¿Qué debe tener una caña para considerarse bien tirada? Para empezar, debe servirse bien fría, pero no helada, para que la cerveza conserve todo su aroma y sabor. La espuma debe ser cremosa, compacta y de unos dos dedos de grosor, ya que ayuda a evitar que la cerveza se oxide. El vaso debe estar limpio (¡sin rastro de detergente, puaj!), ligeramente húmedo y frío. El gas debe notarse vivo pero equilibrado, es decir, ni mucha ni poca burbuja. ¿Cómo podéis saber si os acabáis de beber una buena caña? Haceros dos preguntas: ¿el último trago ha sido tan agradable como el primero? ¿Hay anillos de espuma en el interior del vaso? Si ambas respuestas son afirmativas, significa que os acabáis de cascar una buena birra, ¡enhorabuena!

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Sí, lo sabemos: cuando se trata de cañas, Madrid le da unas cuantas vueltas a nuestra querida Barcelona, las cosas como son. Pero eso no significa que aquí no tengamos algunos lugares donde disfrutarlas como si estuviéramos en el barrio madrileño de La Latina. En estos bares y bodegas no solo tiran la caña con maestría, sino que la acompañan con tapas y platos sublimes.

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