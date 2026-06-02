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Barcelona

Bar Torpedo (Eixample Esquerre)
Scott Chasserot | Bar Torpedo (Eixample Esquerre)
Scott Chasserot

Los mejores bocadillos de Barcelona

No hay nada más universal que un buen bocadillo: italianos, norteamericanos, indios, catalanes... ¡Cocina de la buena entre panes!

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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Son buenos tiempos para el bocadillo en Barcelona. Te lo puedes llevar sin problemas, te lo puedes comer en espléndida soledad, y te garantiza siempre un buen rato: la intimidad con un buen bocata, en tu bar o restaurante favorito, es un momento insuperable. El buen bocadillo está descentralizado, lo encontramos por toda la ciudad. Echadle un vistazo a esta lista: bocadillos de Barcelona que debéis conocer –¡y morder!– sí o sí. Y si no os apetece un bocadillo, aquí nuestra lista de hamburguesas (que en el fondo son lo mismo que un bocadillo, pero todo el mundo hace ver que no). 

NO TE LO PIERDAS: Los mejores bocadillos italianos de Barcelona 

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo, y ya está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros. En Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad, y ofrece una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo un mismo techo.

El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre. Y en términos de bocadillos, es toda una potencia. Por un lado, tenemos los suntuosos bocadillos crujientes de cerdo asado a la barbacoa y pan de coca de La Porca. Por otro, los bikinis de La Bikineria, tierno y fundido placer que incluye incluso un planchado de pollo a l'ast a la leña. Sea cual sea vuestra fuerza mandibular, el Market tiene vuestro bocadillo. 

Los mejores bocadillos de Barcelona

Choripán de Choripa

  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Choripán de Choripa
Choripán de Choripa
Irene Fernandez

¿Qué lleva? Pan francés con chorizo ​​criollo hecho a la brasa con salsa chimichurri y criolla

Pablo Lagrange (argentino, ex-Noma, Mugaritz, Tickets), Lucía Aguilar (peruana, ex-Enigma, GoXo, Boragón de Santiago de Chile) y Ricardo Mateo tienen un pequeño local en Gràcia dedicado al choripán, uno de los bocadillos más apreciados en América Latina. Todo lo hacen ellos desde cero: el embutido lo elaboran con cerdo Duroc y un poco de ternera, cocinado en el horno de brasa Pira. El pan es de tipo francés, con buen muelle para contener la grasa de la carne y el aceite de las salsas. El chimichurri se hace con hierbas frescas, vinagre y aceite de calidad, y la salsa criolla con chiles chipotle y habanero lactofermentados. Todo por 8,5€.

Además del choripán, ofrecen 'sanguchito de vacío' con pan de chapata, kebab vegano (gírgolas, seitan, lechuga, salsa de cacahuetes y 'anticuchera') y 'pastrón' (pecho de ternera ahumada, mayonesa de wasabi, queso y verdurito encurtidas con pan bollo).

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Bikini de pastrami del bar Torpedo

  • Bar de bocadillos
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bikini de pastrami del bar Torpedo
Bikini de pastrami del bar Torpedo
Foto: Bar Torpedo

¿Qué lleva? Pastrami de lengua de ternera, mostaza de hierbas y pan de molde.  

Rafa Peña (Gresca) abrió el Torpedo, un bar de bocadillos de alta envergadura que lo peta con ejemplos como este bikini de pastrami de lengua, en el que nada es lo que parece, sino que es mucho mejor: la carne es suave lengua de ternera marinada como pastrami y a la plancha (que no os dé yuyu, es deliciosa) con pan de molde de croissant de Triticum y mostaza de hierbas. Con el queso fundido, las hierbas de la carne y la mantequilla del pan, esto es un meloso y casi dulce canto a la vida.  

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Sándwich de milanesa de black angus de Bar Fábula

  • El Putget i Farró
Sándwich de milanesa de black angus de Bar Fábula
Sándwich de milanesa de black angus de Bar Fábula
Foto: Bar Fàbula

¿Qué lleva? El codiciado corte vacuno, empanado a la argentina, y mayonesa de kimchi. 

Vanesa Zorzoli y Santiago Macías, dueños del consolidado local graciense de cocina latinoamericana La Brillantina, tienen un segundo negocio especializado en bocadillos originales y épicos junto a Pedro Colombatti, cocinero. En la carta, ocho tapas tradicionales (croquetas de pollo asado, ensaladilla con bonito, gilda, tortilla de patatas hecha al momento, etc.) y siete bocadillos que van desde el clásico bikini elevado gracias a una espléndida mantequilla de hierbas hasta creaciones más personales, como el de panceta, calabacín en miso y manzana. Vanesa y Pedro son argentinos, así que una de las opciones es el sándwich de milanesa de black angus y mayokimchi, que ya se está consolidando como uno de los primeros hits del Fábula. 

