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Barcelona

  1. Xemei
    © Maria Dias | Xemei
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  2. Xemei
    Foto: Scott Chasserott | Xemei
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  3. Xemei
    Foto: Scott Chasserott | Xemei
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Reseña

Xemei

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Italiana
  • El Poble-sec
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Historia

‘Xemei’ significa ‘gemelos’ en dialecto veneciano. Y gemelos son Stefano y Max Colombo, venecianos de origen, barceloneses de adopción y agitadores gastronómicos. Uno venía del diseño, el otro de la arquitectura, y en 2005 decidieron abrir un restaurante para demostrarle a Barcelona que la cocina italiana es mucho más que pasta boloñesa y pizza quattro stagioni. Spoiler: lo consiguieron. Y con nota. Hoy, Xemei es uno de esos nombres que siempre aparecen en los rankings de los mejores restaurantes de la ciudad —italianos o no—, y hasta tienen libro propio: Xemei: cocina venexiana en Barcelona (Planeta Gastro).

Pero no se quedaron ahí. También están detrás del mítico Bar Brutal, pionero en vino natural cuando nadie sabía qué era eso, y del Bar Súper, un templo del tapeo con producto de mercado (del de Santa Caterina, concretamente).

Carta

Pasta, risotto y mucho, mucho pescado, todo al estilo del Véneto. Aquí no hay carbonaras ni lasañas: hay sarde in saor (sardinas marinadas con cebolla), baccalà mantecato (una brandada sin lácteos), bigoli in salsa (pasta gruesa con cebolla y anchoa), sepias a la plancha con polenta, pulpo a la brasa... y sí, también carne, y de la buena: cabrito lechal al horno, lengua de ternera con hinojo y salsa verde, o hígado a la veneciana.

La carta es corta, pero aquí no hay margen de error: todo lo que sale de cocina tiene carácter y sabor mediterráneo. Mención especial a los postres caseros: tiramisú y panna cotta, entre otros.

Ambiente

Como en todos los locales de los Colombo, aquí, en Poble Sec, la clientela es variada: celebrities, foodies de radar fino, creativos de día-hipster de noche y gente cool. El interiorismo acompaña: paredes de colores, sillas y mesas vintage puestas con desparpajo y ese aire de estar casa de amigos. La terraza es para quedarse a vivir.

Precio

A partir de 50 € por persona, dependiendo de si hay brindis con vino bueno, postre y algún que otro capricho más. El restaurante es pequeño, las mesas se cuentan con los dedos de las manos. Reservar no es una opción, es obligatorio.

Detalles

Dirección
Pg. de l'Exposició, 85
Poble-sec
Barcelona
08014
Transporte
Poble Sec (M: L3)
Precio
€€€
Horas de apertura
Lu. de 13.30 a 15.30 h. y de 21 a 23.30 h. De mi. a do. de 13.30 a 15.30 h. y de 21.30 a 23 h.
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