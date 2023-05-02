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  1. Entrepanes Díaz
    ©IvanGiménez | Entrepanes Díaz
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  2. Entrepanes Díaz
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Reseña

Entrepanes Díaz

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Bar de bocadillos
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Muchos dicen bocadillos de autor. A nosotros nos gusta más pensar en un bar de bocadillos con aires madrileños de los años 50 pero en Barcelona, claro. Esto es Entrepanes Díaz, buena teca y buen servicio. El mismo propietario que el Bar Mut y el Muticlub presenta una carta de una veintena de bocadillos que hacen venir espumarajo solo de leerla: de cola de buey, de cazón en adobo, de mar y montaña… ¡Son apoteósicos! El pan es del horno Sant Josep y es perfecto para sostener toda la materia que se pone. Para acompañarlos, tapas de traca como espárragos blancos en tempura y cañas bien tiradas perfectas para hacerlo bajar todo.

Detalles

Dirección
Pau Claris, 189
Barcelona
08037
Transporte
Verdaguer (M: L4, L5), Diagonal (M: L3, L5)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma. y mi. de 12 a 24 h. De ju. a sá. de 12 a 02:30 h
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