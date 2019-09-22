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Barcelona

  1. Bar Salvatge
    Foto: Edgar Ortiz
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  2. Bar Salvatge
    Foto: Edgar Ortiz
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  3. Bar Salvatge
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  4. Bar Salvatge
    Foto: Irene Fernandez
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  5. Bar Salvatge
    Foto: Irene Fernandez | Bar Salvatge
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Reseña

Bar Salvatge

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Vila de Gràcia
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
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Time Out dice

La gentrificación no es un problema temático: la sustitución de lo tradicional -'cupcakes 'en vez de ensaimadas o' baos 'en lugar de entrepans- por modas del mundo allende nos puede gustar más o menos, pero no segrega ni barrios ni ciudades. Lo que discrimina son los precios. El problema de la mayoría de estos nuevos locales con propuestas tan 'cool' es que son caros: donde antes podías merienda con toda la familia, por el mismo precio ahora serás afortunado si te quedas tip. El recambio de pobres a ricos se hace rápido con subidas de los alquileres. Por el camino, vamos perdiendo barrios y somos expulsados ​​de donde nacimos.

Por suerte, hay excepciones. El Bar Salvatge  es una iniciativa innovadora y popular, que quiere acercar a todos la cultura del vino natural, interesantísima. Ofrecen vino a copas a muy buen precio: de 2,15 a 5 euros. Salen de ocho grifos que van cambiando, más una del vermut de Rubén Parera, que también se ha encargado del interiorismo, con madera, carteles preciosos de ferias de vino y un neón salvaje en el techo que lo baña todo de luz calabaza. Hacen algo para picar porque no caigas al suelo -braó, aceitunas, empedrat- y dejan entrar animales: su logo es un hipopótamo tabernero, con delantal, sacacorchos, botella en la mano y hinojo entre los dientes. Una imagen que representa su espíritu travieso, original y asequible.

Detalles

Dirección
Carrer de Verdi, 50
Gràcia
Barcelona
08024
Transporte
M: Fontana i Joanic
Horas de apertura
Cada dia a partir de les 19 h
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