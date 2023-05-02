Time Out dice

Muchos dicen bocadillos de autor. A nosotros nos gusta más pensar en un bar de bocadillos con aires madrileños de los años 50 pero en Barcelona, claro. Esto es Entrepanes Díaz, buena teca y buen servicio. El mismo propietario que el Bar Mut y el Muticlub presenta una carta de una veintena de bocadillos que hacen venir espumarajo solo de leerla: de cola de buey, de cazón en adobo, de mar y montaña… ¡Son apoteósicos! El pan es del horno Sant Josep y es perfecto para sostener toda la materia que se pone. Para acompañarlos, tapas de traca como espárragos blancos en tempura y cañas bien tiradas perfectas para hacerlo bajar todo.