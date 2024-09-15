Time Out dice

El Garage es un bar y una tienda de vinos naturales. Tienen 1800 botellas de bodegas de Cataluña, España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Georgia, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa, entre otros países. La bebida se complementa con tapas sencillas de cocina de proximidad y temporada, tablas de quesos y charcutería artesana y ecológica. Detrás de este local se encuentra el equipo de Vella Terra, los organizadores de la feria de vinos naturales homónima. También ofrecen cerveza artesana y destilados. Cada primer lunes de cada mes se organizan catas para profesional de la restauración. Tiene terraza y es 'dog friendly'.