Time Out Market tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. En Barcelona se encuentra en la terraza-mirador del Maremagnum, en un espacio de 5.250 metros cuadrados que acoge una cuidada selección de ocho cocina de primera línea, un restaurante de servicio completo y tres bares. Entre las cocinas escogidas hay chefs tan celebrados de nuestra gastronomía como Fran López, con una estrella Michelin, o Jordi Ballester, el mago del arroz de Can Ros, por ejemplo.
PRIMAVERA DE 2026: ¡Por fin llega el sol! El invierno de 2026 ha sido el que ha tenido más días nublados de los últimos 16 años. O sea que tenemos unas ganas tremendas de absorver la luz del astro y aquello que hace crecer, si puede ser en mesas nuevas. Hay tendencias que tenemos muy vistas, como las tortillas. Ahora bien, en Manda Huevos el chef Ot Salvans demuestra que con talento se pueden malabarismos que escapen del tópico. Como también miran cosas muy antiguas con ojos nuevos en Finorri, excelente restaurante de cocina catalana con un ADN cien por cien barcelonés. Nos congratulamos también de la irrupción de casas nuevas de chefs-creadores, al margen de modas: Trü, la nueva aventura de Artur Martínez, es un proyecto de km 0 y temporalidad radical, con su insobornable visión creativa. Como tiene impronta de creador Melós, del chef Miquel Pardo, el único restaurante de cocina de vanguardia valenciana de Barcelona. Y cierra este trío de autores L'Antiquari Gastronòmic de Yordi Martínez. Y la brasa hace tanto invierno como primavera o verano: Zendra es una exquisita –y espectacular– vuelta de tuerca al concepto de brasa gourmet.
Bienvenidos a la lista de los 50 mejores restaurantes de Barcelona, donde encontraréis las direcciones más deliciosas de la ciudad, los mejores lugares donde comer escogidos con cuidado, empirismo y precisión (que hemos ido, ¡vaya!). Esta es una de las mejores ciudades del mundo para comer y beber. La oferta es variada, de calidad, monumental: desde el pequeño bar de tapas de toda la vida, pasando por los restaurantes con estrellas Michelin, la mejor cocina italiana y también sitios donde comer bueno y muy barato.
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