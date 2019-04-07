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Barcelona

La Flor de Llúpol (CERRADO)

  • Tiendas
  • Sant Andreu de Palomar
Escrito por Albert & Dúnia Riera
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Time Out dice

Que Barcelona se está convirtiendo en una capital de la cerveza artesana ya es un hecho. La Flor de Llúpol pone su granito de arena desde una calle tranquila de Sant Andreu. Hace poco que ha cambiado de propietarios pero, afortunadamente, mantiene la esencia de siempre. Más de 200 referencias cerveceras que te podrás llevar a casa o beber en este establecimiento con cuatro tiradores rotativos. ¡Vamos, que aquí hay cerveza en raudales! Hacen talleres de cata y maridajes con quesos que os darán la oportunidad de aprender sobre este mundo cervecero tan apasionante y conocer artesanos. De vez en cuando también tiene lugar algún concierto. ¡Qué bien que marida la música con la buena cerveza!

Detalles

Dirección
Mateu Ferran, 4
Sant Andreu
Barcelona
08030
Transporte
Sant Andreu (M: L1)
Horas de apertura
Lu. cerrado. De ma. a ju. de 17 a 22 h. Vi. de 12 a 22 h. Sá. de 10 a 22h. Do. de 11 a 15 h.
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