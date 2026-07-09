Cuando el restaurador Kim Díaz se pone manos a la obra (Bar Mut, Muticlub, Entrepanes Díaz), no se pone por poco: la Bodega Solera, abierta en verano de 2023, es la interpretación que hace Díaz de la taberna gaditana cruzada con el bar de vinos a la francesa. Cerveza bien tirada y una carta de vinos majestuosa con 650 referencias. Otra misión de la Solera es la de reivindicar el vino de jerez. ¿Comer? Mucho y bien. ¡Tienen un cortador de jamón con titulación! Hay una pizarra luminosa en la que conviven delicias del sur como montaditos de regañá –sí, el lacito de pan– con ensalada rusa y anchoa, con una ensalada de tomate de Barbastro –marinado en AOVE hojiblanca y cebolla adobada– y un canónico y catalanísimo fricandó de 'llata': un repertorio amplio y versátil, tan apto para comer algo rápido como para aposentar los codos en el mármol y vivir la vida. No os perdáis el caíllo, montadito de guiso que solo hacen en Caravaca de la Cruz y aquí.
Para muchos, los bares de tapas son una religión y una excusa para reunirse con amigos y pasar un buen rato. Pueden ser un aperitivo perfecto para una cena opípara, o un festín variado que se justifica por sí mismo. Las tapas son las reinas de los bares y del buen comer y beber (con especial querencia por patatas bravas y croquetas). ¿Dónde comer las mejores de Barcelona? Os recomendamos que os dejéis guiar por esta lista de bares con tapas infalibles. ¡Viva la tapa! Y ojo al dato, que no es una leyenda urbana: ¡en Barcelona todavía quedan sitios que con la bebida todavía te ponen una tapa gratis!
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