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Bocadillo de pollo frito a la coreana de Sandwich Club Poblenou

  • Bar de bocadillos
  • El Poblenou
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bocadillo de pollo frito a la coreana de Sandwich Club Poblenou
Bocadillo de pollo frito a la coreana de Sandwich Club Poblenou
Foto: Ricard Martín

¿Qué lleva? Pollo frito a la coreana, con coleslaw con kimchi y mayonesa de lima y cilantro

¡No les digáis que hacen brunch! Estos jóvenes abrieron en 2022 un restaurante de bocadillos dedicado al sándwich de altos vuelos. "Somos catalanes y somos un restaurante de bocadillos", me explica Edu Catalán, uno de los socios del proyecto. Llamarse restaurante está justificado: aparte de un interiorismo inmaculado y potente, cocinan desde cero cada elaboración, menos el pan. ¿Todo? No, el pastrami, excelente, es de Rooftop Smokehouse.

El bocadillo aquí es viajado y anglófilo, como la clientela: triunfa el mencionado pastrami –hecho de ternera angus, con chucrut, pepinillos confitados– aunque en Poblenou el best seller es el bocadillo de pollo frito a la coreana, con ensalada de col con kimchi, ajetes y mayonesa de lima y cilantro. También tienen una oferta de desayunos, cada día hasta las 16 h, de brunch de manual: huevos benedict, tortilla francesa con queso comté o aguacate, pancakes...

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Bocata de calamares de Entrepanes Díaz

  • Bar de bocadillos
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bocata de calamares de Entrepanes Díaz
Bocata de calamares de Entrepanes Díaz
Foto: Entrepanes Diaz

¿Qué lleva? Calamares rebozados en su tinta, en panecillo de frankfurt artesano. 

La visión del bocadillo del Kim Díaz, factótum del MutiClub, Bodega Solera y Bar Mut, se concretó en una elegante barra y veterana ya barra de bar vintage -homenaje a los bares madrileños de los 50- y una carta de unos diez de bocadillos de cocina de carne y pescado sorprendentes, pura tradición entre panes. El campeón y favorito es el bocata de calamares: con calamares rebozados finos y ligeros, aderezados con una mayonesa con su propia tinta. Un bocado pecaminoso: y lo mejor de todo es que está a años luz del 'bocatacalamares' más famoso que te puedas comer en Madrid (el del Brillante) y sale un poco más barato. 

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Bocadillo cubano de Mani's Sandwich Cubano

  • Bar de bocadillos
  • El Putget i Farró
  • Crítica de Time Out
Bocadillo cubano de Mani's Sandwich Cubano
Bocadillo cubano de Mani's Sandwich Cubano
Foto: La Coma Studio

¿Qué lleva? Carne de cerdo, lacón, pepinillos, mayonesa de mostaza y salsa cajún. 

¿De dónde viene el sándwich cubano? Pues como la ensalada César –que se inventó en México– o los espaguetis con albóndigas –de Nueva York–, el sándwich cubano –esta gustosa mezcla de cerdo asado, jamón dulce o beicon, pepinillos, queso y mostaza– no es del Caribe, sino que se creó en Florida, gracias al hambre y la prisa de los trabajadores cubanos para comer entre turno y turno en la fábrica. Mani's Sandwich Cubano es la versión del tema de Mani Alam de Fish & Chips y Edgar Mestre, diseñador de los restaurantes del grupo y socio aquí. El lugar es minimalista, pero con el oficio y el sabor de la casa, en especialidades directas y pornográficamente buenas como estas. Su versión del cubano es un planchado –el pan, similar al de frankfurt, es de su obrador– que comprime y calienta carne de cerdo deshilachada, lacón del bueno, pepinillos confitados, mayonesa con mostaza y salsa cajún. Chute de placer de la lengua al coco. 

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Calaburger de Compà BCN

  • Bar de bocadillos
  • Gràcia
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Calaburger de Compà BCN
Calaburger de Compà BCN
Foto: Eugènia Güell

¿Qué lleva? Albóndigas en salsa de tomate, queso próvola y 'nduja (carne picante de cerdo marinada con guindilla)

Compà es una charcutería/tienda de panini donde el calabrés Vittorio Cicero hace los bocadillos en bucle delante de tus narices. Es un lugar que inspira confianza cuando pones los pies: ves cómo cortan la focaccia, reban una buena pieza de porchetta, añaden patatas al horno y provola, unos minutos de plancha... ¡y presto! Tienes un bocado caliente, compacto, crujiente y delicioso, de sabores cálidos y uniformes que hace que dejes de lado lo que estás haciendo para que durante un ratito solo exista el momento de intimidad entre tú y el panini, que te llega en las manos con mezclas como el Sanizzo, con chorizo ​​de Calabria, grelos y provola, así hasta una decena. Alejado de núcleos turísticos, la mayoría de la clientela es italiana y trabajadora, y las variedades de delicadezas del refrigerador y de la estantería –guanciale, scamorza blanco, scamorza ahumado, alcachofas en conserva...–proclaman que detenerse aquí es una buena idea. Tienen un segundo local en la Barceloneta (Sant Carles, 29) y un tercero en Badal (Sants, 236-238).

