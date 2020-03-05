Time Out dice

Si contáramos cuántas cervezas nos hemos bebido en nuestra vida, ya sería motivo suficiente para conseguir el carné de la Family Beer. Todos, de alguna manera, formamos parte de esta tribu, ya sea por la vía de me gustan rubias y tostadas o porque tras conocer a Peio y Silvia de Family Beer, queremos que nos adopten.



En esta tienda de Gracia y por internet, venden un equipo cervecero para elaborar cerveza en casa por sólo 50 euros, que "es para toda la vida", como diría aquel. Incluye todos los utensilios para hacer cerveza, además de las maltas, la levadura y el lúpulo. Los que ya sabéis o dispone de los utensilios cerveceros, puede comprar las maltas (los cereales) y las levaduras, e incluso especies y complementos. Entre otros, encontrará nuez moscada, clavos de especia, piel de naranja amarga y, para los expertos, virutas de barrica de roble para otorgar gustos especiales a la cerveza. Los equipos son para hacer ales, la variedad de cerveza más sencilla de elaborar.



En cuanto a las maltas, que dan carácter a la cerveza, proponen unas mezclas por temporada a partir de maltas diferentes. En invierno, ofrecen las alas clásicas, las de trigo y otros más curiosas como la de Navidad, hecha a base de jengibre, la canela y manzana, y la hot hot hot con sabor a bourbon.



El proceso de elaboración es para todos los públicos y se parece más a un caldo que a una receta complicadísima. Macerar, colar, hervir, enfriar y esperar. No sufráis, porque os dan un librito de instrucciones y si llama a las tres de la madrugada con dudas, os cogerán el teléfono. Da gusto pasarse una tarde charlando y preguntando dudas a la familia que se hace querer.