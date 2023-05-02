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Barcelona

Bar La Cañada
Irene Fernandez | Bar La Cañada

Reseña

Bar La Cañada

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Otro bar de barrio que ha pulsado el botón de reboot es el Bar La Cañada. JuanPe González ha reavivado esta espléndida barra inoxidable de 1980, en el Poble-sec más tranquilo, con la ayuda del actor y artista Nico Baixas y Lina Ruiz. Ha juntado delicadezas frías (aceitunas de Bailèn, atún ahumado de Murcia, embutidos de Salamanca, quesos artesanos...) con una carta de vinos a copas bien elegidos, cañas más madrileñas que barcelonesas, y un par de guisos que hace su madre: deliciosas las albóndigas con recuerdos especiados de Casablanca, destino del exilio republicano de sus abuelos. Clientela joven, farandulera y muy alegre.

Detalles

Dirección
Bòbila, 5
Poble-sec
Barcelona
08004
Transporte
M: Poble-sec
Precio
Horas de apertura
De ma. a jue. de 18 a 1 h. Vie. y sá. de 13 a 1 h. Do. de 13 a 17 h.
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