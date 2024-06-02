Time Out dice

El eslogan del sitio no puede ser más claro: "Tu salón pero con una nevera llena de naturales". Vinos, se entiende. La carta alcohólica es generosa, con un número acertado de opciones por copa y botellas interesantísimas, nacionales e internacionales (Georgia, Austria, Eslovenia, Grecia, Francia, Italia, etc.). Para quienes no quieran beber con el estómago vacío, existen delicias imperdibles; dip de zanahoria y anacardos fermentados, lubina curada con aceite de mandarina y chile ahumado, huevos de atún y piparras, halloumi a la brass con alcachofas y crema de semillas, tortilla de patata y tupinambo... Buf, todo excelso. El postre, también. El local, alicatado de blanco, es pequeño y muy bonito, se ambienta con música de tocadiscos y se llena rápido. No se aceptan reservas.