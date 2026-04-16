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Barcelona

Interior de Bar Brutal
Foto: Bar Brutal | Bar Brutal
Foto: Bar Brutal

Los mejores bares de vinos naturales de Barcelona

Los locales donde todos (o casi todos) sus vinos están elaborados con uva, solo uva, sin aditivos de ningún tipo

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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En Barcelona se come de maravilla y todo el mundo lo sabe. Pero en las últimas décadas la ciudad también se ha consolidado como un excelente destino para beber de todo; tenemos una escena coctelera estratosférica y convincente, otra vermutera histórica y, por supuesto, la vinícola también destaca por mérito propio.

La revolución natural

Los vinos naturales y de intervención mínima no nos han pillado desprevenidos. Todo lo contrario. En esta lista encontraréis los mejores locales especializados en este tipo de viticultura. Etiquetas catalanas, españolas, francesas, griegas, italianas, por botella o por copas, con comida o sin ella, para disfrutarlos en la barra o sentados a la mesa. Cubrimos todas las opciones. Y como sabemos que beber con el estómago lleno es imprescindible, todos los bares que recomendamos aquí sirven tapas y platillos deliciosos, a menudo elaborados con producto local y recetas reinterpretadas con un toque contemporáneo y creativo.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores bares de vinos de Barcelona

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Photograph: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente ya en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, el de Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre.

Born

Canvis Nous

  • Bares de vinos
  • Ciutat Vella
Canvis Nous
Canvis Nous
Foto: Canvis Nous

Qué: Botellas con personalidad elegidas con criterio, una sala que sabe orientar sin hacer ruido y una carta muy corta —seis bocados y punto— que juega a favor. Aquí no hay relleno: cada plato sale afinado. Pensad en un apio nabo pasado por el horno con una salsa intensa de queso azul, una piel de pollo que cruje de verdad o un conejo guisado con vino tinto, cebolla tierna, panceta y un toque de salvia que lo une todo. En la cocina hay mano experta (Miguel Rojas, con pasado en Bandini's e Igueldo y, fuera, Alfredo López marca el ritmo con oficio. Clientela joven, ambiente distendido y ganas de disfrutar sin perder las formas.

Dónde: Canvis Nous, 8 (Born)



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Bar Brutal

  • Bares de vinos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Bar Brutal
Bar Brutal
Foto: Monika Frias

Qué: Mitad tienda, mitad taberna de las de antes, este espacio apuesta fuerte por el vino vivo: miles de botellas —todas ecológicas o biodinámicas— y también servicio a granel, con vermut de grifo incluido. En la barra, una cocina mínima pero afinada: ahumados, marinados y curados que hacen la pareja perfecta del vaso. Aquí se viene a beber bien y a picar con criterio. Si queréis mesa para comer, mejor reservar; para tomar copas, entrad sin pensarlo demasiado. El Brutal es de los incombustibles hermanos Colombo (Xemei, Bar Super).

Dónde: Princesa, 14 (Born)

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L'Ànima del Vi

  • Bares de vinos
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
L'Ànima del Vi
L'Ànima del Vi

Qué: Entramos sin mucha idea y acabamos dejándonos llevar por un sauvignon blanc de Frantz Saumon que lo cambia todo. Aquí el vino manda: natural, sin maquillaje ni artificios, con una selección extensa que llena las paredes del local y define el carácter del espacio. Cada copa tiene una especie de verdad directa que engancha. Para picar, platos sencillos pero muy bien resueltos: pulpo con patata, ensaladas frescas y algún paté que encaja con el tono francés y relajado de la casa. Todo fluye con una calma casi cinematográfica, entre jazz suave, luz cálida y una estética de bodega antigua con aire bohemio.

