Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

La Cervesera Artesana
Foto: La Cervesera Artesana | La Cervesera Artesana
Foto: La Cervesera Artesana

Las mejores cervecerías artesanas de Barcelona

Visitad los templos cerveceros que otras ciudades envidian

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Publicidad

El boom de la cerveza artesana explotó hace más de una década a nivel global y Barcelona se convirtió en una de las mecas del sur de Europa. Surgieron microcervecerías y bares especializados en todos los barrios, y el Barcelona Beer Festival se consolidó como el festival de referencia. Por eso, todavía hoy, cuando hablamos de cerveza fuera del país y nos preguntan de dónde venimos, el sentimiento general al responder siempre es el mismo: envidia, sana envidia. Es la capital de un estado con una militancia fiel, que no ha dudado en hacer del agua, la malta, el lúpulo y la cebada su causa.

Nuestra selección

Os hemos seleccionado nuestras 12 cervecerías favoritas de la ciudad, locales veteranos y otros más recientes. En todas podréis pedir una tapita y, en muchos casos, también encontraréis vinos naturales. Son espacios ideales para descubrir nuevas cervezas y para entender por qué la escena local sigue siendo tan sólida y vibrante. 

¡NO TE LO PIERDAS! Los 100 mejores bares de Barcelona

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

12 cervecerías 'craft' imprescindibles

Missa Bar

  • Cervecerías artesanas
  • Gràcia
Missa Bar
Missa Bar
Foto: Missa Bar

Aquí la única liturgia que encontrarás será la de pasar el porrón entre los fieles de la barra. ¿Y qué habrá dentro del porrón? Pues una cerveza artesana o un vino natural escogidos con mimo. El equipo de Missa se ha empeñado en haceros sentir que cada día es domingo y que lo único verdaderamente sagrado que debéis tener en cuenta es disfrutar. Seis tiradores de cervezas craft locales, nacionales e internacionales, vinos naturales de proximidad, platillos para compartir y bocadillos a la plancha.

Este bar de Gràcia no para: música en directo, charlas, presentaciones de todo tipo —como el ya famoso taller de suelo pélvico 'cañas y coños'— e incluso sesiones de tarot. Los jueves están dedicados a los vinos ancestrales, con tres propuestas de pequeños productores a precios especiales.

Dónde: Jesús, 16 (Gràcia)

Leer más

Cyclic Beer Farm

  • Cervecerías
  • Sant Andreu
Cyclic Beer Farm
Cyclic Beer Farm
Foto: Cyclic Beer Farm

La aventura de Alberto Coromina, Joshua Wheeler y Cova García comenzó en 2016. Inspirados por las cervezas tradicionales belgas, desde el primer día se propusieron elaborar cervezas estrechamente vinculadas al 'terroir'. Dejaron de lado el lúpulo norteamericano para concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar sus propias levaduras y bacterias locales y elaborar cervezas de fermentación mixta. Y, por supuesto, el 'terroir' obliga a seguir el calendario de las estaciones, y ellos lo cumplen al pie de la letra. Todas las frutas, hierbas e incluso verduras que utilizan provienen de un huerto propio. La fórmula ha funcionado tan bien que ahora también elaboran vinos naturales.

De aquí no os iréis con el estómago vacío gracias a Antonia’s Burger. Ellos se ocupan de las hamburguesas smash; vosotros, de beber, comer y, sobre todo, pasarlo bien.

Dónde: Coll, 37 (Sant Andreu)

Leer más
Publicidad

Biercab

  • Cervecerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • precio 1 de 4
Biercab
Biercab
Foto: BierCaB

En 2013, BierCab fue distinguido como 'Best Beer Bar in Spain' por RateBeer y, desde entonces, no ha dejado de acumular reconocimientos. El último: su inclusión en el 'Top 100 Beer Bars' de Lúpulo Digital en 2025. Detrás está la experiencia y la visión de sus socios: la cervecera navarra Naparbier, la distribuidora Zombier y figuras de gran prestigio dentro del sector como Sven Bosch (The Drunk Monk) y Manolo Baltasar (Freiburg), que fueron clave en los inicios del proyecto.

Disponen de 30 grifos con una oferta que va desde IPAs hasta lagers, además de una espectacular selección de botellas tanto nacionales como internacionales. Para acompañar la cerveza, la carta combina propuestas internacionales —nachos, ceviche o chicken tenders— con clásicos locales como bravas, croquetas y tablas de ibéricos, sin olvidar hamburguesas y bocadillos.

