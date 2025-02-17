Time Out dice

The Growler es uno de esos bares donde la cerveza es la protagonista sin pretensiones. Situado en el Eixample, este local está especializado en cerveza artesana, con diez grifos rotativos y más de 160 referencias en botella y lata. Aquí no hay postureo, solo buena birra y un ambiente relajado. Su punto fuerte es el sistema de growlers, envases reutilizables de uno o dos litros para llevarse la cerveza a casa sin perder frescura. La selección es variada, con especial énfasis en cervecerías locales y nacionales. El personal, atento y entendido, siempre está dispuesto a recomendar opciones según el gusto del cliente.

La decoración es sencilla, sin artificios: madera, pizarras con las cervezas disponibles y un espacio donde lo importante es beber bien. Un lugar ideal para descubrir nuevas cervezas o simplemente disfrutar de una pinta sin prisas. Y si os entra la curiosidad, siempre podéis pedir una degustación de cinco vasos pequeños y hacer algún hallazgo interesante. Los fines de semana, a la hora del beermut, suelen programar DJs y actuaciones en directo de pequeño formato.