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Barcelona

Colmado Wilmot
Foto: Irene Fernández | Colmado Wilmot
Foto: Irene Fernández

Los mejores bares de tapas de Barcelona

En estos bares y restaurantes encontraréis algunas de las mejores tapas de la ciudad

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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Para muchos, los bares de tapas son una religión y una excusa para reunirse con amigos y pasar un buen rato. Pueden ser un aperitivo perfecto para una cena opípara, o un festín variado que se justifica por sí mismo. Las tapas son las reinas de los bares y del buen comer y beber (con especial querencia por patatas bravas y croquetas). ¿Dónde comer las mejores de Barcelona? Os recomendamos que os dejéis guiar por esta lista de bares con tapas infalibles. ¡Viva la tapa! Y ojo al dato, que no es una leyenda urbana: ¡en Barcelona todavía quedan sitios que con la bebida todavía te ponen una tapa gratis

NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

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1. Bodega Solera

  • Bares de tapas
  • Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bodega Solera
Bodega Solera
Foto: Irene Fernández

Cuando el restaurador Kim Díaz se pone manos a la obra (Bar Mut, Muticlub, Entrepanes Díaz), no se pone por poco: la Bodega Solera, abierta en verano de 2023, es la interpretación que hace Díaz de la taberna gaditana cruzada con el bar de vinos a la francesa. Cerveza bien tirada y una carta de vinos majestuosa con 650 referencias. Otra misión de la Solera es la de reivindicar el vino de jerez. ¿Comer? Mucho y bien. ¡Tienen un cortador de jamón con titulación! Hay una pizarra luminosa en la que conviven delicias del sur como montaditos de regañá –sí, el lacito de pan– con ensalada rusa y anchoa, con una ensalada de tomate de Barbastro –marinado en AOVE hojiblanca y cebolla adobada– y un canónico y catalanísimo fricandó de 'llata': un repertorio amplio y versátil, tan apto para comer algo rápido como para aposentar los codos en el mármol y vivir la vida. No os perdáis el caíllo, montadito de guiso que solo hacen en Caravaca de la Cruz y aquí. 

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2. Bar Canyí

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
Bar Canyí
Bar Canyí
Foto: Great Visuals - Bar Canyí

Francesc Beltri y Nicolás de la Vega, chefs y copropietarios del restaurante creativo y con una estrella Michelin Slow & Low de Sant Antoni, han convertido un antiguo bar de barrio humilde y familiar en un establecimiento dedicado a la tradición culinaria catalana y castellana excelente, que se codea con los mejores de Barcelona. La carta es corta; tres opciones de plancha, dos escabeches, dos ensaladas, tres fritos, dos guisos y dos postres. Esta varía con las temporadas y no tiene platos fijos. Sin embargo, siempre encontraréis clásicos de lagrimita; mejillones en escabeche, albóndigas, 'cap i pota', fricandó... Los precios van desde los 3,5 euros de la gilda hasta los 15 euros de los 'sepionets'. Pese a ofrecer espumosos, blancos, rosados ​​y tintos de bodegas catalanas y españolas, los chicos tienen una especial predilección por los vinos generosos de Jerez. Tampoco faltan por ser imprescindibles el licor café, vermut, ratafía, pacharán, anís, brandy ni el orujo. Con terraza.

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3. Parada Torres

  • Bares de tapas
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Parada Torres
Parada Torres
Foto: Ricard Martín

Parada Torres es el bar-restaurante de Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) en el Mercado de Santa Caterina, en colaboración con el grupo Pantea. Un proyecto que los devuelve al terreno del bar de mercado, aquel que forma parte de su memoria familiar y gastronómica, con la abuela Catalina como figura clave y el recuerdo del Bar Plaza de Horta muy presente en el relato. El espacio es amplio, luminoso y dominado por una gran barra circular de mármol que actúa como corazón del local, acompañado de un comedor con vistas a la avenida de Francesc Cambó.

La propuesta apuesta por la sencillez bien entendida: cocina de mercado a precios contenidos –ojo, con platos que se encarecen más que otros– y una carta breve que recorre el vermuteo, los clásicos fríos –ensaladilla con lubina en escabeche, escalivada– y la fritura de siempre, croquetas y calamares. A esto se suman plancha de carne y pescado, huevos y algún guiso, todo con producto comprado en el mismo mercado. ¿A destacar? Un pepito de ternera con pesto, mayonesa trufada y parmesano, una tortilla de cebolla confitada hasta el extremo o unos macarrones gratinados potentes y reconfortantes. Sin florituras, pero con oficio y mirada Torres.

