Time Out dice

Món Vínic Store es más que una tienda y bar de vinos artesanales y quesos, es un centro divulgador de la cultura vinícola y un referente indiscutible de la escena barcelonesa de los vinos naturales o de intervención mínima. Cada semana ofrecen treinta vinos a copas de distintos estilos y procedencias. También podéis elegir cualquier botella de las que hay en las estanterías, os cobrarán un suplemento de 10 euros por destape. Si deseáis beber más y necesitáis hacer cojín en el estómago, podéis optar entre tablas de quesos locales e internacionales singulares elaborados por pequeños productores o embutidos, patés, confitados, escabeches, pescado marinado y conservas. Os recomendamos encarecidamente que os dejéis aconsejar por el personal. Nunca fallan.