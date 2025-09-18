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Barcelona

Bar Alegria
Foto: Maria Dias | Bar Alegria
Foto: Maria Dias

Los mejores restaurantes y bares de Sant Antoni

Una selección de los mejores locales donde comer en el barrio de Sant Antoni, desde bares de tapas hasta restaurantes de cocina creativa

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Quizá Sant Antoni sea uno de los barrios de Barcelona que más rápido se ha gentrificado. Donde antes la ‘iaia Carmeta’ empujaba su carrito de la compra por el mercado aún sin restaurar, ahora está Björn, un nómada digital del norte de Europa que no renuncia a su 'flat white' mañanero en la cafetería de especialidad de la esquina.

A pesar de los cambios y la presión turística, el barrio sigue luchando por conservar ese carácter popular que lo definía, mientras los alquileres suben y aparecen locales pensados para un público extranjero con la cartera generosa. Pero no todo está perdido: aún merece la pena disfrutar del barrio hasta el último sorbo y bocado.

Nuestra selección

En nuestro listado encontrarás de todo: cafeterías, bares, vermuterías, bodegas y restaurantes; un montón de opciones para desayunar, tapear, vermutear, comer y cenar a gusto. Desde un café con leche servido en vaso alto hasta un 'matcha latte', desde un vermut de Reus hasta una caipiriña de maracuyá, desde un 'capipota' hasta su equivalente filipino, desde una crema catalana hasta una torta tres leches latinoamericana. Sant Antoni no es precisamente barato, pero aquí también hay opciones para todos los bolsillos y apetitos.

NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido. 

Cafeterías

Cafès Roure

  • Cafeterías
  • Sant Antoni
Cafès Roure
Cafès Roure
Foto: Cafés Roure

Qué es: Una tienda y cafetería de barrio, de las de siempre. Aquí no encontrarás café de especialidad ni 'flat whites': lo que se sirve son solos, cortados y cafés con leche (de vaca, sí) preparados con granos de hasta 60 orígenes distintos. Se disfrutan rápido en la barra, si vas con prisa, o en las mesas, si prefieres tomártelo con calma.

Por qué nos gusta: Porque es comercio de proximidad en estado puro. Un lugar que ha resistido modas pasajeras y sigue ofreciendo lo esencial: buena selección de granos y un trato cercano.

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Origo Bakery

  • Tiendas
  • Sant Antoni
Origo Bakery
Origo Bakery
Foto: Origo Bakery

Qué es: Tras el éxito de su primer horno en Gràcia, François de Halleux decidió abrir un segundo local en Sant Antoni. Ofrece los mismos imprescindibles: rollos de canela, 'twists' de cardamomo, café de especialidad y panes de masa madre con trigos antiguos y largas fermentaciones.

Por qué nos gusta: Porque trabajan con mimo: harinas molidas a la piedra, semillas tostadas, agua filtrada y sal marina del Delta de l’Ebre. Además, se adaptan al calendario con panettones, roscones y cocas. Un equipo joven e internacional que transmite energía.

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Federal Cafè

  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
Federal Cafè
Federal Cafè
Foto: Federal Cafè

Qué es: Clientes pegados a los amplios ventanales aprovechando el sol de la mañana, comiendo una tostada gigante de aguacate y bebiendo un batido verde es la estampa que continúa de moda y que hace posible el Federal Cafè. Saben lo que hacen; ya tienen locales en Girona, Sitges, Madrid, Valencia y Murcia.

Por qué nos gusta: El brunch ya hace tiempo que ha arraigado en la ciudad, y el Federal es uno de los grandes culpables: yogur con cereales, huevos tuneados de diferentes formas (florentina, Benedict...), bruschetta de salmón, bocadillo Reuben de pastrami. 

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Bares y vermuterías

Vermuteria El Xiquet

  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Vermuteria El Xiquet
Vermuteria El Xiquet
Foto: Vermuteria El Xiquet

Qué es: La embajada del vermuteo castellonense en Barcelona. Al frente está Ramon Tolrà, un joven de 25 años de Coves de Vinromà. Tapeo made in Castellón; cocas, embutidos, quesos y snacks clásicos (patatas fritas J. Garcia, 'rosquilletas' Pastor). El vermut es, inevitablemente, la estrella. El de la casa es un reserva de Reus (2,5 euros). También tienen Macarrilla de Berga, Lo Bernat de Batea, Yzaguirre y el más especial: el Rescat de Malaerba (5 euros), elaborado en Benlloc con naranjas peladas a mano y uva forcallat. 

