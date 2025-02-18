Time Out dice

Conesa Beer Barcelona es el resultado del amor de dos hermanos por la gastronomía: Juan Manuel Conesa, apasionado de la cocina, y Montse Conesa, amante de la cerveza. Tras 25 años dedicados al diseño de bisutería artesanal, estos dos hermanos convirtieron su local en una cervecería artesanal de decoración única, donde podréis encontrar desde vinos, refrescos, vermuts y cerveza artesana hasta tapas y raciones.

Por ejemplo, podréis acompañar vuestras cervezas con unos deliciosos boquerones a los cítricos o dados de salmón. También podréis degustar platos para compartir, como crepes de setas y canelones de foie con crema caramelizada. Y si queréis pasar a hacer el vermut, allí encontraréis hasta cinco tipos diferentes. Situado en pleno Eixample, el local aún conserva la esencia estética de lo que fue un taller artesanal durante 25 años. Las mesas, las sillas, los taburetes y las barras están diseñados y fabricados por la familia Conesa. Además, la buena distribución del interior permite contar con una sala preparada para ver partidos de fútbol y organizar eventos, y el espacio está adaptado para personas con movilidad reducida.