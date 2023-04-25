Time Out dice

Una taberna chic con buena cocina y una carta que cambia constantemente. Un bar gourmet o un restaurante de categoría. Clasificadlo como queráis, pero lo cierto es que el Bar Mut ha conseguido hacerse un nombre y con mucho fundamento. Lo mejor es que preguntéis por los platos del día y os dejéis sorprender por alguna de las creaciones que preparan con producto fino, fino, fino. Ofrecen siempre pescado y marisco fresco de primera (casi todo salvaje) aunque algunos de sus platos más demandados son los arroces, el Tbone a la brasa y la croqueta. En la liga de las mejores de la ciudad. La carta de vinos es un punto fuerte: dejaos aconsejar por el sumiller si vais perdidos. ¡Éxito asegurado!