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4. Manda Huevos

  • Española
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Manda Huevos
Manda Huevos
Foto: Manda Huevos

Barcelona es una ciudad que, en su vertiente de mesa más informal, navega entre declinaciones de tortillas de patatas muy trabajadas, macarrones y gildas. Y el joven chef Ot Salvans, con un currículum que incluye ser jefe de partida en Disfrutar, surfea esta ola melosa y aceitosa con algo que falta bastante en la escena de los huevos: ¡creatividad! Armado con los huevos de Cobardes y Gallinas, Salvans es capaz de delicadezas como una tortilla de suquet de gamba roja, con tártar de gamba y ralladura de lima (aunque también dispone de opciones más convencionales). 

No solo tortillea: Salvans se inventa platos hechos con productazo y maneras de casa de comidas creativa, como unas mollejas de ternera con mantequilla tostada, tupinambo y mermelada de pimiento en conserva. Además de tortillas, ojo al apartado donde cede todo el protagonismo al producto, como las mencionadas mollejas o brandada de bacalao hecha al pil-pil y piquillos confitados.

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5. Bar del Pla

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar del Pla
Bar del Pla

Nada más entrar ya apetece quedarse; techo de bóveda, mesas altas, mobiliario de madera y, sobre todo, esa barra de mármol llena de delicadezas, que es una maravilla. Platos del día, tapas y platillos clásicos y de impecable factura son la máxima representación del local. Es pecado no probar las croquetas de calamar con tinta, el canelón de la casa y el crujiente de rabo de buey con foie. La carta, con vinos catalanes e internacionales, tiene botellas que cuestan encontrar en otros lugares.  

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6. Mundial Bar

  • Ciutat Vella
Mundial Bar
Mundial Bar
Foto: Mundial Bar

Abierto en 1925 por Miquel Tort Robiralta, el bar se convirtió en un punto de reunión de los aficionados al boxeo y también de la exquisita intelligentsia de izquierdas. Eran clientes habituales, nada menos, que el Guti, Santiago Carrillo o García Márquez, por ejemplo. Cerró en 2021 y, cuatro años después, cogió el relevo el Grup Confitería (Dr Stravinsky, Paradiso, Monk, Focacha, etc.) con la intención de mantener el legado popular del bar y precios populares.

Era un sitio de fritura, plancha y concha, y lo sigue siendo. En la cocina está Cristina Pérez, de la Font del Gat y ex de Sagardi, virtuosa de la brasa, pero también de los guisos de mar y montaña. La carta está dividida en plancha, bocadillos, guisos, fritos y concha, y ofrece pocas opciones en cada apartado, pero todas hacen diana en el centro. Algunos ejemplos: bocadillo de pulpo frito, tortita de camarones con tártar de gamba roja, cazón en adobo, sepia a la plancha y callos marineros (un capipota de ternera con vieiras).

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7. Bar Pimentel

  • Bares de tapas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bar Pimentel
Bar Pimentel
Foto: Bar Pimentel

Martín Pimentel está detrás de un bar de estética tirando a castiza donde encontraréis platos que remiten a la cuchara y a la abuela con algún inevitable, claro, como las croquetas de gamba, muy buenas y potenciadas con la guinda de una salsa de su cabeza. Pero donde se lucen es en la actualización de platos de bareto de toda la vida y de cocina catalana: es delicioso el típico calamar a la plancha, bien tierno y con ajo y perejil (con un toque de marcha picante a base de kimchi y ají amarillo). Y también puntúa muy alto su versión del trinxat de la Cerdanya, con espigalls –¡una especie de col china del Garraf!– con torreznos infiltrados.

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8. Bodega Josefa

  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bodega Josefa
Bodega Josefa
Foto: Ricard Martín

La centenaria Bodega Josefa durante años y años fue un templo de aficionados al Barça con estética de película del Lejano Oeste de cuando mirabas las películas del sábado por la tarde con tu abuelo. Volvió a la vida en la primavera de 2026, gracias a la intervención de Oriol Lagé en la cocina –exchef del restaurante Ot– y de Santi Olivella en la sala, expropietario del Cata 1.81, dos veteranos cargados de talento, pioneros de la cocina creativa en Barcelona, que han decidido volver a la ciudad a trabajar para el barrio del Farró y no para las hordas de expats.

Detrás de la operación Pepeta está Boadas, y han tenido el sentido común de mantener la identidad de lugar popular de socialización para todos los bolsillos, en todas las franjas del día: desayunos de traca de bocadillos poderosos a la catalana (butifarra y queso, tortilla francesa, tortilla de jamón...), vermuteo con cara y ojos, tapas muy bien hechas (¡qué buena la morralla fresca frita! ¡Y tienen chicharrón de Cádiz!) y unos platos principales que denotan las ganas que tiene Lagé de disfrutar con platos de siempre con algún pequeño giro: albóndiga (aquí Strogonoff) con patatas fritas, capipota, fricandó –que ellos optan por hacer con morro de cerdo– o unos macarrones con butifarra del perol. Y las noches del Barça siguen, claro.

