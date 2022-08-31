Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. El Vaso de Oro (Barceloneta)
    Scott Chasserot | El Vaso de Oro (Barceloneta)
    PreviousNext
    /4
  2. el_vaso_de_oro
    PreviousNext
    /4
  3. El Vaso de Oro (Barceloneta)
    Scott Chasserot | El Vaso de Oro (Barceloneta)
    PreviousNext
    /4
  4. El Vaso de Oro (Barceloneta)
    Scott Chasserot | El Vaso de Oro (Barceloneta)
    PreviousNext
    /4

Reseña

El Vaso de Oro

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • La Barceloneta
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Albert & Dúnia Riera
Publicidad

Time Out dice

Es uno de los grandes clásicos locales de tapas de la Barceloneta que cuenta con camareros uniformados con la vestimenta clásica, un detalle difícil de encontrar hoy en día en la ciudad. Hágase un lugar en la barra para ver cómo sirven, puro espectáculo y ejercicio de nostalgia de los bares de toda la vida. Quedan pocos. Aparte de ser uno de los lugares de referencia donde tiran bien la caña en Barcelona, también hay disfrutará de tapas de siempre como bravas, pimientos de Padrón, ensaladilla, y otros más marineras como gambas, almejas y chipirones, como manda en un histórico barrio de pescadores. el plato estrella y que arrastra muchos adeptos entre la clientela es el filete con foie.

Detalles

Dirección
Balboa, 6
Barceloneta
Barcelona
08003
Transporte
Barceloneta (M: L4)
Horas de apertura
Cada día de 12 a 24 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.