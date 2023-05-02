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Reseña
Otro bar de barrio que ha pulsado el botón de reboot es el Bar La Cañada. JuanPe González ha reavivado esta espléndida barra inoxidable de 1980, en el Poble-sec más tranquilo, con la ayuda del actor y artista Nico Baixas y Lina Ruiz. Ha juntado delicadezas frías (aceitunas de Bailèn, atún ahumado de Murcia, embutidos de Salamanca, quesos artesanos...) con una carta de vinos a copas bien elegidos, cañas más madrileñas que barcelonesas, y un par de guisos que hace su madre: deliciosas las albóndigas con recuerdos especiados de Casablanca, destino del exilio republicano de sus abuelos. Clientela joven, farandulera y muy alegre.
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