Por qué nos gusta: Porque es un punto de encuentro cultural, un espacio abierto a proyectos artísticos, talleres y conciertos acústicos.

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Señora Dolores

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Señora Dolores
Señora Dolores
Foto: Ricard Martín

Qué es: Es el bar de Mathieu Pérez, chef de Perpiñán con experiencia en París, Ceret y Bar Brutal, abierto en 2023 en Sant Antoni. Es un bar de tapas centrado en frituras de autor y opciones crudas, con una larga barra de acero y una máquina de churros, donde los platos se sirven para comer con las manos.

Por qué nos gusta: Porque convierte clásicos en creaciones atrevidas, como las lentejas guisadas fritas o las patatas bravas en forma de churros. La carta, breve pero potente, incluye hits como lasaña rebozada, churros de patata brava y ñoquis fritos. 

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Barete BCN

  • Sant Antoni
Barete BCN
Barete BCN
Foto: Barete BCN

Qué es: Sus dueños lo definen como un bar de tapas y bocadillos gluten-free, con licores caseros, vinos naturales y clásicos, y buena música en vinilo, tanto de la vieja como de la nueva escuela. Casi nada, ¿eh? Aquí los platos que salen de la cocina son tan importantes como los del tocadiscos.

Por qué nos gusta: Probad sus clásicos como las bravas, calamares fritos con alioli o ensaladilla rusa con ventresca de atún, y creaciones más personales: buñuelos de ceps con romesco, patatas panaderas gratinadas con queso trufado o la bomba de pato confitado, que ya se ha convertido en el plato estrella. Y luego nos contáis.

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Bar Canyí

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
Bar Canyí
Bar Canyí
Foto: Great Visuals - Bar Canyí

Qué es: Francesc Beltri y Nicolás de la Vega, chefs y copropietarios del restaurante Michelin Slow & Low, convirtieron un antiguo bar de barrio en un templo de la neo-tradición catalana y castellana. Para comer; plancha, escabeches, ensaladas, fritos, guisos y postres, con clásicos como callos o fricandó. Para beber; espumosos, blancos, rosados, tintos y una especial predilección por los generosos de Jerez.

Por qué nos gusta: Por la impecable elaboración de los platos, sus precios (bastante) razonables, la buena música y su terraza.

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Bar Bodega Gol

  • Española
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Bodega Gol
Bar Bodega Gol
Foto: Bar Bodega Gol

Qué es: Esta bodega centenaria, que lleva el nombre del propietario que la tomó en 1966, Josep Maria Gol, vive una etapa de esplendor gastronómico: en 2024 esquivó el cierre cuando la asumieron Sergi Fernández y Edu Jarque y, en la cocina, Roger Soler (Colmado Wilmot), y Rodrigo Castillo, peruano formado en la Hofmann y ferviente defensor de la cocina catalana.

Por qué nos gusta: Nos encanta estar en el terreno de la bodega de sofrito y ración de la tierra, con el toque aligerante del cocinero moderno y formado, que refresca platos que tenemos presentes desde la infancia, como unos buenísimos calamares con cebolla. Esta alineación con el espíritu popular se corresponde con un ticket asequible. 

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Bar Pinotxo

  • Catalana
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Bar Pinotxo
Bar Pinotxo
Foto: Ricard Martín

Qué es: El bar Pinotxo, propiedad de Jordi Asín, sobrino de Juanito Bayén, abrió en el Mercado de Sant Antoni a finales de 2023, tras 80 años en la Boqueria. Todo se ha mantenido igual: el bar, los trabajadores, la cocina y el chup-chup de los guisos. Café en vaso alto, 'capipota', timbal de escalivada con anchoas, níscalos confitados, chipirones con judías y chuchos XXL. Todo está rico. 

Por qué nos gusta: Por su fidelidad a la tradición, la calidad de sus guisos y la comodidad del espacio, con pocos turistas (de momento). 

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Bar Ramon

  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Ramon
Bar Ramon

Qué es: Un bar de barrio abierto en 1939 que tira mucho de producto de mercado y de temporada para elaborar tapas convincentes y para todos los públicos; desde unas bombas hasta un bacalao gourmet, costillas de conejo o butifarra con patatas 'caliu' y allioli casero. Rock n'roll en las paredes (mucha memorabilia) y en el hilo musical.

Por qué nos gusta: Porque, al igual que el rock, resiste y resistirá modas, olas gentrificadoras y cafeterías de especialidad. 

