Los locales donde todos (o casi todos) sus vinos están elaborados con uva, solo uva, sin aditivos de ningún tipo

En Barcelona se come de maravilla y todo el mundo lo sabe. Pero en las últimas décadas la ciudad también se ha consolidado como un excelente destino para beber de todo; tenemos una escena coctelera estratosférica y convincente, otra vermutera histórica y, por supuesto, la vinícola también destaca por mérito propio.

La revolución natural

Los vinos naturales y de intervención mínima no nos han pillado desprevenidos. Todo lo contrario. En esta lista encontraréis los mejores locales especializados en este tipo de viticultura. Etiquetas catalanas, españolas, francesas, griegas, italianas, por botella o por copas, con comida o sin ella, para disfrutarlos en la barra o sentados a la mesa. Cubrimos todas las opciones. Y como sabemos que beber con el estómago lleno es imprescindible, todos los bares que recomendamos aquí sirven tapas y platillos deliciosos, a menudo elaborados con producto local y recetas reinterpretadas con un toque contemporáneo y creativo.

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