Dónde: Viagatans, 8 (Born)

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Petnat

  • Bares de vinos
  • Ciutat Vella
Petnat
Petnat
Foto: Petnat

Qué: Un nombre que ya lo dice todo y un espacio que apuesta por la mínima expresión: vino natural, burbujas sin maquillaje y espíritu de taberna contemporánea. Aquí todo gira en torno al pét-nat, con una selección cambiante de vinos europeos —sobre todo catalanes, italianos y franceses— que entran y salen de las estanterías como si el local respirara. El formato es simple: copas, alguna cerveza artesana y tapas para acompañar, como unas habitas con queso pecorino. El lugar es pequeño hasta el límite, con un piso superior aún más reducido, y funciona sin reservas. Detrás del proyecto, dos hermanos con experiencia en otros locales en Italia, que han traído al Born una versión directa, festiva y sin artificios del vino natural.

Dónde: Ases, 16 (Born)

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Gràcia

Barra Barcelone

  • Bares de vinos
  • Gràcia
Barra Barcelone
Barra Barcelone
Foto: Barra Barcelone

Qué: En Gràcia, donde los bares de vinos y platillos ya forman parte del paisaje, este espacio consigue diferenciarse con un marcado acento francés y una manera muy propia de entender la copa y la mesa. La selección de vinos naturales combina producción catalana y francesa, con una carta que cambia según la temporada. Para comer, propuesta corta y pensada para compartir: pan artesano con mantequilla de ajo confitado, croquetas de Comté muy curado, mejillones con anís y azafrán o un bikini de pato confitado. Todo está concebido para acompañar el vino, no para competir con él. El lema de Barra lo resume todo: “donde hay vino, hay vida”.

Dónde: Ros de Olano, 4 (Gràcia)

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Vibeyard

  • Bares de vinos
  • Gràcia
Vibeyard
Vibeyard
Foto: Vibeyard

Qué: En Vibeyard os encontraréis Portugal en la copa y en el plato. Para beber, una carta de vinos reducida y controlada, con una decena de referencias elaboradas por los propios propietarios en sus viñedos, cerca de Lisboa. Para comer, recetas portuguesas reinterpretadas como setas al estilo bacalhau à brás o bocadillos de bifana y otros más locales, como patatas picantes, mejillones en escabeche o espárragos con romesco. Para tratarse de Gràcia, raciones bastante generosas y precios contenidos.

Dónde: Torrent de l'Olla, 111 (Gràcia)

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Bar Salvatge

  • Bares de vinos
  • Vila de Gràcia
  • Crítica de Time Out
Bar Salvatge
Bar Salvatge
Foto: Irene Fernandez

Qué: La gentrificación de los barrios a menudo no viene tanto por los gustos como por los precios. Las modas gastronómicas cambian, pero eso, en sí mismo, no desplaza a nadie. Lo que lo hace es el encarecimiento general: locales cada vez más caros donde antes había espacios cotidianos accesibles, y donde ahora una salida familiar puede convertirse en un lujo. En este contexto aparecen iniciativas que intentan ir a contracorriente, como Bar Salvatge. Un bar de vinos naturales con precios ajustados, copas asequibles y una selección rotativa de grifos, acompañada de vermut y pequeños platos sencillos. El espacio, de madera y luz cálida, tiene una estética divertida e informal, con un imaginario que reivindica el vino como cultura popular y no elitista.

Dónde: Verdi, 50 (Gràcia)

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La Graciosa

  • Bares de vinos
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
La Graciosa
La Graciosa
Foto: Irene Fernandez

Qué: La idea de acercar el vino a nuevas generaciones lleva tiempo circulando, pero pocos espacios la materializan con tanta naturalidad como este. La Graciosa funciona más como una casa que como un wine bar convencional: un proyecto íntimo impulsado por Débora, con raíces sardas y vinculación directa con el mundo del vino. En el interior, una cincuentena de referencias de pequeños productores, con los precios visibles en las botellas y una selección pensada con criterio más que con volumen. El espacio cuenta con un patio interior que se llena rápidamente. Para acompañar las copas, quesos y embutidos de Cerdeña.

