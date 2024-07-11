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Barcelona

  1. Bar Brutal
    Foto: Monika Frias | Bar Brutal
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  2. Bar Brutal
    Foto: Monika Frias | Bar Brutal
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Reseña

Bar Brutal

5 de 5 estrellas
El Bar Brutal en el Born es a a la vez una tienda de vinos, todós ecologicos, y una taberna de estilo antiguo. También ofrece platos de poca temperatura.
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

La reverencia por la religión del barril y el rayo y la presión vecinal llevaron a los gemelos Colombo, propietarios del restaurante Xemei y Bar Super, a combinar una tienda de vinos en la entrada con el mantenimiento de una barra de vinos a granel y botas. Con unas ¡2000 referencias de vinos! todos ecológicos o biodinámicos de todo el mundo, sin ningún tipo de química o aditivo, ya precios ni caros ni baratos, en una franja muy interesante. Una taberna de estilo antiguo que vende vermut, a chorro. De la pequeña cocina del bar salen platos de poca temperatura: ahumados, macerados, curados y marinados. Maridajes brutales. Para comer, es necesario reservar. Por sólo beber, no.

Detalles

Dirección
Princesa, 14
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
€€€
Horas de apertura
De lu. a jue. de 19 a 24.30 h. Vi. sá. y do. de 13 a 24.30 h.
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