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Barcelona

Una tapa amb remolatxa groga, raves i hummus, damunt d'una taula d'acer inoxidable
Foto: Masa Vins | Msa Vins

Reseña

Masa Vins

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

El eslogan del sitio no puede ser más claro: "Tu salón pero con una nevera llena de naturales". Vinos, se entiende. La carta alcohólica es generosa, con un número acertado de opciones por copa y botellas interesantísimas, nacionales e internacionales (Georgia, Austria, Eslovenia, Grecia, Francia, Italia, etc.). Para quienes no quieran beber con el estómago vacío, existen delicias imperdibles; dip de zanahoria y anacardos fermentados, lubina curada con aceite de mandarina y chile ahumado, huevos de atún y piparras, halloumi a la brass con alcachofas y crema de semillas, tortilla de patata y tupinambo... Buf, todo excelso. El postre, también. El local, alicatado de blanco, es pequeño y muy bonito, se ambienta con música de tocadiscos y se llena rápido. No se aceptan reservas.

Detalles

Dirección
Pallars 154
Barcelona
Barcelona
08005
Transporte
Llacuna (M: L4)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma. y mi. de 18 a 24 h. Ju., vi. y sá. de 18 a 1 h.
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