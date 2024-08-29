Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

bar vins

Los mejores bares de vinos de Barcelona

Bares de Barcelona donde probar vinos de todo el mundo

Escrito por Time Out Barcelona Editors
Publicidad

Hacemos un recorrido por los bares y restaurantes de Barcelona donde podréis probar vinos de diferentes denominaciones y variedades, tanto a copas como en botellas enteras. El panorama de bares de vinos en Barcelona se ha consolidado, quizá no tendremos nunca vinos a copas como en Navarra, La Rioja o el País Vasco pero cada vez más los vinos de la tierra llenan las cartas de bares, bodegas y restaurantes. 


NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Photograph: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, en Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre.

Los mejores bares de vinos de Barcelona

Vertical Barcelona

  • Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
Vertical Barcelona
Vertical Barcelona
Foto: Vertical Barcelona

Qué: Nacido en Málaga en 2022, este bar de vinos apostó por mezclar clásicos y proyectos jóvenes sin prejuicios, una fórmula que triunfó y se replicó en Maó antes de llegar a Barcelona en 2025. Con unas 1.200 referencias entre vinos convencionales y naturales, mucha presencia mediterránea e incursiones en Alemania, Austria, Suiza y Eslovenia. Reconocido por el sommelier Ferran Centelles y Star Wine List como uno de los mejores del mundo, ofrece cocina de Jordi Vilà con platillos para compartir. Detrás están Julio Barluenga (ex elBulli) y Bernat Voraviu (Alkostat y Alkimia). Ojo a su nevera de 14 metros. Organizan catas con frecuencia y siempre hay buen ambiente. No aceptan reservas (excepto para grupos grandes). 

Dónde: Rosselló, 197 (Eixample Esquerre)

Leer más

Matos Bar de Vins & Enoteca

  • Bares de vinos
  • Sarrià - Sant Gervasi
Matos Bar de Vins & Enoteca
Matos Bar de Vins & Enoteca
Foto: Matos Bar de Vins & Enoteca

Qué: Abierto en 2015 en la zona alta de Barcelona, este bar-tienda de vinos es el proyecto de José Luis Matos junto a sus hijas Anna y Claudia, en paralelo a su distribuidora Matos by Vinosdulces. En la imponente carta veréis más de 350 referencias y un apartado de 50 vinos clásicos de añadas antiguas (1980-2005). Todas las botellas se venden a precio de tienda, con descorche razonable, y cada día ofrecen unas 25 referencias por copas. Para picar, producto delicatessen nacional. Tiene terraza. 

Dónde: Muntaner, 412 (Sarrià-Sant Gervasi)

Leer más
Publicidad

Vinus & Brindis

  • Barcelona
Vinus & Brindis
Vinus & Brindis
Foto: Vinus & Brindis

Qué: Vinus & Brindis, abierto en 2017, es una tienda de vinos con barra donde se pueden degustar hasta 25 referencias por copas, elegidas bajo un criterio muy claro: la rareza bien entendida. Es decir, vinos insólitos, pero con sentido. Cada martes organizan catas con botellas poco habituales, variedades recuperadas y joyas de distintas denominaciones de origen. Los viernes proponen catas abiertas en las que el primero en llegar decide qué vino se descorcha. Ofrecen tapitas para acompañar las copas. Al frente está el sumiller Fredi Bassal: escuchadle.

Dónde: Calaf, 46 (Sarrià-Sant Gervasi)

Leer más

Zim

  • El Gòtic
Zim
Zim
Foto: Zim

Qué: Abierto en 2009, Zim es una pequeña cueva-bar de vinos en el Gòtic con capacidad para solo diez personas. Al frente está Francesc, anfitrión discreto y atento. La oferta es (muy) breve pero cuidada: un puñado de vinos del país por copas, un cava y un vermut de Reus, acompañados de una tostadita de sobrasada (gentileza de la casa). Para matar el gusanillo, también hay embutidos y quesos de la quesería La Seu. Interior íntimo y casi medieval: paredes de ladrillo, arcos, vigas de madera y estanterías repletas de botellas. No aceptan pagos con tarjeta (la cuenta se hace a lápiz sobre el mármol de la barra). Ambiente local y clientela fiel. Un secreto bien guardado del barrio.

Dónde: Dagueria, 20 (Gòtic)

Leer más
Publicidad

Público

  • Catalana
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Público
Público
Foto: Público

Qué: En la calle Enric Granados, donde abundan los restaurantes de cocina estándar, destaca Público, abierto en 2024 como una taberna gastronómica con un enfoque claro en el producto. Sin embargo, su gran protagonista es la bodega: unas 200 referencias y hasta 35 vinos por copas, que convierten el vino en el eje de la experiencia. El espacio incluso funciona como tienda de vinos hasta las 23 h. La cocina de Edgar Martínez es honesta y de mínima manipulación, con platos de temporada bien ejecutados. Aquí el vino manda, acompañado de una cocina pensada para realzarlo.

Dónde: Enric Granados, 30 (Eixample Esquerre)

Leer más

Denassus

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Denassus
Denassus
Foto: Denassus

Qué: Denassus es un gastrobar del Poble-sec abierto en 2019 por dos sumilleres, Sergi Ruiz (Premio Nariz de Oro 2014) y Alejo Mailan, que han convertido el vino en el eje central del proyecto. Su bodega cuenta con unas 150 referencias, con unas 15 disponibles por copas, centradas en vinos con personalidad, naturales y poco obvios, perfectamente integrados en la propuesta. La comida, pensada para acompañar, va de tapas informales a producto de temporada. El espacio invita al disfrute hedonista, con una filosofía flexible y una carta corta que cambia constantemente. Con terraza. 

