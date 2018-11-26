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Barcelona

  1. Il Birrino
    © Maria Dias | Il Birrino
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  2. Il Birrino
    Foto: Maria Dias | Il Birrino
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Reseña

Il Birrino (CERRADO)

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Italiana
  • Crítica de Time Out
Escrito por Òscar Broc
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Time Out dice

Me recibe una pizarra con seis cervezas artesanas, cinco de ellas catalanas. Es el veneno oficial de Il Birrino, un pequeño espacio que desconcierta, porque junto a la lista de birras hay otra pizarra con pasta y entrantes. ¿Cerveza artesana y puttanesca? ¿Dónde tengo que apuntar? De un espacio minúsculo, junto a la barra, sale Emanuele de Angelis: italiano, atento y con una destreza increíble para moverse en la caja de cerillas de la cocina. Ha conseguido que Il Birrino sea un híbrido perfecto de cervecería artesanal y restaurante italiano casero.

Te puedes quedar 20 minutos o dos horas, pero volverás. Primero, porque la selección de birras en rotación, aunque corta, es impecable y está adaptada a diferentes paladares. Segundo, porque el lugar es auténtico: decoración reciclada y hervor humano. Y tercero, porque Emanuele es uno de los mejores cocineros que se han cruzado en mi camino. Tiene buena mano con los guisos de la 'nonna' y es un maestro de la pasta: la fabrica delante de las narices del cliente y la prepara con conocimiento de causa (increibles espaguetis con vodka, rematados en las entrañas de un queso parmesano gigante). A Il Birrino sólo se le puede hacer un reproche: te mortificarás por no haberlo descubierto antes.

Detalles

Dirección
Alí Bei, 123
Fort Pienc
Barcelona
08013
Transporte
Marina (M: L1)
Horas de apertura
Lu. de 19 a 23 h. Ma. de 12 a 17 y de 19 a 23 h. Mi. y ju. de 11 a 16 h y de 19 a 23 h. Vi. y sá. de 11 a 16 y de 19 a 24 h. Do. de 11 a 17 h.
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