Dónde: Milà i Fontanals, 88 (Gràcia)

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Bar El Pepino

  • Bares de vinos
  • Gràcia
Bar El Pepino
Bar El Pepino
Foto: Bar El Pepino

Qué: Esta trattoria contemporánea se ha consolidado como uno de los puntos de referencia del vino natural en el barrio. La selección de vinos recorre distintos territorios y pequeñas producciones libres, y convierte la carta en una especie de viaje en sí mismo. La cocina sigue la misma filosofía, con un fuerte respeto por el producto de temporada, ecológico y de proximidad, y una transparencia poco habitual: cada plato indica el origen de los ingredientes. La propuesta combina influencias italianas y catalanas, donde aparecen platos como gambas rojas con espuma de yogur, bikini de carrillera con Fontina DOP o tartar de ternera con guindilla y setas.

Dónde: Tordera, 33 (Gràcia)

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Fino Bar

  • Bares de tapas
  • Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
  • Crítica de Time Out
Fino Bar
Fino Bar
Foto: Facundo Ruiz

Qué: A veces los clichés aciertan más de lo que nos gustaría admitir, y este es un buen ejemplo: el 'bar al que nos gustaría ir' aquí toma forma real. En la parte alta de Gràcia, en una calle tranquila, Fino es un bar contemporáneo con espíritu de tienda de ultramarinos. La propuesta gira en torno a un producto muy bien elegido y una carta de vinos viva y cambiante. Detrás está Alberto Ibáñez, con experiencia en cocinas de primer nivel, que firma ideas tan populares como las tortitas Inés Rosales calientes con sobrasada, miel y queso ahumado o una croqueta desmontada para mojar.

Dónde: Torrent de les Flors, 113 (Gràcia)

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Pimpla Vins

  • Bares de vinos
  • Gràcia
Pimpla Vins
Pimpla Vins
Foto: Pimpla Vins

Qué: El mismo equipo detrás de Bemba Smash Burger tiene una segunda línea de juego en la misma calle: un espacio dedicado al vino natural. La propuesta sigue el patrón del vino sin sulfitos acompañado de platillos pensados para compartir e ir picando. La cocina juega con combinaciones simples pero efectivas, como pan con mantequilla de miso, vitello tonnato con alcaparras, tiradito de corvina con toques cítricos o un carpaccio vegetal con hierbas frescas y queso.

Dónde: Encarnació, 21 (Gràcia)

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Eixample Esquerre

Glug

  • Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
Glug
Glug
Foto: Glug

Qué: Beatrice Casella (ex Hisop) e Iván García (ex Direkte Boqueria y Aürt) han creado un bar de vinos que podría competir fácilmente con un restaurante, pero que mantiene el espíritu de barra como centro de gravedad. La carta de vinos es extensa y muy cuidada, con más de 200 referencias de vinos naturales o de intervención mínima, además de unas griferías que rotan a menudo y ofrecen diferentes estilos según la semana. Para acompañar, platillos con base italiana y mucha creatividad: aceitunas rellenas, croquetas reinterpretadas, raviolis con quesos y hierbas o sardinas a la brasa con toques intensos.

Dónde: Viladomat, 289 (Eixample Izquierdo)

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Fugaz

  • Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
Fugaz
Fugaz
Foto: Fugaz

Qué: En Barcelona se ha consolidado un modelo que se repite por todas partes: platillos para compartir y vinos naturales. Pero entre copias y fórmulas gastadas, solo algunos locales consiguen darle un sentido propio. Fugaz es uno de esos casos. Inaugurado a comienzos de 2025, es un espacio pequeño, con aires retro y una cocina que funciona más por intuición y temporada que por carta fija. Todo puede llegar crudo, a la brasa o asado, con influencias que van más allá del Mediterráneo; raviolis de langostino con dashi de cebolla o rodaballo a la brasa con puerros confitados y puré suave, por ejemplo.

