Time Out dice

Han tenido que pasar cien años, pero la bodega La Palma abrió un segundo local: Bellafila nació en junio de 2024 y es donde estuvo el emblemático restaurante Pla. Judit Giménez y Albert Rial son una pareja de restauradores del Gòtic que tienen restaurantes en el Gòtic para los barceloneses. En 2005 convirtieron La Palma, poco a poco, en una bodega gastronómica, con tapas afinadas y un menú de mediodía de alta calidad y precio asequible donde ficha medio Ayuntamiento. En Bellafila las intenciones son más ambiciosas, de muy buen restaurante, pero sin alejarse de los parámetros de la cocina catalana. Después de una primera etapa con Jordi Parramon al frente de la cocina, en 2026 entró el cocinero Peter Castagneto, italiano y con un conocimiento profundo de la cocina de Barcelona desde diferentes puntos de vista (tiene mili por Casa Tejada, Disfrutar o Fonda España, entre otros).

¿Cómo se come en el restaurante Bellafila?

Entre Giménez, propietaria que también es cocinera –hace años tuvo un restaurante en Oix, en la Garrotxa profunda– , y Castagneto, han construido una carta de cocina catalana de lo más personal "pero que fuese más directa y fácil de entender, sin intenciones de estrella Michelin", explican. En una Barcelona neotradicional llena de fricandó y capipota, ellos apuntan a platos que tengan un punto diferencial, pero que a la vez sean profundamente de la tierra. Por ejemplo, unos badocs –flores de calabacín– rellenos de brandada de bacalao, finísimos, o un trinxat primaveral con patatas del Pirineo y botifarra del Perol. Eso sí, a menudo añadiendo un giro que mira tanto hacia atrás que casi puede ser considerado como una innovación: véanse unos excelentes canelones de tres carnes -cordero, cerdo y ternera–, con más bechamel que demi-glace, y un pequeño toque secreto que los hace muy potentes. Todos los platos están pensados para compartir, y esto incluye desde caprichos de orfebrería como hatillos de pollo a la catalana rellenos de butifarra negra, hasta un arroz seco con rape, tirabeques y setas de temporada.