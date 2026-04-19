Time Out dice

Lo que confirma Barcelona como potencia gastronómica de primer orden es que en el paseo de Gracia Martín Berasategui ostente tres estrellas Michelin. Lasarte es la guinda de la tarta de los restaurantes Michelín en Cataluña: un triestrellado que confiere a Barcelona el máximo nivel de excelencia, y sin duda uno de los mejores restaurantes del mundo. Berasategui fue el primer chef en atesorar tres Michelin en un restaurante en Barcelona: esto fue en el 2016. Pero no toda la gloria es del genio del garrote: también cuenta como su segundo, Paolo Casagrande –fan de la 'escudella i carn d'olla'–, ha sabido adaptar y expande la filosofía de la casa –un imparable y sutil engranaje que fusiona la tradición solariega vasca y la complejidad demencial con un producto extraordinario– en el territorio catalán. Todo ello constituye un trabajo de excelencia demostrado en cada plato de su carta. Os recomendamos que os regaléis el gusto de sentaros en su mesa aunque sea solo una vez en la vida.

¿Cuánto cuesta comer en Lasarte?



Estamos hablando de uno de los mejores restaurantes de Barcelona y del mundo. Berasategui tiene doce estrellas Michelin repartidas entre siete restaurantes, y Lasarte es una de las dos niñas de sus ojos (la otra es Berasategui, claro). Y el precio para comer de carta es de unos 300 euros, aunque lo mejor aquí es acudir a su menú degustación (345 €), un suntuoso viaje de diez pasos donde el chef demuestra y resume su visión de la cocina, una de las más influyentes en el mundo de los últimos 30 años. Estamos hablando de platos como manitas de cerdo Duroc con un pesto anisado de hierbas, berenjena y raifort, inspiradas demostraciones de audacia a la hora de combinar sabores, pero que a la vez mantienen la esencia vasca y catalana que caracteriza a la cocina de Berasategui. Si tenéis poco tiempo, dispone de un menú de mediodía a 225 euros.