Dónde: Mallorca, 170 (Eixample Izquierdo)

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Pepa Bar a Vins

  • Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
Pepa Bar a Vins
Pepa Bar a Vins
Foto: Pepa Bar a Vins

Qué: Un antiguo espacio de lectura reconvertido en bar gastronómico, donde las estanterías han dejado atrás los libros para llenarse de botellas de vino natural y ecológico, con especial protagonismo de pequeños cellers catalanes. Al fondo del local, una cocina abierta deja claro que aquí la comida tiene peso e intención; recetas sencillas con producto bien trabajado, desde boquerones fritos con encurtidos hasta tortilla abierta de alcachofas, corvina con alubias o steak tartar con toques inesperados. Ambiente recogido, casi íntimo, y terraza.

Dónde: Aribau, 41 (Eixample Izquierdo)

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Bar Torpedo

  • Bar de bocadillos
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Bar Torpedo
Bar Torpedo
Foto: Bar Torpedo

Qué: Impulsado por Rafa Peña (Gresca y Premio Nacional de Gastronomía 2023), junto con Juanlu Pérez y Biel Gavaldà, el proyecto nace con una clara obsesión: comer y beber bien, sin complicaciones y a cualquier hora, especialmente de noche. Peña, pionero en la ciudad en la cultura del vino natural, marca el rumbo de una carta que apuesta por pequeños productores, referencias cambiantes y copas bien elegidas. El local se ha convertido en punto de encuentro de profesionales de la restauración y noctámbulos que buscan una buena copa más allá de medianoche. La comida acompaña, con bocadillos y tapas sencillas pero efectivas, pensadas para compartir y alargar la noche.

Dónde: Aribau, 143 (Eixample Izquierdo)

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Eixample Dret

Món Vínic

  • Bares de vinos
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Món Vínic
Món Vínic
Foto: Mon Vínic Store

Qué: Món Vínic Store funciona como algo intermedio entre tienda, bar y aula improvisada de cultura del vino. Se ha consolidado como un punto clave en Barcelona para entender —y beber— vinos naturales y de intervención mínima. Cada semana se pueden degustar decenas de vinos por copas, con estilos y procedencias diversas, mientras que cualquier botella de la tienda puede abrirse al momento con un pequeño suplemento. La oferta gastronómica está pensada para acompañar la copa: quesos de pequeños productores, embutidos, conservas, escabeches y otras elaboraciones sencillas pero muy bien seleccionadas. Dejarse asesorar forma parte esencial de la visita.

Dónde: Diputació, 251 (Eixample Derecho)

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Contracorrent Bar

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Contracorrent Bar
Contracorrent Bar
Foto: Contracorrent Bar

Qué: Contracorrent Bar es un bar de verdad, con barra, ritmo y una cocina pequeña, pero con una personalidad que lo sitúa muy por encima del concepto clásico de “tapas con vino”. El gran foco es claro: vinos naturales, con una carta sorprendentemente extensa para un local de barrio, con más de un centenar de referencias que rotan y invitan a explorar sin prisa. Detrás están Nico Drago y Anna Pla, que han convertido el proyecto en un espacio de vinos vivos y accesibles, pensados para disfrutarse sin solemnidad. La comida acompaña con ideas de fusión popular entre Italia y Cataluña, pero siempre en segundo plano respecto a la copa y a una selección en constante movimiento. Contracorrent Bistro es su segundo local, en Gràcia (Sant Domènec, 14).