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9. Hijos de Javier

  • Cervecerías
  • Sarrià
  • Crítica de Time Out
Hijos de Javier
Hijos de Javier
Foto: Hijos de Javier

Esta bodega de aires madrileños y andaluces surge de la colaboración entre los chefs Víctor García y Omar Díaz (Bar Omar) y del creativo Enric Rebordosa. Podría considerarse casi como museo dedicado al concepto de Javier. No sólo a los Javiers famosos de nuestra cultura, sino al prototipo de Javier que todos tenemos en la mente: aquel que viste con mocasines de color marrón, simpatiza con partidos de derecha y es la pesadilla de cualquier almuerzo de Navidad. La diversión no sólo se refleja en la decoración, sino también en la carta, que ofrece una variedad de bocadillos, escabeches y banderillas sumadas a postres de toda la vida, como el flan y las torrijas caseras. 

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10. Filoso Bar

  • Bares de vinos
  • El Camp de l'Arpa del Clot
  • Crítica de Time Out
Filoso Bar
Filoso Bar
Foto: Iker Morán

"Lo más fácil sería hacer unas bravas", bromea Maia Álvarez ante la cara de sorpresa cuando habla de las lentejas en escabeche que prepara en la pequeña cocina de Filoso Bar, abierto en la primavera de 2026, y que forman parte de la carta. Abrir un bar de vinos y platillos no es nada original en Barcelona, es cierto. Hacerlo en el Camp de l'Arpa, buscando el equilibrio entre bar de barrio y una de estas bodegas de ambiente moderno, lo es un poco más. Convertir los escabeches caseros en tu sello de identidad, mucho más. Pero es que Tobias Derudi y Maialen Álvarez querían hacer algo diferente. Y parece que estos dos argentinos, ella en la cocina y él en la barra, lo están consiguiendo.

Además de las lentejas, que se sirven tibias con setas, verdura y un buen chorizo asturiano, ahora ofrecen también unos boquerones en escabeche deliciosos. Hechos también en casa, los preparan con cebolla, zanahoria y puerro, y se sirven acompañados de rebanadas de pan. Encontraréis, si es temporada, un escabeche de calçots a la brasa, porque la idea es ir jugando con esta preparación y la estacionalidad. La robata, la brasa japonesa, es otro de los pilares de la propuesta.

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11. Jai-ca

  • La Barceloneta
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Jai-ca
Jai-ca
Scott Chasserot

¡Tapas, tapas y más tapas! La lista de clásicos aquí es interminable. Desde la ensaladilla, con pimiento asado, una de las más top de Barcelona, ​​hasta las raciones que no fallan nunca en un lugar así: albóndigas, bombas, bravas, pescado frito, croquetas (uno de los recomendados!)... y tantas y tantas otras tapas que hacen de este bar un templo de la tapa popular tanto para vecinos del barrio como para turistas que quedan maravillados en cuanto ponen un pie en el local.

Además, tienen una carta de recomendados donde podréis encontrar desde un gazpacho hasta un carpaccio de mojama más que buenos. Hace más de 60 años que existe y esto se nota en su arquitectura, presidida por la barra original de madera.

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12. Garum Conserves i Vins

  • Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Garum Conserves i Vins
Garum Conserves i Vins
Foto: Garum, Conserves i Vins

Justo frente al mercado de Sant Gervasi, en el corazón del Putxet, encontramos este "híbrido de bodega de mesa alta y bistró", en palabras de su propietario, Ricard Torres, empresario de hostelería con toda una vida de experiencia en grupos de restauración (17 años en Tragaluz, por ejemplo). Garum es la idea que tenía Torres de hacer un restaurante con un toque personal, pensado para el vecino del barrio. Y donde antes había un garaje, ahora está este restaurante de cocina catalana, abierto a finales de 2024, que se mueve con mucha solvencia entre el bar de vinos
–tienen 200 botellas a precio de tienda, con un pequeño suplemento por descorche–, la cocina de platillo, el bar de tapas y vermut y el menú de mediodía.

Lo probamos con algo tan amortizado como una croqueta: hacen una de fricandó y no hay trampa. Preparan una cazuela de guiso, la enfrían, la cortan con bechamel y la rebozan. Buenísima. Igual que los buñuelos de bacalao, donde se nota el pescado desmigado. Los platos calientes y los guisos valen mucho la pena, ya sea un curri de pollo al estilo tailandés –con muslo de pollo de payés deshuesado– o recetas que la rueda de las modas aún no ha olvidado del todo: un sabroso atún en escabeche con setas de temporada, por ejemplo. 

