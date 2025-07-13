Time Out dice

Historia

‘Xemei’ significa ‘gemelos’ en dialecto veneciano. Y gemelos son Stefano y Max Colombo, venecianos de origen, barceloneses de adopción y agitadores gastronómicos. Uno venía del diseño, el otro de la arquitectura, y en 2005 decidieron abrir un restaurante para demostrarle a Barcelona que la cocina italiana es mucho más que pasta boloñesa y pizza quattro stagioni. Spoiler: lo consiguieron. Y con nota. Hoy, Xemei es uno de esos nombres que siempre aparecen en los rankings de los mejores restaurantes de la ciudad —italianos o no—, y hasta tienen libro propio: Xemei: cocina venexiana en Barcelona (Planeta Gastro).

Pero no se quedaron ahí. También están detrás del mítico Bar Brutal, pionero en vino natural cuando nadie sabía qué era eso, y del Bar Súper, un templo del tapeo con producto de mercado (del de Santa Caterina, concretamente).

Carta

Pasta, risotto y mucho, mucho pescado, todo al estilo del Véneto. Aquí no hay carbonaras ni lasañas: hay sarde in saor (sardinas marinadas con cebolla), baccalà mantecato (una brandada sin lácteos), bigoli in salsa (pasta gruesa con cebolla y anchoa), sepias a la plancha con polenta, pulpo a la brasa... y sí, también carne, y de la buena: cabrito lechal al horno, lengua de ternera con hinojo y salsa verde, o hígado a la veneciana.

La carta es corta, pero aquí no hay margen de error: todo lo que sale de cocina tiene carácter y sabor mediterráneo. Mención especial a los postres caseros: tiramisú y panna cotta, entre otros.

Ambiente

Como en todos los locales de los Colombo, aquí, en Poble Sec, la clientela es variada: celebrities, foodies de radar fino, creativos de día-hipster de noche y gente cool. El interiorismo acompaña: paredes de colores, sillas y mesas vintage puestas con desparpajo y ese aire de estar casa de amigos. La terraza es para quedarse a vivir.

Precio

A partir de 50 € por persona, dependiendo de si hay brindis con vino bueno, postre y algún que otro capricho más. El restaurante es pequeño, las mesas se cuentan con los dedos de las manos. Reservar no es una opción, es obligatorio.