Dónde: Ribes, 35 (Eixample Derecho)

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Sant Antoni

Garage Bar

  • Bares de vinos
  • Sant Antoni
Garage Bar
Garage Bar
Foto: Garage Bar

Qué: El Garage funciona a la vez como bar y tienda especializada en vinos naturales, con una enorme colección de botellas que recorre Europa de punta a punta: desde Cataluña y Francia hasta Georgia o la República Checa, entre muchos otros orígenes, con una selección que prioriza pequeños productores y elaboraciones de mínima intervención. La oferta gastronómica es sencilla pero bien resuelta, basada en producto de temporada, quesos artesanos y charcutería ecológica. También hay cerveza artesana y destilados para ampliar la oferta. Impulsado por el equipo de Vella Terra, el proyecto mantiene un vínculo directo con el mundo profesional del vino y organiza catas regulares. Con terraza.

Dónde: Calabria, 75 (Sant Antoni)

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Señora Dolores

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Señora Dolores
Señora Dolores
Foto: Señora Dolores

Qué: Señora Dolores es el proyecto de Mathieu Pérez, chef con trayectoria en Perpiñán y París y exjefe de cocina del Bar Brutal, que en Sant Antoni ha convertido una antigua barra de barrio en un templo informal de vinos naturales. Todo gira en torno a la libertad, con una cocina que combina tradición e irreverencia con técnicas inesperadas (¡churros de patata, sí!). La carta, corta pero intensa, juega con los fritos y los crudos. Con terraza.

Dónde: Marqués de Campo Sagrado, 27 (Sant Antoni)

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Bandini's y Alao

  • Bares de vinos
  • Sant Antoni
Bandini's y Alao
Bandini's y Alao
Foto: Bandini's

Qué: El Povel, sueco, y Carmen, andaluza, se conocieron trabajando en Bar Brutal y acabaron confirmando que juntos funcionaban mejor que por separado. De esa complicidad nació Bandini’s. Él trabaja desde la temporada y la improvisación, con platos para compartir que cambian a menudo y juegan con combinaciones frescas y directas: verduras fritas, lácteos suaves, hierbas, mar y producto de mercado, siempre con un punto de libertad. Ella construye una carta de vinos naturales muy afinada, con referencias de distintos territorios europeos y una selección que busca carácter más que volumen. En la puerta de al lado dirigen el bar Alao, todo vinos naturales, por supuesto.

Dónde: Manso, 42 (Sant Antoni)

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Poblenou

Masa Vins

  • Bares de vinos
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Masa Vins
Masa Vins
Foto: Masa Vins

Qué: El concepto es directo y lúdico: un espacio pensado como si fuera el salón de tu casa, pero con una nevera llena de vinos naturales. La propuesta gira en torno a la copa, con una selección generosa de referencias por copas y botellas de orígenes diversos, desde Europa central hasta el Mediterráneo y el Cáucaso, siempre con elaboraciones de mínima intervención. Para acompañar el vino, la cocina propone platos pequeños y creativos que juegan con fermentaciones, curados y brasa: dips vegetales, pescados marinados, huevas de atún, quesos a la parrilla o tortillas reinterpretadas con producto de temporada. Ya tienen un segundo local en Madrid.

Dónde: Pallars, 154 (Poblenou)

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Achaar Bar

  • India
  • El Poblenou
Achaar Bar
Achaar Bar
Foto: Achaar Bar

Qué: Detrás de esta cantina india de aires modernos dedicada a los encurtidos y a los vinos naturales están los hermanos catalano-pakistaníes Alam, Mani y Majhid, y su cuñado Bilal Khan, propietarios de The Fish & Chips Shop, Baby Jalebi y Antonia’s Burger. Desgranémoslo. Es una cantina porque se puede comer al mediodía, picar algo por la tarde y cenar. De vinos naturales tienen unos cien en rotación constante, de los cuales unos diez se ofrecen por copas.

