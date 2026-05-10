El boom de la cerveza artesana explotó hace más de una década a nivel global y Barcelona se convirtió en una de las mecas del sur de Europa. Surgieron microcervecerías y bares especializados en todos los barrios, y el Barcelona Beer Festival se consolidó como el festival de referencia. Por eso, todavía hoy, cuando hablamos de cerveza fuera del país y nos preguntan de dónde venimos, el sentimiento general al responder siempre es el mismo: envidia, sana envidia. Es la capital de un estado con una militancia fiel, que no ha dudado en hacer del agua, la malta, el lúpulo y la cebada su causa.

Nuestra selección

Os hemos seleccionado nuestras 12 cervecerías favoritas de la ciudad, locales veteranos y otros más recientes. En todas podréis pedir una tapita y, en muchos casos, también encontraréis vinos naturales. Son espacios ideales para descubrir nuevas cervezas y para entender por qué la escena local sigue siendo tan sólida y vibrante.

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