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13. Can Bo

  • Bares de tapas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Can Bo
Can Bo
Foto: Can Bo

Can Bo hace referencia a Francesc Cambó, una de las figuras políticas clave del catalanismo del siglo XX (para algunos, un gran político con ambiciones regeneracionistas; para otros, un personaje nefasto). Este restaurante, ubicado en el hotel Grand Central, pero con entrada independiente, se encuentra en la Casa Cambó, un edificio novecentista que fue su residencia privada. Entrad en el vestíbulo y os sentiréis como en Chicago; el político encargó el edificio a Adolf Florensa tras una visita a la capital de Illinois, fascinado por la nueva arquitectura emergente después del gran incendio de 1871.

Sea como sea, donde no hay discusión posible, es en la excelencia de la cocina, a cargo del chef Lorenzo Cavazzoni, asesorado por Oliver Peña, chef Michelin de Teatro Kitchen Bar con una larga trayectoria bulliniana. Nos movemos en el terreno de las tapas de autor: Peña, un cocinero con un sexto sentido para el hedonismo fino, propone platillos entre lo clásico y lo de moda, con guiños a la cocina popular. Un buen ejemplo: un salpicón de pez limón que se apura con patatas chips, buenísimo, o una lengua de ternera con salsa verde y verduritas confitadas. En terreno caliente, valen mucho la pena unas albóndigas de ternera madurada, un puñetazo de sabor, o unos canelones asados con pollo, cerdo y sesos de ternera que aportan melosidad. Sí, también hay todo un repertorio más estándar —estamos en un hotel— pero Peña no olvida poner al alcance del turista un suquet de pescado en formato tapa. Cavazzoni le pone el alma del norte de Italia: unas alcachofas cacio e pepe o una presa ibérica con salsa tonnata que te hacen bailar la tarantela.

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14. Señora Dolores

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Señora Dolores
Señora Dolores
Foto: Ricard Martín

Este es el bar de Mathieu Pérez, un chef de Perpiñán con muchos años de carrera que tuvo un bistrot de éxito en París y un proyecto arriesgado de vinos naturales en Ceret, el Percheron. Fue el jefe de cocina durante cinco años del Bar Brutal, y a mediados del 2023 decidió abrir Señora Dolores en Sant Antoni; un bar de tapas donde se dedica en cuerpo y alma a las frituras de autor. ¡Y cocina con una máquina de churros! Lasaña rebozada, churros de patata brava, ñoquis, lentejas guisadas con pies de cerdo y tocino... No sufráis si no queréis fritura, pues la mitad de la carta es cruda; ensaladas de encurtidos, bistec tártaro o pescado crudo, por ejemplo.

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15. Tangana

  • Catalana
  • Gràcia
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Tangana
Tangana
Foto: Tangana

Este es el proyecto personal del maestro del chup-chup y asesor gastronómico Josep Maria Massó. El cocinero que abrió el Bar Cañete ha puesto todo el corazón y estilo en un negocio que ha abierto en asociación con el cocinero (joven, de 1993) Àlex López Lamiel, que ha pasado por Cañete, Àbac o Nandu Jubany. Recuperan el espíritu de tapa y barra desenfada del Cañete, pero con un pie más en el mercado y la casa de comidas catalana que en la taberna castiza. Además de lo popular encontraremos aires clásicos de alta cocina con un giro informal: los raviolis de liebre tienen una demi-glacé y una potencia de cocina de caza alucinante. El Tangana es un lugar para hacer tapas de las buenas a precios contenidos y también para compartir principales.

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16. Bodegueta Cal Pep

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Bodegueta Cal Pep
Bodegueta Cal Pep
Foto: Irene Fernández

Esta pequeña bodega, abierta en 1927, ha cambiado de dueños y nombres varias veces, pero siempre ha mantenido su esencia. Ya os lo podéis imaginar; botas de vino, neveras antiguas, paredes amarillentas y mesitas de mármol. Verónica y Gustavo, apasionados de la cocina y el vermut son sus nuevos dueños. Han restaurado el local y mantenido la buena fama del vermut de la casa (una mezcla de distintos de Reus) y de los platillos; capipota, bombas, albóndigas con picada y sofrito impecables, y boquerones ahumados. La selección de vinos a granel y embotellados es acertada. Los fines de semana es difícil encontrar sitio.