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Bocadillo de cap i pota y tripa con salsa chimichurri de Bodega Montferry

  • Sants - Montjuïc
  • Crítica de Time Out
Bocadillo de cap i pota y tripa con salsa chimichurri de Bodega Montferry
Bocadillo de cap i pota y tripa con salsa chimichurri de Bodega Montferry
Foto: Ricard Martín

¿Qué lleva? Cap i pota y tripa con salsa chimichurri

Todo el mundo se deshace en elogios cuando habla de Montferry. Y es que vale la pena. La bodega se ha hecho famosa por sus bocadillos para el desayuno, que por su dimensión merecen el calificativo de desayunos de tenedor. Cada día por la mañana presentan el bocadillo del día en las redes sociales y fácilmente el estómago hablará. La bodega abre todo el día. Por eso, no se puede dejar de mencionar la oferta de tapas, como las bravas personalizadas, las tortillas, las albóndigas y las croquetas. Ambiente de bodega con un punto hipster, ideal para comer bueno y barato.

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Bocadillo de albóndigas del Bar Bodega Can Ros

  • Catalana
  • Gràcia
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bocadillo de albóndigas del Bar Bodega Can Ros
Bocadillo de albóndigas del Bar Bodega Can Ros
Foto: Bar Can Ros

¿Qué lleva? Albóndigas a la jardinera en pan de barra

Bodega de toda la vida (¡de las primeras de Barcelona que repartió hielo!) en la que tanto puedes desayunar de tenedor, como hacer el cafelito sentado con el diario, como recargar las pilas con un menú potente. Todo es de alto voltaje gastronómico en su medida, la de bodega clásica de barrio. Empezando por su bocadillo de albóndigas, de proporciones míticas: la chicha es, ni más ni menos que un guiso de albóndigas a la jardinera, con sus guisantes y todo. No hace falta pan con tomate si tienes un poderoso sofrito. Las aprisiona un pan de barra excelente, crujiente y alveolado, que me da en la nariz que es del próximo Forn Europa. 

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Bocadillo de pollo frito de Gringa All Day

  • Cafeterías
  • Dreta de l'Eixample
Bocadillo de pollo frito de Gringa All Day
Bocadillo de pollo frito de Gringa All Day
Foto: Gringa All Day

¿Qué lleva? Pollo frito, queso cheddar, ensalada de col y salsa chipotle

La aventura de Priscilla Alfaro, mexicana‑californiana, y Gastón Gabrielli, argentino, arrancó en un viejo Citroën azul convertido en food truck, vendiendo hamburguesas y burritos a pie de calle. En 2018 dieron el salto y abrieron Gringa, un diner en el Raval que nos conquistó con sus burgers y tacos (hoy cerrado). Cuatro años después nació Gringa All Day, un local donde se sirve comida todo el día: desayunos, almuerzos y cenas contundentes al más puro estilo estadounidense, con guiños mexicanos.

La carta se divide en dos secciones: platos que solo se sirven de 10 a 16 h y platos disponibles durante toda la jornada. Dejad que el pollo frito os guíe. Al fin y al cabo, se hicieron famosos por su pancecillo de pollo frito. Veréis su receta por todos los lados –en gofre, ensalada o pancake–, pero nada supera al bocadillo de pollo frito original: un mordisco liviano y crujiente, con ese punto rosado algo crudo, jugoso y tierno del pollo frito bien hecho –algo que comparte con el japonés–, ensamblado con ensalada de col morada, una cuña de lima y chipotle. Un mordisco donde lo picante, lo ácido y lo ahumado encajan a la perfección. 

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Bocadillo Bologna Grosso de Santo Porcello

  • Bar de bocadillos
  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bocadillo Bologna Grosso de Santo Porcello
Bocadillo Bologna Grosso de Santo Porcello
© Maria Dias

¿Qué lleva? Mortadela, pesto de pistacho y queso, en la focaccia especial de la casa. 

De los creadores del Due Spaghi llegó el Santo Porcello, un bar de bocadillos italianos que quiere llenar, según Toni Pol, el dueño, la "poca cultura del bocadillo italiano que hay en Barcelona". El pan es la clave del triunfo y los hacen a medida para que aguante recetas como este Bologna La Grassa: una maravilla con pesto de pistacho, mortadela de verdad, un suave queso scamorza ahumado y aceite balsámico, un bocado aromático y sustanciosos que dispara el placer al once. Recalco que la diferencia entre comer mortadela italiana de Bolonia de la buena y lo que te encuentras en el súper, es la diferencia entre una gamba fresca de Roses y las del tres delicias de sobre.  

