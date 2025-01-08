Time Out dice

Francesc Beltri y Nicolás de la Vega, chefs y copropietarios del restaurante creativo y con una estrella Michelin Slow & Low de Sant Antoni, han convertido un antiguo bar de barrio humilde y familiar en un establecimiento dedicado a la tradición culinaria catalana y castellana excelente, que se codea con los mejores de Barcelona. La carta es corta; tres opciones de plancha, dos escabeches, dos ensaladas, tres fritos, dos guisos y dos postres. Esta varía con las temporadas y no tiene platos fijos. Sin embargo, siempre encontraréis clásicos de lagrimita; mejillones en escabeche, albóndigas, 'cap i pota', fricandó... Los precios van desde los 3,5 euros de la gilda hasta los 15 euros de los 'sepionets'. Pese a ofrecer espumosos, blancos, rosados ​​y tintos de bodegas catalanas y españolas, los chicos tienen una especial predilección por los vinos generosos de Jerez. Tampoco faltan por ser imprescindibles el licor café, vermut, ratafía, pacharán, anís, brandy ni el orujo. Y las cañas, muy bien tiradas. Con terraza.