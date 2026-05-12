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Barcelona

Entrepanes Díaz
Foto: Entrepanes Díaz | Entrepanes Díaz
Foto: Entrepanes Díaz

Dónde beber las mejores cañas de Barcelona

Los mejores tiradores de cerveza de la ciudad

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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¿Qué debe tener una caña para considerarse bien tirada? Para empezar, debe servirse bien fría, pero no helada, para que la cerveza conserve todo su aroma y sabor. La espuma debe ser cremosa, compacta y de unos dos dedos de grosor, ya que ayuda a evitar que la cerveza se oxide. El vaso debe estar limpio (¡sin rastro de detergente, puaj!), ligeramente húmedo y frío. El gas debe notarse vivo pero equilibrado, es decir, ni mucha ni poca burbuja. ¿Cómo podéis saber si os acabáis de beber una buena caña? Haceros dos preguntas: ¿el último trago ha sido tan agradable como el primero? ¿Hay anillos de espuma en el interior del vaso? Si ambas respuestas son afirmativas, significa que os acabáis de cascar una buena birra, ¡enhorabuena!

12 direcciones imprescindibles

Sí, lo sabemos: cuando se trata de cañas, Madrid le da unas cuantas vueltas a nuestra querida Barcelona, las cosas como son. Pero eso no significa que aquí no tengamos algunos lugares donde disfrutarlas como si estuviéramos en el barrio madrileño de La Latina. En estos bares y bodegas no solo tiran la caña con maestría, sino que la acompañan con tapas y platos sublimes.

¡NO TE LO PIERDAS! Las mejores cervecerías artesanas de Barcelona

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¡Qué caña!

1. Bar Cañete

  • Bares de tapas
  • El Raval
Bar Cañete
Bar Cañete
Foto: Bar Cañete

Bar Cañete es uno de esos establecimientos que, a pesar de figurar en todas las guías turísticas, mantiene intacta el alma de una casa de comidas. Un clásico indiscutible del Raval que muchos barceloneses (y turistas) consideran ya parte del patrimonio gastronómico de la ciudad.

Desde sus inicios, Cañete ha hecho bandera del tapeo de alto nivel y de la fritura ejecutada con precisión. La clave es la materia prima: pescado fresquísimo, rebozado con harina de arroz y frito en aceite bien caliente hasta conseguir una textura ligera y crujiente impecable. Las cañas, por supuesto, están a la altura de la reputación de la casa. La barra, siempre animada, es un espectáculo en sí misma.

Dónde: Unió, 17 (Raval)

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2. Quimet i Quimet

  • Española
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Quimet i Quimet
Quimet i Quimet
Foto: Quimet i Quimet

Buf. Lloramos solo de pensarlo. No necesitan publicidad porque seguramente sirven las mejores cañas de Barcelona con una cerveza que no probaréis en ningún otro sitio. Rubia, tostada o negra, la elaboran especialmente para ellos y solo la familia conoce el secreto. Con bastante lúpulo, la caña de Quimet recuerda a las cervezas trapenses.

Para acompañar esta excelente birra, la especialidad de la casa son los montaditos de anchoa, mojama, salmón y de cualquier cosa buena. La mala noticia es que no aceptan reservas y quizá no encontréis sitio en los 10 m² del local.

Dónde: Poeta Cabanyes, 25 (Poble-sec)

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3. Morro Fi

  • Bares de tapas
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Morro Fi
Morro Fi
Foto: Morro Fi

Lo que empezó como un blog dedicado a las mejores vermuterías de Barcelona ha acabado convirtiéndose en un pequeño emporio especializado no solo en el vermut, sino también en las cañas tiradas con una precisión impecable. Esconden un pequeño secreto que solo descubriréis si observáis con atención los movimientos de los camareros mientras os sirven. El resultado es siempre el mismo: dos dedos de espuma que hacen justicia poética a cada vaso.

Para comer, no faltan las conservas, los combinados, las gildas, la ensaladilla rusa o la tortilla de patatas: todo lo necesario para disfrutar de un aperitivo memorable. Los cuatro locales son de dimensiones reducidas y algunos disponen de terraza. No aceptan reservas. Si encontráis sitio el fin de semana, consideraos afortunados.

Dónde:

Consell de Cent, 171 (Eixample Esquerre)
Londres, 23 (Eixample Esquerre)
Paseo de la Bonanova, 105 (Sarrià-Sant Gervasi)
C.C. L’Illa Diagonal - Av. Diagonal, 557 (Les Corts)

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4. Bar Mut y Entrepanes Díaz

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Mut y Entrepanes Díaz
Bar Mut y Entrepanes Díaz
Foto: Entrepanes Díaz

Bar Mut y Entrepanes Díaz comparten propietario: el legendario restaurador barcelonés Kim Díaz. Situados uno frente al otro, los dos locales se han ganado con toda justicia la fama de servir unas cañas míticas. Llegan a la mesa en un vaso ámbar coronado por dos dedos de espuma perfecta, capaz de preservar el carbónico y mantener cada burbuja intacta hasta el último trago. No tienen nada que envidiar a las mejores cañas de los grandes templos cerveceros de Madrid.

La comida: en el Mut encontraréis tapas y platos para compartir de un refinamiento extraordinario, como el tartar de mar con caviar, las kokotxas al pil-pil o el canelón de pularda con foie. El Díaz, en cambio, es más desenfadado, con tapas clásicas como la ensaladilla rusa, la bomba o la tortillita de camarones, y bocadillos memorables como los de calamares, rabo de toro o albóndigas.