Dónde: Muntaner, 55 (Eixample Esquerre)

Leer más

Garage Beer Co

  • Cervecerías artesanas
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • precio 2 de 4
Garage Beer Co
Garage Beer Co
Foto: Garage Beer Co

Seguro que ya os habéis topado con sus latas de diseños impactantes por toda la ciudad: Core Range, Hoppy, Lagers, Sours, Classic y Dark. Las etiquetas son atrevidas, modernas e inconfundibles, una identidad visual que encaja perfectamente con el estilo de sus cervezas: creativas, experimentales y llenas de personalidad.

El proyecto nació en 2015 como brewpub en el Eixample Esquerre y, dos años más tarde, inauguraron su fábrica principal en Sant Adrià, donde elaboran la mayor parte de sus cervezas. Una vez al mes abren el espacio al público para presentar las últimas novedades. Para comer, encontraréis focaccias, bocadillos y alguna tapa para compartir, mientras que en el local de Poblenou también sirven mini pizzas.

Dónde:

Consell de Cent, 261 (Eixample Esquerre)
Passeig de Calvell, 45 (Poblenou)
Sant Adrià, 66 (Sant Adrià de Besòs)

Leer más
Publicidad

La Cervesera Artesana

  • Cervecerías artesanas
  • Gràcia
La Cervesera Artesana
La Cervesera Artesana
Foto: La Cervesera Artesana

Abrieron la persiana en 1996, mucho antes de que el fenómeno craft se convirtiera en moda. Con el maestro cervecero Olaf Martí dirigiendo la orquesta, este histórico brewpub sigue elaborando la cerveza en casa, con un catálogo que supera los 25 estilos diferentes: desde lagers suaves y accesibles hasta creaciones estacionales mucho más singulares, como recetas tostadas elaboradas con setas de temporada. Si a esto le sumamos las referencias embotelladas, la carta supera fácilmente el centenar de cervezas para elegir.

La cocina acompaña: tapas, platos pensados para maridar y menús para grupos. Puedes encontrar ensaladilla rusa con mostaza de miel, lingotes de camembert rebozados con almendra o crujientes de foie y butifarra del perol, en una carta que deja claro que aquí no se viene precisamente a contar calorías. También ofrecen catas guiadas, cursos, actividades culturales y música en directo.

Dónde: Sant Agustí, 14 (Gràcia)

Leer más

Homo Sibaris

  • Cervecerías artesanas
  • Sants - Montjuïc
Homo Sibaris
Homo Sibaris
Foto: Homo Sibaris

Si miramos atrás, Guillem Laporta fue uno de los grandes impulsores, pedagogos y activistas de la revolución de la cerveza artesana en la ciudad y, especialmente, en el barrio de Sants. El local de la plaza Osca, a medio camino entre tienda especializada y bar, cuenta con una magnífica terraza donde encontrar sitio no siempre es fácil. Si no tenéis claro qué pedir, Guillem siempre está dispuesto a haceros probar alguna cerveza para ayudaros a encontrar la que más os encaje.

Para acompañar la cerveza y evitar beber con el estómago vacío, encontraréis una carta breve con tapas clásicas y tablas de quesos. Es una de las cervecerías más acogedoras de Barcelona, con ambiente de barrio y cero postureo.

Dónde: Plaça d’Osca, 3 (Sants)

Leer más
Publicidad

Espiga Craft Beer Shop - Rosses i Torrades

  • Tiendas
  • Tienda especializada en comida y bebida
  • Eixample
Espiga Craft Beer Shop - Rosses i Torrades
Espiga Craft Beer Shop - Rosses i Torrades
Foto: Rosses i Torrades

Abierto en 2010 y capitaneado por David Pié, este local del Eixample Esquerre es el templo barcelonés de las cervezas de Espiga, la cervecera de Sant Llorenç d’Hortons. Aquí podéis probar todas sus elaboraciones, tanto de tirador como en botella, además de una buena selección de alternativas sin alcohol y vinos naturales. En las estanterías acumulan más de 500 referencias diferentes. No os podréis quejar, ¿eh?

También organizan catas y maridajes con tapas y, si sois especialmente fans del queso y la cerveza, David puede prepararos una experiencia a medida. Además de este espacio, Espiga cuenta con un segundo local junto a la Sagrada Familia.

Dónde:

Consell de Cent, 192 (Eixample Esquerre)
Provença, 365 (Eixample Dret)

Leer más

La Cerveseria Clandestina

  • Hamburguesas
  • Sagrada Família
La Cerveseria Clandestina
La Cerveseria Clandestina
Foto: La Cerveseria Clandestina

Cerca de la Sagrada Familia se esconde un lugar de peregrinación para los locales y para aquellos visitantes que se escapan del circuito más evidente del barrio. Cuenta con diez tiradores rotativos y una carta con más de 50 cervezas artesanas en botella. Además, cada semana proponen nuevas referencias locales, nacionales e internacionales, desde las rubias más refrescantes hasta una negra intensa o una IPA con carácter.

