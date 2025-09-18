Una selección de los mejores locales donde comer en el barrio de Sant Antoni, desde bares de tapas hasta restaurantes de cocina creativa

Quizá Sant Antoni sea uno de los barrios de Barcelona que más rápido se ha gentrificado. Donde antes la ‘iaia Carmeta’ empujaba su carrito de la compra por el mercado aún sin restaurar, ahora está Björn, un nómada digital del norte de Europa que no renuncia a su 'flat white' mañanero en la cafetería de especialidad de la esquina.

A pesar de los cambios y la presión turística, el barrio sigue luchando por conservar ese carácter popular que lo definía, mientras los alquileres suben y aparecen locales pensados para un público extranjero con la cartera generosa. Pero no todo está perdido: aún merece la pena disfrutar del barrio hasta el último sorbo y bocado.

Nuestra selección

En nuestro listado encontrarás de todo: cafeterías, bares, vermuterías, bodegas y restaurantes; un montón de opciones para desayunar, tapear, vermutear, comer y cenar a gusto. Desde un café con leche servido en vaso alto hasta un 'matcha latte', desde un vermut de Reus hasta una caipiriña de maracuyá, desde un 'capipota' hasta su equivalente filipino, desde una crema catalana hasta una torta tres leches latinoamericana. Sant Antoni no es precisamente barato, pero aquí también hay opciones para todos los bolsillos y apetitos.

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