Dónde: Pere IV, 89 (Poblenou)

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Otros barrios

Sants: Mula Bar

  • Bares de tapas
  • Sants
  • Crítica de Time Out
Sants: Mula Bar
Sants: Mula Bar
Foto: Mula Bar

Qué: Panos Koulentianos ofrece recetas griegas tradicionales, pero ejecutadas con el conocimiento técnico adquirido en los restaurantes donde ha trabajado: Hytra en Atenas, Selene en Santorini y DiverXO en Madrid. La comida es buenísima. La bebida no se queda atrás: todo son vinos naturales, con una selección muy currada de pequeñas producciones que provienen principalmente de Grecia, pero también de Cataluña, España e Italia. La selección corre a cargo de la distribuidora Satyros Wine. Con terraza.

Dónde: Espanya Industrial, 22 (Sants)

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Poble Sec: Tiberi Bar

  • Bares de vinos
  • El Poble-sec
Poble Sec: Tiberi Bar
Poble Sec: Tiberi Bar
Foto: Tiberi Bar

Qué: Después de unos años funcionando como un colectivo dedicado a cenas y eventos puntuales, Tiberi ha dado el salto a espacio fijo. La carta sólida cambia con las estaciones, pero mantiene una estructura clara: pequeñas tapas, bocadillos muy trabajados y algunos platos de producto vegetal, cárnico y marino. La carta líquida es solo de vinos naturales. El local es un mix de calidez nórdica y sensibilidad barcelonesa, con un interior sereno, materiales suaves y una iluminación que genera una atmósfera casi etérea.

Dónde: Vila i Vilà, 67 (Poble Sec)

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Raval: Bar Manifest

  • Bares de vinos
  • El Raval
Raval: Bar Manifest
Raval: Bar Manifest
Foto: Bar Manifest

Qué: Manifest nace de tres jóvenes finlandeses establecidos en Barcelona con una obsesión compartida: los vinos naturales. Tras años de pop-ups y pruebas por la ciudad, convirtieron un antiguo pub del Raval en un espacio donde la copa manda por encima de todo. La selección, muy viva, recorre Cataluña, Europa central y sobre todo el Languedoc, con vinos elegidos con un criterio casi doméstico y una filosofía clara de descubrimiento constante. La comida, creativa y pensada para compartir, acompaña sin robar protagonismo, con platos juguetones que encajan con el ritmo del servicio. Todo ello en un espacio amplio, ambiente animadísimo y música excelente.

Dónde: Marqués de Barberà 11 (Raval)

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Barceloneta: Grasa

  • Bares de vinos
  • La Barceloneta
Barceloneta: Grasa
Barceloneta: Grasa
Foto: Grasa

Qué: A tocar de la playa de la Barceloneta, un pequeño bar de vinos naturales ofrece una propuesta informal y muy viva. El espacio, antes conocido como Fervor, apuesta por una cocina vegana con platos pensados para compartir e influencias de todo el mundo. Encontramos desde baos de estilo asiático con setas, hasta focaccia con quesos vegetales y trufa o setas asadas con limón. El vitello tonnato es el plato más icónico. La carta de vinos naturales y espumosos cambia con frecuencia. Los responsables del local recomiendan personalmente las opciones más interesantes según el momento y el producto disponible.

Dónde: Felícia Fuster i Viladecans, 69 (Barceloneta)

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Sarrià-Sant Gervasi: Monocrom

  • Francesa
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Sarrià-Sant Gervasi: Monocrom
Sarrià-Sant Gervasi: Monocrom
Foto: Monocrom

Qué: Con los vinos naturales como uno de los ejes centrales, Monocrom, de los hermanos Janina y Xavier Rustia, ofrece una selección cuidada de referencias naturales que cambian y evolucionan con el tiempo. En torno a esta carta líquida, el restaurante despliega una cocina catalana contemporánea, directa y sin artificios, basada en producto de temporada y pequeños productores. Destacan platos ya icónicos como unos macarrones de sofrito intenso y sabroso o una escalivada muy concentrada. Una propuesta corta, precisa y coherente, donde vino y cocina dialogan con naturalidad.

Dónde: Plaça de Cardona, 4 (Sarrià-Sant Gervasi)

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