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17. Colmado Wilmot

  • Bares de tapas
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Colmado Wilmot
Colmado Wilmot
Foto: Irene Fernández

John Wilmot fue un poeta inglés, aristócrata y libertino, que se adelantó al Marqués de Sade. También es el nombre que Eugeni de Diego –uno de los ex-jefes de cocina de la era gloriosa de ElBulli– ha puesto a su bar de tapas: Colmado Wilmot. "Quería huir de la idea del colmado y el bar castizo, ponerle un toque internacional. Pero que fuera de cariz popular, y donde cualquiera pudiera venir a pasar un buen rato. Soy de Badalona, ¿sabes?", explica el cocinero-empresario.

Define Wilmot como "como un puto bareto donde puedes salir por 20 euros comiendo tortilla y capipota, pero donde te podemos añadir angulas a los huevos fritos". Y aunque todo parezca aparentemente sencillo, de Diego sonríe pícaro. Y me pone ante mí un pincho de tortilla de patatas con gambas en el ajillo, que devoro deseoso. Breve y bueno como un pecado de lujuria, con el zumo del ajillo y las cabezas de la gamba amalgamados con el caramelo de cebolla y el huevo. 

Ojo con los sofritos. Los callos y 'capopita' de la casa son una maravilla gelatinosa y de confitura de tomate en el punto justo de picante, y así también las albóndigas Strogonoff. Y por supuesto, esto es el paraíso del vermut, con sardinas, gildas, boquerones y anchoas, y una salsa de aperitivo del Maresme casera.

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18. Bodega Molina

  • Sarrià
Bodega Molina
Bodega Molina
Foto: Bodega Molina

El Grupo Confiteria se planteó una tarea difícil: recuperar y renovar la esencia de la antigua y mítica Xarcu de la plaça Molina, con tanta historia vivida en el barrio, y lo ha logrado con éxito. La Bodega Molina combina tradición y modernidad tanto en la decoración como en una carta exquisita llena de tapas y platillos gourmets que hay que degustar. Desde los macarrones de la abuela o las albóndigas con sepia hasta un steak tártar ahumado con yema de huevo y piparra, pasando por los huevos fritos con sobrasada de Mallorca y una variedad de tortillas que hacen venir salivera. Puedes ir a cualquier hora del día, y comer dentro o en la terraza y al sol, te sentirás como en casa.

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19. Bar Vint-i-Quatre

  • Bares de tapas
  • Sant Gervasi - Galvany
  • precio 3 de 4
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Bar Vint-i-Quatre
Bar Vint-i-Quatre
Foto: Carles Allende

El Bar Vint-i-Quatre significa el retorn de Carles Abellan, un dels inventors del bar de tapes modern de Barcelona, a primera línia. La reconversió del segon Tapas24 en Bar Vint-i-Quatre significa que ha tornat per la porta grossa i fent el que millor sap fer: platets per compartir, que en realitat són platassos, per l'encert dels sabors, un producte fantàstic i la ruptura d'algun convencionalisme (sense passar-se de rupturista). La diferència amb Tapas24? Doncs que aquí prima més el factor de plat de temporada que no pas el tapeig (encara que, per descomptat, es pot practicar amb solvència amb alguns clàssics com el bikini o la truita trufada o les seves meravelloses croquetes de rostit de pollastre), i que el caràcter és de bar restaurant molt arreglat, però informal, on pots sopar amb americana o sense. Un lloc que, com els bons de veritat, no sol fallar.  

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20. La Plata

  • El Gòtic
  • precio 1 de 4
La Plata
La Plata
Foto: Bar La Plata

Las tres tapas imprescindibles de este emblemático bar donde deberéis comer de pie, ya os avisamos, son el pescado azul frito (no en vano, también se le conoce como Los pescaditos), la ensalada de tomate, cebolla y aceitunas y el pincho de morcilla. Nosotros añadimos una cuarta porque nos encanta, para atribuir más sentido a su apodo y porque, de hecho, aquí se acaba la carta de La Plata: el pincho de anchoas, lozanas y consistentes, ¡las mejores! ¿Para qué tener nada más si lo que hacen ya es bueno? Empezaron a freír pescado en 1945, o sea que son unos grandes expertos. ¡Buen trato, buena comida y buen vino!

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21. Denassus

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Denassus
Denassus
Foto: Scott Chasserott

Denassus tiene un nombre obvio y nos encanta: los dos socios y propietarios, Sergi Ruiz (nariz de oro 2014) y Alejo Mailan son sumilleres y aquí se come... ¡de narices! Este gastrobar abrió el verano de 2019, y desde entonces se ha establecido como un lugar de alto nivel hedonista en Poble-Sec. Ruiz y Mailan habían coincidido en el Bar del Pla –¡que como escuela no está nada mal! En la cocina se encuentra el chef Eduardo Orionda, que se hace cargo de una carta íntimamente relacionada con la selección de los vinos: unas 150 referencias, de las que se sirven una quincena por copas. ¿Y para comer? Huevos rotos con patatas fritas y cecina ahumada de León, o los maravillosos callos de la casa, por ejemplo. Ya acumulan en el zurrón platos icónicos y creativos: su croqueta de pato Pekín y la trucha trufada tienen fans.

