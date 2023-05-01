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Barcelona

  1. A Contracorrent Bar
    Foto: Irene Fernandez | A Contracorrent Bar
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  2. Contracorrent Bar
    Foto: Ricard Martín | Contracorrent Bar
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Reseña

Contracorrent Bar

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Contracorrent Bar es un bar de verdad -barra y minicocina-, y no un restaurante inmenso con taburetes altos y un cocinero Michelin diciendo que tiene un bar (y los precios son más de bar que de alta gastronomía). El chef siciliano Nico Drago -quien fue uno de los socios del O'viso y La Castanya, donde se podía comer bien por cuatro duros- y la sumiller Anna Pla se han formulado el reto "hacer un tapeo diferente con vinos naturales, pero apto para el barrio": la deliciosa calle Ribes en Fort Pienc.

Y a fe de Dios que lo consiguen: mezclando Italia y Cataluña, y platos de cocina popular: ¡la ensaladilla rusa de pollo asado es domingo al cubo! Textura de ensaladilla rusa y sabor de pollo asado en una tapa de cinco euros. Drago es un maestro a la hora de hacer un puente entre la tradición catalana y su italiana: como un calamar a la plancha con salsa 'bagna cauda' -típica del Piamonte, con anchoa y ajo asado- que tiene un contrapunto mágico con los 'grelos', o un capipota a la parmesana. De todas formas es una carta corta y cambiante, temporada total: si se acaba un producto, pues tachado de la pizarra y listos. La carta de vinos naturales -más de cien referencias en un bar de barrio- promete muchos momentos de placer con amigos en una excepcional terraza.

Detalles

Dirección
Ribes, 35
Dreta de l'Eixample
Barcelona
08013
Transporte
M: Marina (L1)
Precio
€€
Horas de apertura
Ju. y lu. de 19 a 23 h. De vi. a do. de 13 a 16.30 y de 19.30 a 23 h. Ma. y mi. cerrado
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