Los mejores bares de vinos de Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, en Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre.
Hacemos un recorrido por los bares y restaurantes de Barcelona donde podréis probar vinos de diferentes denominaciones y variedades, tanto a copas como en botellas enteras. El panorama de bares de vinos en Barcelona se ha consolidado, quizá no tendremos nunca vinos a copas como en Navarra, La Rioja o el País Vasco pero cada vez más los vinos de la tierra llenan las cartas de bares, bodegas y restaurantes.
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