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22. Bar El Pollo

  • Bares de tapas
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Bar El Pollo
Bar El Pollo
Foto: Irene Fernandez

El cocinero Aimar Córdoba es un enfermo de barra. Y cuando pudo hacerse cargo del bar al lado de La Paloma, El Pollo, no se lo pensó. Córdoba es de Bilbao, y sus tortillas a la vasca (melosas, dulces, líquidas) desacreditan a los indocumentados del sin cebolla.

El Pollo tiene el aire típico melancólico de garito llenapanzas baratujo del barrio chino, pero cuando llegan los platos se dispara la alegría: el producto es fresco y de primera, y la carta tiene un apartado de espectaculares platos de cuchara (merluza de pincho con salsa verde y alubias de Santa Pau) que te los podrías encontrar en un restaurante clásico de Bilbao. Si os convence la propuesta de Aimar, id a su otro bar, La Polla.

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23. El Puestu

  • Catalana
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
El Puestu
El Puestu
© Maria Dias
Un bar bonito de narices: una barra limpia de mármol blanco con cocina a la vista y tablas de taburete alto. Xavier Garriga, el amo, trabajó en bares de Madrid, donde aprendió a tirar la caña y viene de una familia que lleva la barra, la tapa y el vermut en la sangre (¡sus abuelos fueron los introductores del sifón en Gerona!). Gente de alta gastronomía para hacer cocina de barrio a precios de barrio que podéis probar a mediodía en un menú asequible. Tienen unos mejillones al vapor excelentes y unos callos para llorar. Los platos fríos son una bendición en barra, como la ensalada de garbancitos con el punto de vinagre con tiralíneas. Vermut de Morro Fi, buena elección de vinos de la tierra en copas y tempranillo de tirador fresquito en porrón.
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24. La Cova Fumada

  • La Barceloneta
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Cova Fumada
La Cova Fumada
Scott Chasserot

La Cova Fumada en la calle Baluard es un fenómeno que supera el ámbito gastronómico. Este restaurante popular de la Barceloneta no ha salido de la propiedad de la familia de Solé desde el año 1944, cuando abrió. Hoy está al frente Josep María Solé, y hasta hace poco no era extraño ver a la abuela Palmira pelando ajos y patatas en la entrada. Aquí no hay reservas que valgan: la gente, locales y guiris, hace cola y codos a partir de las doce en sus míticos portales de madera, para pillar un sitio. En su origen, era una taberna de pescadores a la que acudía la gente a beber –se traían su comida– y por los años 50, con la moda, empezaron a servir tapas calientes. Sed conscientes: en este sitio y unos pocos más está el origen de la bomba y los mejores desayunos de cuchillo y tenedor.

Aquí se inventó la tapa de la bomba

Dicen que en esta casa nació la famosa bomba de la Barceloneta. A juzgar por las riadas de gente que concurren es, seguramente, la mejor. Damos fe: mezcla magistral de patata y carne con salsa picante y alioli. Ligera, no cansa. Y ¿de dónde sale el nombre? "Un día un vecino que se llama Enric la probó y dijo: 'Esto es la bomba", explican. Para vosotros, historiadores de lo cotidiano.

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25. Bar Roma

  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Bar Roma
Bar Roma
Foto: Bar Roma

El Bar Roma se encuentra en una zona más bien desangelada, cerca de la avenida Roma, pero ya se encargan Gala Massetti y Jordi Saavedra de darle más vida a su tramo de calle. La pareja se conoció trabajando en diferentes aventuras restauradoras de Albert Adrià (Hoja Santa, Enigma, Tickets, etc.). Aquí te ofrecen desayuno (buenísima la pastelería), vermut, una buena selección de tapas, el plato y el postre del día. La ensaladilla con encurtidos caseros, piparras del Perelló y salsa vitello tonnato es un espectáculo. Otro hit es el sándwich de milanesa de ternera con tomate, lechuga y mayonesa con pan de bollo. El Roma tiene siempre las puertas abiertas para pop-ups simpáticos; vale la pena estar pendiente de sus redes sociales.

