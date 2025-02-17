Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. The Growler
    Foto: The Growler | The Growler
    PreviousNext
    /2
  2. The Growler
    Foto: The Growler | The Growler
    PreviousNext
    /2

The Growler (CERRADO)

  • Bares y pubs | Cervecerías artesanas
  • Dreta de l'Eixample
Escrito por Time Out Barcelona Editors
Publicidad

Time Out dice

The Growler es uno de esos bares donde la cerveza es la protagonista sin pretensiones. Situado en el Eixample, este local está especializado en cerveza artesana, con diez grifos rotativos y más de 160 referencias en botella y lata. Aquí no hay postureo, solo buena birra y un ambiente relajado. Su punto fuerte es el sistema de growlers, envases reutilizables de uno o dos litros para llevarse la cerveza a casa sin perder frescura. La selección es variada, con especial énfasis en cervecerías locales y nacionales. El personal, atento y entendido, siempre está dispuesto a recomendar opciones según el gusto del cliente.

La decoración es sencilla, sin artificios: madera, pizarras con las cervezas disponibles y un espacio donde lo importante es beber bien. Un lugar ideal para descubrir nuevas cervezas o simplemente disfrutar de una pinta sin prisas. Y si os entra la curiosidad, siempre podéis pedir una degustación de cinco vasos pequeños y hacer algún hallazgo interesante. Los fines de semana, a la hora del beermut, suelen programar DJs y actuaciones en directo de pequeño formato.

Detalles

Dirección
Roger de Llúria, 81
Barcelona
08009
Transporte
M: Diagonal
Horas de apertura
De ma. a vie. de 17 a 23 h. Sá. de 12 a 17 y de 17 a 23 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.