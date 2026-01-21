Time Out dice

El neón rojo de morro de cerdo que ilumina las mesas ya avisa: aquí se celebra el amor porcino. La materia prima y el buen trato son los protagonistas; se trata de una hamburguesería familiar impulsada por el murciano Rubén León y su madre, Carmen. Muy presente en los festivales de la ciudad, ya cuenta con un segundo local en Esparraguera (Arbres, 2).

Las hamburguesas

En La Porca se puede decir que fue empezar y triunfar. Ganaron la BC Burger Cup en 2019, y en 2024 se llevaron su primer Solete Repsol y el Burger Shop in BCN. Aquí las hamburguesas son cosa seria. Destacamos, por ejemplo, la doble bacon cheeseburger: doble disco smash de ternera, bacon crujiente, queso cheddar ahumado, mayonesa y relish de pepinillos y cebolla. Ojo a la hamburguesa del mes, donde la creatividad se desata; un ejemplo es la Fifty-Fifty: smash de ternera, pastrami de cerdo, queso cheddar, mermelada de bacon, yema trufada y relish de pepinillos.

También merece mención su bocadillo de cerdo asado, cebolla roja, miel picante, pesto rojo de tomate seco, mayonesa y rúcula en pan de coca crujiente, a la altura de las hamburguesas. Como acompañamiento perfecto, las patatas fritas con salsa de yema trufada, parmesano, bacon crujiente y cebollino fresco. Y sin olvidar las tres hamburguesas vegetarianas, que están sin duda entre las mejores de la ciudad.

Las tapas

La ensaladilla con patata, encurtidos, atún y huevo, bautizada 'la marinerica', refleja los orígenes familiares. Las bravas, con dos salsas caseras y porchetta a baja temperatura, están entre las mejores de la ciudad. Las croquetas caseras llevan cerdo asado al vino, y las alitas de pollo se confitan y se fríen acompañadas de salsa barbacoa casera, cebollino y quicos de maíz.

Los postres

En una hamburguesería no podía faltar el cheesecake, aunque también se puede disfrutar de un brioche caliente relleno de Nutella, con salsa de Nutella y Choco Krispies.

La Porca en casa

Trabajan con las principales plataformas de comida a domicilio para que podáis disfrutar sin moveros del sofá.

Dirección

Mata, 16 (Poble Sec)

Cómo llegar

Metro Paral·lel (L2, L3)

Horario

Lunes y martes, de 19 a 22.30 h

Miércoles y jueves, de 13 a 16 h y de 19 a 22.30 h

Viernes, sábado y domingo, de 13 a 16 h y de 19 a 23.30 h

Contacto

Teléfono: 93 179 51 75

Instagram: @laporcabcn