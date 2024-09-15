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Barcelona

Tapes de Garage Bar
Foto: Garage Bar | Garage Bar

Reseña

Garage Bar

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El Garage es un bar y una tienda de vinos naturales. Tienen 1800 botellas de bodegas de Cataluña, España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Georgia, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa, entre otros países. La bebida se complementa con tapas sencillas de cocina de proximidad y temporada, tablas de quesos y charcutería artesana y ecológica. Detrás de este local se encuentra el equipo de Vella Terra, los organizadores de la feria de vinos naturales homónima. También ofrecen cerveza artesana y destilados. Cada primer lunes de cada mes se organizan catas para profesional de la restauración. Tiene terraza y es 'dog friendly'.

Detalles

Dirección
Calàbria, 75
Barcelona
Barcelona
08015
Transporte
Rocafort (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De lu. a sá. de 19 a 24 h
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