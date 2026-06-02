Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo, y ya está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros. En Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad, y ofrece una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo un mismo techo.
El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre. Y en términos de bocadillos, es toda una potencia. Por un lado, tenemos los suntuosos bocadillos crujientes de cerdo asado a la barbacoa y pan de coca de La Porca. Por otro, los bikinis de La Bikineria, tierno y fundido placer que incluye incluso un planchado de pollo a l'ast a la leña. Sea cual sea vuestra fuerza mandibular, el Market tiene vuestro bocadillo.
Son buenos tiempos para el bocadillo en Barcelona. Te lo puedes llevar sin problemas, te lo puedes comer en espléndida soledad, y te garantiza siempre un buen rato: la intimidad con un buen bocata, en tu bar o restaurante favorito, es un momento insuperable. El buen bocadillo está descentralizado, lo encontramos por toda la ciudad. Echadle un vistazo a esta lista: bocadillos de Barcelona que debéis conocer –¡y morder!– sí o sí. Y si no os apetece un bocadillo, aquí nuestra lista de hamburguesas (que en el fondo son lo mismo que un bocadillo, pero todo el mundo hace ver que no).
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