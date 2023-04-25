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Barcelona

  1. Bar Mut (Eixample Dret)
    Scott Chasserot | Bar Mut (Eixample Dret)
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Reseña

Bar Mut

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Una taberna chic con buena cocina y una carta que cambia constantemente. Un bar gourmet o un restaurante de categoría. Clasificadlo como queráis, pero lo cierto es que el Bar Mut ha conseguido hacerse un nombre y con mucho fundamento. Lo mejor es que preguntéis por los platos del día y os dejéis sorprender por alguna de las creaciones que preparan con producto fino, fino, fino. Ofrecen siempre pescado y marisco fresco de primera (casi todo salvaje) aunque algunos de sus platos más demandados son los arroces, el Tbone a la brasa y la croqueta. En la liga de las mejores de la ciudad. La carta de vinos es un punto fuerte: dejaos aconsejar por el sumiller si vais perdidos. ¡Éxito asegurado!

Detalles

Dirección
Pau Claris, 192
Eixample Dret
Barcelona
08037
Transporte
Diagonal (M: L3, L5) y Verdaguer (L4, L5)
Precio
€€€
Horas de apertura
De ma. a sá. de 13 a 00:30 h
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