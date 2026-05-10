Aquí la única liturgia que encontrarás será la de pasar el porrón entre los fieles de la barra. ¿Y qué habrá dentro del porrón? Pues una cerveza artesana o un vino natural escogidos con mimo. El equipo de Missa se ha empeñado en haceros sentir que cada día es domingo y que lo único verdaderamente sagrado que debéis tener en cuenta es disfrutar. Seis tiradores de cervezas craft locales, nacionales e internacionales, vinos naturales de proximidad, platillos para compartir y bocadillos a la plancha.
Este bar de Gràcia no para: música en directo, charlas, presentaciones de todo tipo —como el ya famoso taller de suelo pélvico 'cañas y coños'— e incluso sesiones de tarot. Los jueves están dedicados a los vinos ancestrales, con tres propuestas de pequeños productores a precios especiales.
Dónde: Jesús, 16 (Gràcia)