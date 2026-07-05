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Barcelona

  1. Slow & Low (Sant Antoni)
    Scott Chasserot | Slow & Low (Sant Antoni)
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  2. Slow & Low
    Foto: Slow & Low | Slow & Low
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Reseña

Slow & Low

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • Sant Antoni
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Después de pasar por grandes cocinas y viajar por el mundo, un joven chef, Francesc Beltri, abrió junto con el también cocinero mexicano Nicolás de la Vega un restaurante en Sant Antoni nada convencional, un gastronómico que trabaja para integrar ingredientes y sabores foráneos en la cocina de aquí huyendo de exotismos fáciles, que apuesta por los sabores potentes y por la experiencia global. Hacen platos como el mar y montaña de pollo y bogavante, velouté de pollo con tamarindo, chili amarillo y caldo de mejillones. Cocina vista con dos barras, cinco mesas en el salón y la tabla del chef. La creatividad de esta nueva Barcelona gastronómica no pasó desapercibida para la Michelin, quien les otorgó la primera estrella en 2023. En 2026 Nicolás de la Vega abandonó el proyecto para perseguir otros negocios gastronómicos más directos.

Detalles

Dirección
Comte Borrell, 119
Sant Antoni
Barcelona
08015
Transporte
M: Urgell (L1)
Precio
€€€
Horas de apertura
De ma. a vi. de 19 a 22.30 h. Sá. de 13.30 a 15 y de 20.30 a 22.30 h. Do. cerrado
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