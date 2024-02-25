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Barcelona

  1. Assalto, una barra de vins d'autor
    Foto: Jairon García | Assalto, una barra de vins d'autor
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  2. Assalto: plats que evolucionen en boca seguint el vi!
    Foto; Jairon Garcia | Assalto: plats que evolucionen en boca seguint el vi!
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  3. Assalto
    Foto: Jairon Garcia | Assalto
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Reseña

Assalto

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • El Raval
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

La creatividad de Matteo Bertozzi, chef y propietario de My Fucking Restaurant, es considerable y seria. Assalto, abierto a principios del 2024, tenía que ser un bar de vinos con algunos platitos. Pero su facilidad para subvertir recetas, explorar fermentaciones y jugar con las capas de sabores ha hecho variar el concepto original al de casi una barra de autor. Y no sólo a la hora de cocinar. La carta de vinos es única y singular: cuenta con unas 200 referencias que se nutren de subastas de bodegas y colecciones privadas. Esto significa que en la práctica son botellas que seguramente no podrá probar en ningún otro lugar, referencias peculiares y a menudo agotadas que buscan el choque palatal y la excelencia.

En consonancia con la carta de vinos, la cocina no quiere repetir ni perpetuar recetas comunes. Más bien, reinterpretan la tradición y sorprenden con bravas con cuatro cocciones y pan con tomate transformado en una salsa de 12 hora de cocción. Pero lo más divergente llega con unos platos de temporada que, como la corbina rebozada en maíz y chutney de cilantro, cambian de sabor a medida que se mastican. Kimchis, garums y raiforts se utilizan así para dormir, refrescar o activar las papilas obligando al comensal a detenerse, interpretar lo que como y bebe y cuestionarlo. Un asalto en toda regla.

Detalles

Dirección
Nou de la Rambla, 44
Barcelona
08001
Transporte
M: Drassanes
Horas de apertura
De ma. a sá. de 12 a 24 h
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