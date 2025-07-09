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Barcelona

Bar Cañete

Reseña

Bar Cañete

3 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • El Raval
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Historia

Bar Cañete es uno de esos lugares que, aunque aparezca en todas las guías turísticas, sigue conservando su alma de casa de comidas. Un clásico del Raval que muchos barceloneses consideran parte del patrimonio local. La historia comenzó con Mari y Manolo, una pareja sevillana que emigró a Cataluña en busca de nuevas oportunidades. Tras años dedicados a la restauración, abrieron su primer restaurante en Molins de Rei. Con el tiempo, llegó la jubilación, y su hijo Jose tomó el relevo y se hizo cargo de un pequeño bar que la familia tenía en el barrio de la Verneda. Desde ahí, dio el salto al Raval, donde nació el Cañete que hoy conocemos. El resto, como suele decirse, es historia… y menuda historia: su nombre aparece en la lista de The 50 Best y en la guía Michelin, sin perder ni un ápice de autenticidad.

Carta

Desde sus inicios, el Cañete apostó por el tapeo de alto nivel, la fritura elegante, los grandes vinos y las cañas bien tiradas. A día de hoy, esa filosofía sigue intacta. Son los indiscutibles reyes de la fritura en el centro de Barcelona. El secreto está en la calidad del producto: pescado fresquísimo —como camarones o morena en adobo— rebozado con harina de arroz y frito en aceite bien caliente hasta alcanzar un crujiente perfecto. Parece fácil, pero pocos lo logran con tanta precisión. En verano, nunca falta su preciado gazpacho. La comida del Cañete pide a gritos un bocado inmediato, aunque conviene contener la emoción si no queremos quemarnos con tanta ansia.

Ambiente

Barceloneses y turistas se mezclan en este pequeño local, donde para llegar a algunos rincones hay que pasar literalmente por la cocina, como si os invitaran a casa. La barra es un espectáculo en sí misma. Si no conseguís mesa, haceos un hueco allí. El lema que cuelga en una pared lo dice todo: 'F*ck your diet'; aquí se viene a gozar y a saborear productos de temporada con alegría y respeto. Eso sí, reservad con antelación porque siempre está hasta los topes.

Detalles

Dirección
Unió, 17
Raval
Barcelona
08001
Transporte
M: Liceu (L3)
Precio
€€€
Horas de apertura
Cada día de 13 a 24 h.
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