Time Out dice

Candela Rama no hace nada nuevo, pero lo hace extraordinariamente bien: es un restaurante de cocina de tapas, brasa y fuego lento, donde hacen todos los procesos de forma artesana y con estándares de alta cocina, y con el aporte de un imponente horno de leña. El chef Ramón Panés se complica la vida, ¡hasta el punto de hacer sus propias butifarras! ¿Decía que no hacen nada nuevo? Bien, no es del todo cierto. Aquí encontrarás declinaciones de las tapas de toda la vida que nos encantan, como una ensaladilla rusa de toque cítrico y piparra, con un huevo frito (¡con puntilla!) que abraza la melosidad de la mayonesa, y picos de pan de carbón activo, o una bomba estilo Candela que es un festival de butifarra negra fondante.

De segundo, apostad por arroces con un punto de cocción perfectos y de sabores rotundos (como uno de costilla Angus intenso y suculento), carnes a la brasa excelentes y también platos de toma pan y moja, como por ejemplo un calamar a la brasa sobre un ajomorcilla (pasta de butifarra negra) que es un mar y montaña de traca, o una carrillera de ternera guisada donde se quedaría uno a vivir. Esto es un restaurante de tapas y cocina tradicional, de aires informales y muy buen producto, que no pica demasiado en el bolsillo: un lujo exprés a cargo del grupo 9 Reinas, expertos en carne y hedonismo de alta gama.