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26. El Vaso de Oro

  • La Barceloneta
El Vaso de Oro
El Vaso de Oro
Scott Chasserot

La cerveza rubia de la casa es el acompañamiento ideal para sus sabrosas tapas. No tienen una selección muy grande de cervezas, pero lo compensan con sus deliciosas cañas en vaso 'pielsen', aquellos que parecen una flauta, con el vaso refrigerado y la crema de la birra consistente. No fallan nunca. Lo mismo ocurre con la comida: tienen un repertorio de tapas y platos más consistentes, como por ejemplo la ensaladilla rusa con atún picado, o el filete a la plancha con foie, que justifican el eterno retorno.

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27. La Mundana

  • Cocina creativa
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
La Mundana
La Mundana
© Maria Dias

Una fórmula infalible: vermuts y tapas creativas para el comensal intrépido, que quiere ir más allá de las croquetas. Un local agradable con un pequeño comedor, un espacio en la entrada con mesas altas y un par de pequeñas barras. Y una ubicación privilegiada en el barrio de Sants. La Mundana, que debe su nombre a una serie de platos del mundo que encontramos en la carta, todos revisados con imaginación y respeto: la voluntad de jugar con texturas y gustos sin dañar la esencia de la materia prima. ¿Ejemplos? Un carpaccio de cigala con mayonesa de yuzu, fresco y divertido; ¡o una lasaña de pies de cerdo con pistachos!

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28. Tramendu Vermuting

  • Bares de tapas
  • La Bordeta
  • Crítica de Time Out
Tramendu Vermuting
Tramendu Vermuting
Foto: Maria Dias

Puedes ir a ver el fútbol y tomar una birra y unas anchoas (que limpian ellos), unas bravas buenas, una tapita de cecina (El Capricho) o la tortilla del día (que hacen al momento, jugosa, y hecha con huevos ecológicos). Puedes ir a tomar el vermú y aprovechar el solecito que toca en su terracita llena de barrio: en la plaza tranquila los niños pueden campar alegremente sin coches mientras los padres pican una ensaladilla rusa con ventresca, unos mejillones o tripa con capipota . Puedes ir a hacer un desayuno de tenedor o una cena de alegría improvisada entre semana, los platos que cocina Manoli son para mojar pan:
y albóndigas con sepia, fricandó, meloso de ternera, carrillera!

Cazuela de la buena. El hijo de Manoli, Jordi Marzo, después de trabajar en muchas cocinas reputadas, cogió los trastos y en 2017 regresó al barrio donde creció para montar su sitio: un rincón familiar donde todo el mundo se encuentra como en casa y se come de coña. ¿Por qué acabar siempre sucumbiendo al shawarma en vez de atacar con ganas un calamar relleno? En el Tramendu son espectaculares. Tienen buena pitanza (carne de Joan Casas, pescado del GranAzul, verduras de Pau Santamaria) y buena bebida (vinos de Cuvée 3000). Y los brazos abiertos y muy buen rollo, que es lo más importante.

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29. Can Marlau

  • Catalana
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Can Marlau
Can Marlau
Foto: Ricard Martín

Abierto en octubre de 2022, Can Marlau es el primer restaurante propio de Ferran Soler, quien fue jefe de cocina de la Bodega 1900 de Albert Adrià. Y aquí el chef aporta todo el valor añadido de su trayectoria y know-how en un bar-restaurante gastronómico –esta es la definición que utiliza– donde encontrarás una cocina catalana de casa de comidas y tapas impecables, con toda la finura, técnica y producto que se espera de un bulliniano metido en lo tradicional. 

Soler apuesta por una carta que a primera hora del día solo enseña la patita, con desayunos de tenedor potentes y buenísimos –huevos fritos con chistorra, carita de cerdo, tortilla de bacalao y ajos tiernos...– y al mediodía aún gana más músculo y colágeno con cuchara, guisos y tapas. Este es un lugar para los rebañadores de pan en serie: su magnífico capipota –con judía blanca en lugar de garbanzos, que aporta mantecosidad– o una carrillera de ternera que el tenedor corta con un golpecito, son ejemplos de técnica aplicada a los sabores populares. Y su versión de la bomba de la Barcelona es de las mejores de la ciudad, sin duda. 

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30. Contracorrent Bar

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Contracorrent Bar
Contracorrent Bar
Foto: Irene Fernandez

Contracorrent Bar es un bar de verdad -barra y minicocina-, y no un restaurante inmenso con taburetes altos y un cocinero Michelin diciendo que tiene un bar (y los precios son más de bar que de alta gastronomía). El chef siciliano Nico Drago -quien fue uno de los socios del O'viso y La Castanya, donde se podía comer bien por cuatro duros- y la sumiller Anna Pla se han formulado el reto "hacer un tapeo diferente con vinos naturales, pero apto para el barrio": la deliciosa calle Ribes en Fort Pienc.

