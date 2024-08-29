Los mejores bares de vinos de Barcelona

Hacemos un recorrido por los bares y restaurantes de Barcelona donde podréis probar vinos de diferentes denominaciones y variedades, tanto a copas como en botellas enteras. El panorama de bares de vinos en Barcelona se ha consolidado, quizá no tendremos nunca vinos a copas como en Navarra, La Rioja o el País Vasco pero cada vez más los vinos de la tierra llenan las cartas de bares, bodegas y restaurantes.



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