Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

La Venta se ha ganado el mérito de ser un lugar emblemático de la Barcelona de siempre, que podría ser la envidia de otras ciudades donde faltan espacios como este, al estilo de la Casina Valadier de la Villa Borghese de Roma, por poner algunos ejemplos. Su presencia se ha vuelto icónica e imponente: en lo alto de la Avenida Tibidabo, entre torres burguesas, en 1903 abrió un restaurante llamado Viñas que servía de parada y fonda para los carruajes que subían hasta la cima de la ciudad y que, con el tiempo, se consolidó como emplazamiento para banquetes de bodas y comuniones. A mediados de los años setenta reabrió con el nombre de La Venta, y bajo la propiedad del empresario Paco Bosch y el diseñador Fernando Amat, de Vinçon, La Venta se convirtió en refugio y punto de encuentro de la ‘gauche divine’. Una nueva etapa comenzó en 2012, cuando Lluís Vinyes padre y el historiador especializado en gastronomía, Josep Viella, se hicieron cargo del local. Su carisma es el resultado de la mezcla de historia, buena cocina y ubicación: disponen de una terraza exterior abierta todo el año, climatizada en invierno, y de un mirador en la planta superior que se puede reservar y que, sin duda, merece estar entre las mejores vistas de Barcelona.

¿Por qué tanto resumen? Porque este lugar es más que un restaurante: es un espacio histórico que, con el paso de los años, ha mantenido su relevancia sin venderse a nuevas tendencias. En 2020, Lluís Vinyes hijo, un cocinero joven con estudios y viajes por Italia y el sudeste asiático, asumió la dirección. Desde sus inicios, La Venta es un restaurante de referencia en Barcelona cuando hablamos de cocina catalana. Vinyes hijo, que trabaja en La Venta desde los 19 años, ha afinado y rejuvenecido la carta, clavando platos de raíz popular pero ejecutados con espíritu de alta cocina; por ejemplo: unas deliciosas erizos gratinados —todo un clásico de la casa en temporada—, una esqueixada de bacalao que es un paradigma del plato, o una coca de hojaldre con escalivada y anchoas del Cantábrico que es un beso de sal, mantequilla y grasa marina de la buena. Eso en cuanto a los entrantes.

En el apartado de principales, podéis redescubrir con un paladar nuevo un plato tan maltratado como la butifarra con judías —aquí, una rotunda y sabrosa longaniza de Lleida con mongetes del ganxet— y disfrutar de un producto superlativo. Su arroz con gambas de Arenys también es de los que se recuerdan, por su melosidad y el punto exacto del grano.