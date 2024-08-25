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Barcelona

Interior de Mon Vínic Store
Foto: Mon Vínic Store | Mon Vínic Store

Reseña

Món Vínic

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Món Vínic Store es más que una tienda y bar de vinos artesanales y quesos, es un centro divulgador de la cultura vinícola y un referente indiscutible de la escena barcelonesa de los vinos naturales o de intervención mínima. Cada semana ofrecen treinta vinos a copas de distintos estilos y procedencias. También podéis elegir cualquier botella de las que hay en las estanterías, os cobrarán un suplemento de 10 euros por destape. Si deseáis beber más y necesitáis hacer cojín en el estómago, podéis optar entre tablas de quesos locales e internacionales singulares elaborados por pequeños productores o embutidos, patés, confitados, escabeches, pescado marinado y conservas. Os recomendamos encarecidamente que os dejéis aconsejar por el personal. Nunca fallan.

Detalles

Dirección
Diputació, 251
Barcelona
Barcelona
08007
Transporte
Passeig de Gràcia (M: L3 i L4)
Precio
€€
Horas de apertura
De dm. a ds. de 12 a 21 h.
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