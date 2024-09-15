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Reseña

Glug

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La italiana Beatrice Casella (ex Hisop) y el catalán Iván García (ex Direkte Boqueria y Aürt) dirigen un bar de vinos que por la calidad de la comida que despachan ya podría considerarse casi un restaurante. No lo haremos porque sus intenciones quedan claras con el diseño interior del local; la protagonista indiscutible del espacio es una enorme barra alicatada en su centro. Tienen más de 200 botellas de vino natural o de intervención mínima y media docena de grifos con blancos, brisados, rosados, tintos y espumosos que cambian casi semanalmente. Para acompañar, platillos creativos con acento italiano; aceitunas de Abruzzo rellenas de pollo, croquetas de macarrones, raviolis de conté y pesto de rúcula, sardinas a la brasa con caldo de espinas y 'nduja'. Un lujo de sitio.

Detalles

Dirección
Viladomat, 289
Barcelona
Barcelona
08029
Transporte
Hospital Clínic (M: L5)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu., ju. y vi. de 19.30 a 24 h. Sá. y do. de 13.00 a 16.30 y de 19.30 a 24 h
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