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Sanguche nikkei de Warike Project

  • Peruana
  • El Poblenou
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Sanguche nikkei de Warike Project
Sanguche nikkei de Warike Project
Foto: Warike Project

¿Qué lleva? Entremuslo de pollo marinado 24 horas con ají panca y miso, salsa tarín y salsa criolla

Warike es un restaurante peruano atípico que nació en pandemia como un puesto de comida... ¡en un muelle de carga de camiones de Poblenou! Para no convertirse en un restaurado clandestino, Jeff Espinosa y Roser Comellas, los dueños, salieron del almacén, y ahora, en un local con una magnífica terraza, ejercen la cocina peruana no tradicional. En Wuarike (en quichua significa lugar desconocido donde disfrutar de la comida) cocinan al cilindro: “Un cilindro de acero inoxidable donde cuelgas la carne, y el carbón va debajo. Como una olla a presión donde controlas la cocción y fumas en el carbón”, explica. En la carta encontraréis cinco maravillas más en formato sándwich, como este 'sanguche' nikkei o el 'bandiola' de cerdo.

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Mc Ribs de Henry's Bar

  • Coctelerías
  • El Poblenou
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Mc Ribs de Henry's Bar
Mc Ribs de Henry's Bar
Foto: Irene Fernández

¿Qué lleva? Costilla de cerdo al horno con cebolla, pepinillo encurtido y salsa barbacoa

En Pere IV con Llacuna hay una coctelería que parece sacada de una serie de David Simon, con un componente sórdido de lo más acogedor. Penumbra naranja, fórmica, cuero... Estamos en un dive bar, que es la versión norteamericana del viejo bar de toda la vida, y donde tanto te hacen un cóctel como te ponen birras y bocadillos. No son de Brooklyn: Carlos Vélez, hijo de Poblenou, conoció a su pareja, Sen Enver, londinense, en Nueva York.

El regreso a casa lo hicieron abriendo Henry's, un local que destila buen rollo y coctelería de autor –hacen ellos los infusionados y clarificados– y puedes tomar maravillas como un Smoking Melon, cruce ahumado y retro de Japón y México.

No faltan las hamburguesas ni los hot dogs, y de vez en cuando se marcan bocadillos de película como el Mc Ribs; chuleta de cerdo hecha al horno hasta que queda extra tierna y jugosa. Ya le gustaría a Ronnie McDonald tener esta joya en su carta.

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Bocadillo de 'pulled pork' de Chivuo's

  • Cocina de los nativos americanos
  • Vila de Gràcia
  • precio 1 de 4
Bocadillo de 'pulled pork' de Chivuo's
Bocadillo de 'pulled pork' de Chivuo's
©MariaDias

¿Qué lleva? 'Pulled pork', ensalada de col y salsa barbacoa. 

De rodillas ante esta gente: ellos fueron los que introdujeron el 'pulled pok' y el concepto de bocata de cerdo a la barbacoa en Barcelona. Dos venezolanos con experiencia en Estados Unidos y en la alta cocina catalana sirven bocadillos de recetas estadounidenses –más allá de la hamburguesa– y cerveza artesanal local. Un ejemplo: el portentoso 'pulled pork', cerdo asado con especias durante dieciséis horas con salsa barbacoa casera y una ensalada de col que da el toque agrio justo a la dulzura y melosidad del cerdo. 

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Sloppy Juan de Chula Vista Raval

  • Bar de bocadillos
  • Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Sloppy Juan de Chula Vista Raval
Sloppy Juan de Chula Vista Raval
Foto: Chula Vista

¿Qué lleva? Pan de bollo, chile de carne y judías, chile de Jalapa, mayonesa y crema agria

Chula Vista va de comida fronteriza. En concreto, de la californiana-mexicana. No confundir con el tex-mex, eh. En la carta veréis quesadillas de las grandes, como dicta el estilo del norte. Aquí los burritos no se rellenan con arroz, sino con patatas fritas. Hay tacos y taquitos, que es como se llaman las tortillas envueltas y fritas en California. Otro punto fuerte de la carta de sólidos son los bocadillos. El Sloppy Juan tiene un relleno desbordante, jugoso y con un punto picante controlado. La carta de líquidos es gloria bendita. Los responsables son los chicos de Two Schmucks. Ya sabéis, cócteles sublimes 'on tap'. ¡Y cuidado con las gaseosas caseras! La de mango lleva tamarindo y chile de Jalapa, y la cola Chula, agua de jamaica infusionada.

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