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Bar Alegria

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Alegria
Bar Alegria
Foto: Bar Alegria

Qué es: La reapertura del Bar Alegría –precioso local modernista inaugurado en 1899– fue azarosa, pero finalmente Tomàs Abellán (hijo del chef Carlos) se hizo cargo del sitio. En la carta; pescado de lonja, huerta, guisos y tapas, con especial fama de las gildas y las ensaladas. Los platos se presentan en dos pizarras que van moviendo, con guiños al padre, como el biquini de jamón ibérico y aceite de trufa.

Por qué nos gusta: Porque es una propuesta histórica, seria y sólida, consolidada como uno de los iconos modernos del barrio. Además, la terraza es tan especial que debería ser patrimonio de la humanidad.

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Bar Calders

  • Mediterránea
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Calders
Bar Calders
Foto: Edgar Ortiz

Qué es: Un clásico contemporáneo del barrio. Sirven comida a cualquier hora: desayunos, vermuteos, meriendas y tapeos vespertinos. Vermut de Reus, nachos completísimos, patatas con tres salsas, anchoas, embutidos, quesos, hummus, cerveza bien tirada y gintonics impecables.

Por qué nos gusta: Por su terraza, situada en un pasaje sin circulación, una de las más cotizadas de Sant Antoni.

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V de Vermut

  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
V de Vermut
V de Vermut
Foto: Edgar Ortiz

Qué es: Una coctelería y vermutería que reproduce un teatro de los años 20, con taquilla y alfombra roja. Ofrece vermuts y coctelería de alto nivel, además de tapas y bocadillos finos. De los dueños de Pimentel, Culkin y PdG.

Por qué nos gusta: Por sus versiones de bravas y ensaladilla con bonito, mayonesa de berberechos y alga nori, y por su fantástico ambiente, con DJs, shows de comedia y música en directo.

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Cal Soci

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Cal Soci
Cal Soci
Scott Chasserot

Qué es: Cal Soci, como dicen, es más que un club y más que un bar. Luxo y Miqui, tras años en la hotelería como camarero y cocinero, abrieron su propio espacio con la esencia de los bares de antes, pero inclusivo y apto para todo tipo de dietas. Aquí se puede disfrutar desde ensaladilla vegana hasta costillas de cerdo lacadas.

Por qué nos gusta: Porque su alma menorquina, visible en platos como bacalao con sobrasada o tablas de quesos isleños. Son versátiles: sirven bravas y albóndigas para una noche rápida o arroces potentes los fines de semana.

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Lalan's

  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
Lalan's
Lalan's
Scott Chasserot

Qué es: Un superviviente en la jungla de brunchs, tatakis y parmentiers de Sant Antoni. Un bar de barrio con clientela del barrio, donde se sirven bocadillos y tapas a precios de barrio. Olvida los huevos Benedict y empieza el día con un pincho de tortilla de Lalan’s y un café: más felicidad por mucho menos dinero.

Por qué nos gusta: Por sus tortillas de patatas, jugosas, muy gruesas, doradas por fuera y tiernas por dentro. ¡Sí!

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Libra - Salón Convival

  • Bares de vinos
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Libra - Salón Convival
Libra - Salón Convival
Foto: Libra

Qué es: Un bar inaugurado en 2024 por el romano Manuel Sciaudone, que busca equilibrar la cocina italiana y la barcelonesa a través de los clásicos del aperitivo. En las tablas de quesos se combinan pecorino, scamorza ahumada y taleggio con un excelente queso de oveja catalán, mientras que en las de embutidos mortadela DOP y coppa se mezclan con fuet de Vic y lacón. Las bruschettas, como la rústica con olivada, scamorza fundida y tomate seco, son deliciosas.

Por qué nos gusta: Por su selección de vinos naturales, orange y clásicos italianos y catalanes, vermuts y cócteles como el Libra Smash (vermut blanco, ginebra, limón y albahaca). Además, tienen juegos de mesa disponibles.

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Fàbrica Moritz Barcelona

  • Cervecerías
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Fàbrica Moritz Barcelona
Fàbrica Moritz Barcelona
Foto: Fàbrica Moritz Barcelona

Qué es: El espacio de la cerveza Moritz se ha convertido probablemente en un emblema de la ciudad. El edificio, rehabilitado por el arquitecto Jean Nouvel, merece una visita por sus muros vegetales y ventanas periscópicas. Es una cervecería con la barra más larga de la ciudad, además de bar de vinos y restaurante gastronómico liderado por Jordi Vilà (Alkimia). 

