

Un poco de mundo en la cocina de este pequeño e íntimo restaurante de la França Xica. En realidad, es una especie de pasaporte goloso para viajar sin moverte de la silla en el Poble-sec. Raquel Blasco y Marc Santamaria, sus propietarios, decidieron plasmar en la carta todo lo aprendido en sus viajes, sobre todo por el sudeste asiático.

Quizá no haya que hablar de fusión, pero sí de una carta llena de sabores adquiridos en ese recorrido. La fórmula del éxito: elaboraciones de inspiración oriental con producto local y un pie en la tradición catalana. Algunos ejemplos son los nigiris de tortilla del Pirineo con calabaza o las gyozas de gambas y foie de bacalao. La carta de vinos ecológicos está a la altura de los platos.

Dónde: França Xica, 20

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Quirat

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Quirat
Quirat
Scott Chasserot

Un restaurante de hotel de impacto: al frente está el chef Víctor Torres, que con Les Magnòlies de Arbúcies fue el cocinero más joven de España en obtener una estrella Michelin; en 2018, con apenas 25 años. Aquí practica una cocina catalana de autor muy similar a la de allí, basada en la excelencia del producto y la pureza de los sabores, con pequeñas influencias francesas. Se abastecen de la huerta y la fauna del Maresme y del Baix Llobregat en la medida de lo posible.

En los dos menús degustación (de 110 y 160 euros) destacan platos como el fricandó, las albóndigas de rape con picada y ratafía, o las patas de cerdo con bogavante. Solo ofrecen cenas y únicamente de martes a sábado.

Dónde: Av. de Rius i Taulet, 1-3,

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El Camarote de Tomás

  • Barcelona
El Camarote de Tomás
El Camarote de Tomás
Foto: El Camarote de Tomás

Junto a la plaza de España, este clásico del marisco y el pescado sirve desde 1998 producto marino fresquísimo y de primera calidad, que llega cada día directamente de la lonja. Percebes, rodaballo, cigalas de costa, gamba roja de Palamós, chipirones de playa y navajas del Delta son solo algunas de las más de treinta referencias que lucen en la vitrina y en la carta.

Si dudáis, la parrillada de pescado es una apuesta segura. La cocina es poco intervencionista, basada sobre todo en la plancha y el horno. Entre los platos más emblemáticos destaca la esqueixada de bacalao. Tomàs y Montse ya se han jubilado, pero Núria Espallargas y Josep Ribot han tomado el relevo y todo sigue igual.

Dónde: Lleida, 3

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Xemei

  • Italiana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Xemei
Xemei
Foto: Scott Chasserott

No es lo mismo decir 'hoy hemos cenado en un italiano' que 'hoy hemos cenado en un veneciano'. ¡Aún hay categorías! Cuando Xemei abrió en el Poble-sec, este matiz se volvió imprescindible. Los gemelos —'xemei' en dialecto veneciano— Stefano y Max Colombo trajeron una cocina transalpina que iba mucho más allá de los macarrones a la boloñesa y las pizzas cuatro estaciones.

Hoy se han convertido en chefs icónicos de Italia y del producto de máxima calidad en Barcelona, pero Xemei mantiene intacta su alma veneciana: es el lugar al que hay que ir para entender qué es el hígado de ternera a la veneciana con polenta, porque en realidad es como entrar en su casa. El espacio tiene glamour, el ambiente es de taberna vintage y los platos son buoni, buoni, buoni.

Dónde: Pg. de l'Exposició, 85

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Taberna Noroeste

  • El Poble-sec
Taberna Noroeste
Taberna Noroeste
Foto: Taberna Noroeste

El oeste y el norte de España se unen en lo gastronómico en la taberna de David López y Javier San Vicente, chefs y propietarios de Taberna Noroeste. Entre ambos suman décadas de experiencia en grandes casas de la tapa refinada, como Tapas24 de Carles Abellán, y en la alta gastronomía del norte, como Akelarre de Pedro Subijana.

En su restaurante han optado por dejarse de florituras y apostar por la mejor cocina española, con influencias del norte (López es gallego) y del oeste (San Vicente tiene orígenes salmantinos). El resultado es una carta corta, basada en producto excelente y con espíritu hedonista, con platos como una caldeirada de merluza a la romana y pil pil de sus cabezas. Cocina abierta, pocas mesas y muchas ganas de hacer disfrutar al cliente.

