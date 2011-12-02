Time Out dice

Dejad la pereza en casa y salid a la calle. No todo está en el Portal de l'Àngel. El 2D2 es un bar y tienda del barrio del Congrés en Barcelona. Merece la pena pasarse por allí para poder contemplar los centenares de botellas de todo el mundo que tienen. Además, sirven cinco cervezas de barril que canvian rotativamente. Las patatas bravas y las hamburguesas impedirán que salgáis rodando. Podréis comprar cervezas para llevar y si sois lo suficientemente valientes, organizan un curso para elaborar cerveza en casa con cuatro sencillas herramientas. Saldréis más que contentos.