Para comer: tapas de todo tipo, frías y calientes, bocadillos, hamburguesas y una buena oferta de opciones veganas (buñuelos de alga nori con veganesa y un kebab de setas ostra y tofu, por ejemplo).

Dónde: Còrsega, 611 (Eixample Dret)

Leer más
Publicidad

Bar La Rovira i Bèsties Pardes

  • Cervecerías artesanas
  • Gràcia
Bar La Rovira i Bèsties Pardes
Bar La Rovira i Bèsties Pardes
Foto: La Rovira

Muchos graciencs todavía recuerdan Can Comalada, el mítico local de la plaza Rovira i Trias que bajó la persiana en 2008 para renacer convertido en La Rovira. Hoy, el gran reclamo del bar son sus dieciocho tiradores de cerveza artesana, de los cuales quince funcionan en rotación constante: cuando se acaba una, entra otra diferente. También encontraréis desayunos, tapas, ensaladas y bocadillos a la plancha memorables, como el ya clásico Reig i Bonet, con pollo, aguacate y mayonesa de chipotle. Los días de partido ponen el Barça y el ambiente se completa con un tocadiscos.

El proyecto tiene, además, un hermano pequeño en el mismo barrio: Bèsties Pardes, que mantiene la misma filosofía y cuenta con once tiradores.

Dónde:

La Rovira: Rabassa, 23 (Gràcia)
Bèsties Pardes: Congost, 29 (Gràcia)

Leer más

La Cervecita

  • Tiendas
  • Sant Martí
La Cervecita
La Cervecita
Foto: La Cervecita

Desde 2011, Quim y Angie están al frente de este local tan acogedor que se ha convertido en toda una institución cervecera del Poblenou. Con diecisiete grifos —incluidas tres bombas de mano— y más de 200 referencias en botella, el bar respira auténtica cultura cervecera por todos sus rincones. Conviven habituales del barrio con turistas entendidos que acaban aterrizando aquí después de un día de playa. Y su pequeña terraza, situada en un tramo tranquilo de la calle, es de esos lugares donde el tiempo pasa sin prisas.

El nombre completo del local es, de hecho, 'La cervecita de cada día', toda una declaración de intenciones: la idea es que vengáis a tomar vuestra cerveza cotidiana. Para acompañarla, sirven gildas y pinchos perfectos para matar el hambre.

Dónde: Llull, 184 (Poblenou)

Leer más
Publicidad

Lambicus

  • Tiendas
  • Barcelona
Lambicus
Lambicus
Foto: Lambicus

Tras el golpe que supuso el cierre de la tienda de La Maison Belge, Henk recogió el relevo y volvió a dar refugio a los devotos de la cerveza con la apertura de este celler especializado. El local cuenta con cerca de 500 referencias y dos grifos de cerveza para completar una oferta llena de productos tradicionales y pequeñas joyas cerveceras.

Si preferís evitar quedaros atrapados en la barra echando la 'penúltima' durante horas, podéis ir directamente a la tienda, donde os espera una selección espectacular de más de 400 cervezas: botellas envejecidas, lámbicas, grandes clásicos y algunas de las referencias más difíciles de encontrar del mundo cervecero. Y, para rematar, cada mes también organizan catas especializadas.

Dónde:

Lambicus Bar: Tamarit, 107 (Sant Antoni)
Lambicus Shop: Rocafort, 9 (Sant Antoni)

Leer más

La Europea

  • Taberna
  • Sants
La Europea
La Europea
Foto: La Europea

Los amigos de Calders de Sant Antoni lo han vuelto a acertar. La Europea es una pequeña delicia: una vermutería, cervecería y bar de tapas instalado en una casita de Sants, con tocadiscos, vinilos, decoración vintage y un patio diminuto. Para los amantes del lúpulo, encontrarás seis cervezas artesanas de Espiga de tirador y unas cuantas más en botella.

Para acompañarlas, ofrecen tapas clásicas de nuestra casa —croquetas, buñuelos de bacalao, ensaladilla rusa—, otras con influencias de Oriente Medio —hummus de remolacha y muhammara—, y las patatas La Europea, servidas con mojo verde picante y mayonesa de ajo negro.

Dónde: Vallespir, 96 (Sants)

Leer más
Recomendado
    Más de comidas icónicas
      Últimas noticias
        Publicidad
        Volver arriba

        Quiénes somos

        Contáctanos

        Time Out Barcelona

        Time Out Worldwide

        Mapa del sitio
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.