Dónde: Radas, 67 

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RíasKRU

  • Marisco
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
RíasKRU
RíasKRU
Foto: RíasKRU

Después de la pandemia, Rías de Galicia, marisquería abierta en 1986, reabrió como Rías/Kru. Antes subías las escaleras de Rías y te encontrabas con Espai Kru, donde predominaban las porciones exquisitas de producto marino crudo y marinado con elaboraciones de alta cocina moderna. Los hermanos Iglesias optaron por unificar la carta en ambos espacios.

En la misma mesa puedes elegir entre Rías, lo mejor de la ortodoxia gallega (percebes, almejas, cañaíllas), o Kru, con poco fuego y mucha influencia asiática, con maravillas como el nigiri de calamar con miso negro o la ventresca de atún con ponzu de pera. En cocina está el chef Robert Gelonch, barcelonés que ha trabajado codo con codo con grandes nombres como Gaig, Adrià, Freixa y De Muelas.

Dónde: Lleida, 7
 

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Elche

  • Marisco
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Elche
Elche
Foto: Elche

La familia Iborra se trasladó a Cataluña hace más de 50 años y su maleta traía recetas ilicitanas. Pioneros en Barcelona en la importación de cocina valenciana, ya cuentan con dos restaurantes más donde se pueden encontrar todo tipo de arroces impecables: uno es el mítico Cheriff de la Barceloneta (Ginebra, 15) y el otro el Torreón de Gavà. En los tres, el arroz es el plato estrella.

En Elche destaca el arroz negro de Elche con chipirones y alcachofas, una explosión de mar oscuro y sugerente, con verduras de sabores antiguos, cortes de cefalópodos que rezuman intensidad y, como secreto, una base de arroz Bayo Extra del Ebro, híbrido entre largo y bomba que aporta consistencia y retiene el sabor.

Dónde: Vila i Vilà, 71

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La Churuata

  • Venezolana
  • El Poble-sec
La Churuata
La Churuata
Foto: La Churuata

Este es uno de los pocos restaurantes especializados en gastronomía caribeña venezolana de Barcelona. Abierto en 2023, ofrece platos tradicionales como tequeños, yuca frita, arepas, empanadas, tostones y el emblemático pabellón criollo, así como ceviches y sopas.

Atención a su apuesta caribeña: tostones playeros, vuelve a la vida (un primo cercano del ceviche al que se le atribuyen propiedades afrodisíacas) y rompecolchón (mezcla de marisco, arepa frita de maíz, cebolla morada encurtida y langostino frito). En la barra, guarapita (aguardiente con zumos de frutas tropicales) y rones venezolanos como Cacique, Santa Teresa Gran Reserva y toda la colección de Carúpano.

Dónde: Tapioles, 14

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Hammer

  • China
  • El Poble-sec
Hammer
Hammer
Foto: Hammer

Hammer es un restaurante que reivindica con orgullo la cocina sichuanesa, dejando atrás la época en la que la gastronomía china se suavizaba para adaptarse a los paladares barceloneses. Su propuesta es intensa, aromática y atrevida.

La carta reúne clásicos regionales como el 'mapo tofu' con salsa picante, la berenjena 'yuxiang' melosa, el 'mao xue wang' —un festival de callos, tofu de sangre y embutidos—, el 'fuqi feipian' de finas láminas de ternera en aceite especiado y el pollo 'mala' con chiles secos y pasta de soja fermentada. 

Dónde: Av. Paral·lel, 99

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Can Lampazas

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Can Lampazas
Can Lampazas
Foto: Can Lampazas

Un restaurante de cocina gallega que hacía falta en Barcelona. No porque no exista oferta en este sentido, sino porque ofrece un buen punto intermedio para saborear la gastronomía de una taberna gallega sin el ruido ni la incomodidad habitual de estos espacios, y sin tener que gastar demasiado. Los camareros son atentos y se come francamente bien.

Se define como pulpería, y el pulpo no falla: a la brasa, guisado o el clásico a feira. Llaman la atención las ollas que tienen justo en la entrada para cocerlo. Tampoco decepcionan el lacón, los pescados salvajes a la brasa con carbón de encina, la ternera rubia y el resto de clásicos gallegos (incluidos el pastel larpeira y la tarta de Santiago). 

Dónde: Av. del Paraŀlel, 159

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