Dónde:

Bar Mut: Pau Claris, 189 (Eixample Dret)
Entrepanes Díaz: Pau Claris, 192 (Eixample Dret)

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5. Bar La Cañada

  • Bares de vinos
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Bar La Cañada
Bar La Cañada
Foto: Bar La Cañada

La Cañada es otro de esos bares de barrio que en 2022 apretó el botón de reinicio. JuanPe González devolvió el esplendor a este local del Poble-sec más tranquilo, con la complicidad de Nico Baixas y Lina Ruiz. Encontraréis opciones frías —aceitunas de Bailèn, atún ahumado de Murcia, embutidos de Salamanca o quesos artesanos—, una cuidada selección de vinos por copas y un par de guisos caseros elaborados por su madre. Pedid las albóndigas, con evocadores recuerdos especiados de Casablanca, ciudad donde sus abuelos se exiliaron tras la Guerra Civil. De su emblemática barra de inox ochentera salen unas cañas impecables.

El ambiente es siempre animado, con una clientela de perfil farandulero que viene con ganas de pasarlo bien sin tener que vaciar la cartera. Organizan conciertos de pequeño formato, slams de poesía y exposiciones de arte. Aquí se puede venir a saciar el hambre, la sed y también la curiosidad cultural.

Dónde: Bòbila, 5 (Poble-sec)

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6. Bar Canyí

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
Bar Canyí
Bar Canyí
Foto: Bar Canyí

Francesc Beltri y Nicolás de la Vega, chefs y copropietarios de Slow & Low, restaurante creativo galardonado con una estrella Michelin, han convertido un antiguo bar de barrio humilde y familiar en un establecimiento dedicado a la tradición culinaria catalana y castellana. La carta es corta: tres opciones a la plancha, dos escabeches, dos ensaladas, tres fritos, dos guisos y dos postres. Varía según la temporada y no hay platos fijos, pero siempre encontraréis clásicos de lágrima, como mejillones en escabeche, albóndigas, cap i pota, escórpora frita o fricandó...

A pesar de ofrecer una excelente selección de espumosos, blancos, rosados y tintos de bodegas catalanas y españolas, y de tener una predilección especial por los vinos generosos de Jerez, también sirven unas cañas de campeonato. Además, tienen terraza.

Dónde: Sepúlveda, 107 (Sant Antoni)

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7. Bar Bodega Gol - Bodega Manolo - Bodega Vidal

  • Española
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Bar Bodega Gol - Bodega Manolo - Bodega Vidal
Bar Bodega Gol - Bodega Manolo - Bodega Vidal
Foto: Bar Bodega Gol

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el restaurador Roger Solé y su equipo se han convertido en auténticos salvadores de bodegas históricas. Primero lo hicieron con la Bar Bodega Gol, en el barrio de Sant Antoni. El éxito fue rotundo y los animó a repetir la fórmula con la Bodega Manolo de Gràcia y la Bodega Vidal del Poble-sec.

En la Gol y en la Manolo encontraréis cocina catalana de toda la vida: esqueixada, capipota, fricandó, garbanzos con oreja y butifarra negra, etc. La Vidal, en cambio, no dispone de cocina propia, y por eso la propuesta es algo diferente. Podéis encontrar alguna elaboración procedente de la Gol, pero sobre todo una amplia selección de tapas frías: embutidos, conservas, escabeches, ahumados, empedrat, ensaladilla de patata y zanahoria, codornices escabechadas, etc. ¿Y las cañas? ¡Espectaculares!

Dónde:

Bar Bodega Gol: Parlament, 10 (Sant Antoni)
Bodega Manolo: Torrent de les Flors, 101 (Gràcia)
Bodega Vidal: Nou de la Rambla, 148 (Poble-sec)

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8. Bodega Amposta

  • Sants - Montjuïc
Bodega Amposta
Bodega Amposta
Foto: Bodega Amposta

Txema Martínez (ex Bulli, Inòpia, Mugaritz), junto con Jordi Barragán, Josep Barragán y Julio Fernández, son los responsables de la Bodega Amposta, un encantador local restaurado que recupera la memoria histórica de la Font de la Guatlla y, al mismo tiempo, reivindica una de las mejores cocinas catalanas de platillo y tapa, trabajada con horno de brasa.

Su propuesta se centra en producto de temporada y de mercado, con el que elaboran opciones clásicas de bodega con un toque contenido de alta cocina, sin estridencias: bravas con sofrito picante y alioli, bomba de meloso de ternera, callos con capipota, bacalao con judías blancas y ajada, entre otros. La colección de vinos es excepcional, pero las cañas tampoco se quedan atrás, siempre tiradas con técnica y maestría.

Dónde: Amposta, 1 (Sants-Montjuïc)

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9. El Vaso de Oro

  • La Barceloneta
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
El Vaso de Oro
El Vaso de Oro
Foto: El Vaso de Oro

La cerveza rubia de la casa, la artesana Fort, hecha especialmente para ellos, es el acompañamiento ideal para sus antológicas tapas. Servida en esas copas de flauta, ideales para esta excelente pilsner, uno no se cansaría nunca de beberla. El Vaso de Oro es un clásico de la Barceloneta donde sirven la caña de forma excelente.

Hablemos un poco de la comida, porque no todo en esta vida es beber. La ensaladilla rusa y la de atún picante, el foie gras a la plancha con cebolla y el sándwich campesino (con jamón dulce, queso, lechuga, tomate, huevo y mayonesa) son las especialidades de la casa.

Dónde: Balboa, 6 (Barceloneta)

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