Dónde: Blai, 53 (Poble-sec)

Leer más
Reservar online
Publicidad

Bar Mut

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Mut
Bar Mut
Foto: Bar Mut

Qué: Una taberna chic con buena cocina y una carta que cambia constantemente. Un bar de vinos gourmet o un restaurante de categoría: clasificadlo como queráis, pero lo cierto es que el Bar Mut ha conseguido hacerse un nombre con mucho fundamento. La carta de vinos es un punto fuerte: dejaos aconsejar por el sumiller si vais perdidos. ¡Éxito asegurado! La comida es sublime. Preguntad por los platos del día: todo está preparado con producto fino, fino, fino. Ofrecen siempre pescado y marisco fresco de primera (casi todo salvaje), aunque algunos de sus platos más demandados son los arroces, el T-bone a la brasa y la croqueta. Otra obra maestra del restaurador Kim Díaz. Si os flipan los vinos dulces, id a su Bodega Solera (a escasos pasos del Mut). Tiene terraza. 

Dónde: Pau Claris, 192 (Eixample Dret)

Leer más

Vila Viniteca

  • Tiendas
  • Vinos y licores
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Vila Viniteca
Vila Viniteca
Foto: Vila Viniteca

Qué: Vila Viniteca es una casa de grandes vinos. Vila Viniteca es una casa de quesos, de grandes quesos afinados. Vila Viniteca es una casa de embutidos, de grandes embutidos curados. En la Vila Viniteca no se puede entrar con hambre, porque se necesitaría un trailer para llevar a casa todos los productos escogidos. Situada a dos pasos de Santa María del Mar, Vila Viniteca es un milagro del gusto exquisito. Tienen otras dos tiendas; en Agullers 9 y en el centro comercial de la Illa Diagonal.

Dónde: Agullers, 7 (Born)

Leer más
Publicidad

La Vinya del Senyor

  • Mediterránea
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
La Vinya del Senyor
La Vinya del Senyor
Foto: La Vinya del Senyor

Qué: Fundada en 1997, La Vinya del Senyor es uno de los wine bars más veteranos de Barcelona, situado frente a Santa María del Mar. Su gran baza es una bodega con más de 3.000 referencias, con especial protagonismo de vinos de proximidad de Cataluña y España, además de internacionales y una destacada selección de más de 70 jereces. Cada quince días renuevan una amplia oferta de vinos por copas. Para acompañar, ofrecen conservas, embutidos, quesos y platillos catalanes. Su terraza es una de las más codiciadas de la ciudad.

Dónde: Pl. Santa Maria, 5 (Born)

Leer más

Macot - Bar a Vins

  • Barcelona
Macot - Bar a Vins
Macot - Bar a Vins
Foto: Macot Bar a Vins

Qué: Bar de vinos con filosofía Slow Food, centrado en pequeñas producciones nacionales e internacionales, especialmente de Francia, Alemania, Italia y Austria. La propuesta gastronómica incluye platillos para compartir, tablas de quesos, tatakis, ensaladas elaboradas y arroces destacados como el seco de ibéricos Joselito o el de bacalao con alioli suave de piquillos. Todo apuesta por la calidad y la proximidad, con productos como café de SlowMov y pan del horno El Taller del Pa.

Dónde: Violant d'Hongria Reina d'Aragó, 150 (Sants)

Leer más
Publicidad

Viblioteca

  • Gràcia
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Viblioteca
Viblioteca
Foto: Viblioteca

Qué: La Viblioteca abrió en 2008 en un pequeño local de Gràcia y se ha convertido en uno de los wine bars más populares del barrio, donde encontrar mesa puede ser complicado (reservar es casi obligatorio). Su bodega reúne más de 150 referencias de vinos nacionales cuidadosamente seleccionados, además de una carta de vinos por copas que cambia cada mes. Sin cocina tradicional, su propuesta gira en torno a los quesos: unas sesenta variedades de leche cruda de pequeños productores europeos. 

Dónde: Guilleries, 10 (Gràcia)

Leer más

Extra Bar

  • Barcelona
Extra Bar
Extra Bar
© Maria Dias

Qué: Informal, porque el Extra Bar es ruidoso, porque quien está dispuesto a cenar en un taburete es porque o bien le va la marcha o bien ha ido obligado, porque no hacen reservas, la carta está escrita a mano y no hay carta de vinos, sino que las propuestas están expuestas en el local. Tras la cocina, encontramos un nombre sólido, el de Alexis Peñalver, propietario y chef de La Pubilla y Hermós bar de peix. Aquí, platillos creativos con cabida para las cocinas de todo el mundo y excelentes botellas. El local es minúsculo, sólo caben 15 personas. Es posible que tengáis que hacer cola, pero no os arrepentiréis.

Dónde: Torrent de l'Olla, 79 (Gràcia)

Leer más
Publicidad

Assalto

  • Bares de vinos
  • El Raval
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Assalto
Assalto
Foto: Jairon García

Qué: Abierto a principios de 2024 y concebido como bar de vinos, el proyecto ha evolucionado hacia una barra de autor donde cocina y vino se entrelazan con una fuerte personalidad. Su carta vinícola, con unas 200 referencias procedentes de subastas y colecciones privadas, reúne botellas únicas, difíciles de encontrar y en muchos casos irrepetibles, pensadas para el impacto y la excelencia. La propuesta gastronómica acompaña con platos creativos como las bravas de cuatro cocciones o la corbina rebozada en maíz y chutney de cilantro.

Dónde: Nou de la Rambla, 44 (Raval)

Leer más
Mostrar másLoading animation
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.