Y a fe de Dios que lo consiguen: mezclando Italia y Cataluña, y  platos de cocina popular: ¡la ensaladilla rusa de pollo asado es domingo al cubo! Textura de ensaladilla rusa y sabor de pollo asado en una tapa de cinco euros. Drago es un maestro a la hora de hacer un puente entre la tradición catalana y su italiana: como un calamar a la plancha con salsa 'bagna cauda' -típica del Piamonte, con anchoa y ajo asado- que tiene un contrapunto mágico con los 'grelos', o un capipota a la parmesana. De todas formas es una carta corta y cambiante, temporada total: si se acaba un producto, pues tachado de la pizarra y listos. La carta de vinos naturales -más de cien referencias en un bar de barrio- promete muchos momentos de placer con amigos en una excepcional terraza.

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31. La Esquinica

  • Bares de tapas
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Esquinica
La Esquinica

Tapicas con buena fama en esta taberna aragonesa, una de las referentes de Nou Barris. Como buenos maños, ¡aquí todo es rico! Destacan los chipironcicos, los choquicos, el morrico fritico y todo el resto de fritos que lo petan fuerte. También los tigres (mejillones rebozados) o los pimientos del Padrón. Las patatas bravas merecen una mención aparte: están en más de un top 10 y son muy apreciadas y, sobre todo, recordadas por su alioli contundente. Los fines de semana el local está lleno hasta los topes y es difícil conseguir una mesa. Tened en cuenta que no reservan pero sí dan tanda en la salica de espera.

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32. La Chana

  • Catalana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Chana
La Chana
© Ivan Giménez

La Chana es pequeñita y estrecha, un bar de esos de arrimarse, de intentar poner un codo en la barra o el culo en uno de los taburetes clásicos de madera que acompañan a las cuatro mesas que tienen en el interior. Las paredes de la Chana lo dejan claro: son devotas del rock and roll más canalla. De los Fleshtones a los Meows, aquí no dejaréis de escuchar grandes guitarras y melodías. Desde que abrieron en 2014, aquí se come pescadito frito y las mil y una especialidades de la bahía de Cádiz, porque la jefa, Natalia, es de Sanlúcar de Barrameda.

La oferta es variada, excelente y a buen precio: de fritos, boquerón, chocos y cazón; de Barbate, la fantástica mojama, atún y la hueva de maruca; también hacen un salmorejo para chuparse los dedos y tienen chicharrón de Chiclana, morcilla, pringá y tagarninas. Todo un festival gastronómico gaditano para quien tenga nostalgia y quiera quitársela con cañas bien tiradas (o vinos blancos de Cádiz, o manzanilla o barbadillo), rock y pescadito muy bien rebozado y frito a la andaluza.

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33. Bar La Cañada

  • Bares de vinos
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Bar La Cañada
Bar La Cañada
Irene Fernandez

Otro bar de barrio que ha pulsado el botón de reboot es el Bar La Cañada. JuanPe González (Banda Municipal del Polo Norte), el 2022 reavivó esta espléndida barra inoxidable de 1980, en el Poble-sec más tranquilo, con la ayuda del actor-artista Nico Baixas y Lina Ruiz. "Reproducimos una manera española de entender el bar, con gente a pie de barra y buen producto de todo el mediterráneo", dice.

Ha juntado delicadezas frías (aceitunas de Bailén, atún ahumado de Murcia, embutidos de Salamanca, quesos artesanos...) con una carta de vinos a copas bien elegidos, y un par de guisos que hace su madre: deliciosas las albóndigas con recuerdos especiados de Casablanca, destino del exilio republicano de sus abuelos, o un muy suculento lomo de cerdo asado. Y mucha alegría de una clientela joven y farandulera que viene directa de Institut del Teatre. Atentos a su instagram, @lacanadabcn, que anuncia sus conciertos.

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que empezó en 2014 con la apertura del Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, ​​abierto en julio de 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico que está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras.

Y en Barcelona lo encontraréis en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, y se puede acceder directamente desde la calle a través de unas escaleras mecánicas y de un ascensor. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 8 cocinas, un restaurante de servicio completo, tres bares –uno de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad– y una cafetería. Reservar un día para verlo es más que imprescindible. 

Y si no os apetece un trago, en el Market podréis encontrar todo tipo de bebidas con y sin alcohol, con un servicio óptimo: vinos, café de especialidad, cerveza, refrescos y bebidas de chocolate. Las mesas, con la salvedad de las del restaurante de servicio completo, son comunales, para facilitar la cata de diferentes cocinas en una misma comida.

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