Por qué nos gusta: Porque se puede disfrutar de cerveza sin pasteurizar acompañada de tapas y platillos de cocina catalana y alsaciana. Su terraza también nos encanta. 

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Cocina catalana y mediterránea

Bo de Bernat

  • Catalana
  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bo de Bernat
Bo de Bernat
Foto: Irene Fernandez

Qué es: Un restaurante de cocina catalana tradicional fundado en 2002 por Bernat Dalisay, nacido en Filipinas y con muchos años de experiencia en los fogones de Gelida. Es una casa de comidas donde todo se elabora desde cero, con oficio y cariño. La carta es larga pero solvente: carrilleras de cerdo melosas, croquetas de fricandó, gazpacho en verano y desayunos de tenedor por la mañana.

Por qué nos gusta: Por su ambiente acogedor —vecinos, trabajadores del barrio y amantes del buen guiso comparten mesa como en casa—, por sus precios asequibles y su terraza.

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Can Vilaró

  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Can Vilaró
Can Vilaró
© Maria Dias

Qué es: Un abanderado de las comidas caseras al pie del mercado de Sant Antoni, haciendo un trabajo discreto pero constante. Entrar es como acceder al comedor de una casa familiar donde se cocina a fuego lento. Ofrecen platos como albóndigas con sepia, manitas de cerdo, sardinas escabechadas, escudella y carn d'olla, capipota, judías con morcilla o bacalao a la llauna.

Por qué nos gusta: Porque es una parada y fonda para almuerzos de tenedor muy elaborados, con platos exquisitos a buen precio y siempre con vino de la casa. Todo se hace desde cero, desde las crestas de atún hasta el emblemático capipota.

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Bodega d'en Rafel

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bodega d'en Rafel
Bodega d'en Rafel
Foto: Time Out Barcelona

Qué es: Este ha sido uno de los epicentros de Sant Antoni, famoso por la simpatía y alegría de su propietario, Rafel Jordana, el carismático “Buda de la Terra Alta”. Tras su jubilación, traspasó la licencia a la familia Marsan, del Bar Borrell, expertos en hostelería de barrio y proximidad. En la carta, albóndigas, croquetas, manitas de cerdo, 'esqueixada' de bacalao, caracoles, etc.

Por qué nos gusta: Porque han mantenido la clientela joven y bohemia junto con la gente mayor, todos aficionados a la buena comida casera a buen precio.

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Els Ocellets

  • Sant Antoni
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Els Ocellets
Els Ocellets
Foto: Edgar Ortiz

Qué es: Un restaurante familiar que permite disfrutar de grandes momentos. Su menú de mediodía (16,90 euros) ofrece una buena variedad, aunque muchos habituales ya tienen sus platos fijos o eligen alguna de las especialidades de la carta, como el extraordinario arroz caldoso con bogavante.

Por qué nos gusta: Porque Xavier y Rosana gestionan con arte un restaurante moderno pero cálido, de diseño y con un toque de hospitalidad poco común, haciendo que el comensal se sienta esperado. Para quienes quieren una experiencia más completa, los menús Ocellets (40 euros) y Ocellots (55 euros) son toda una fiesta gastronómica.

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El Racó de l'Agüir

  • Mediterránea
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
El Racó de l'Agüir
El Racó de l'Agüir

Qué es: No siempre hace falta ir a la Barceloneta para disfrutar de buenos arroces. En Sant Antoni, la familia Agüir, de origen alicantino, se ha convertido en un referente: paella de marisco, arroz negro, arroz con chorizo, costilla, garbanzos y morcilla negra… Los bordan todos.

Por qué nos gusta: Por el trato familiar y porque cada plato se prepara con dedicación y cariño, desde la croqueta de rape con salsa tártara hasta el bacalao con espinacas e idiazábal.

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Cocinas foráneas

Piñata Cantina

  • Coctelerías
  • Sant Antoni
Piñata Cantina
Piñata Cantina
Piñata Cocktail Bar

Qué es: Una cantina-coctelería mexicana dirigida por Magel Monroy (mexicano-madrileño) y Marta Calero (catalana), en la esquina de Casanova con Sepúlveda (¡viva su terracita!). En la carta encontraréis antojitos como guacamole, tacos, quesadillas, tamales y carnitas, además de ceviches, platillos contundentes y una coctelería clásica y de autor espectacular. En sus estanterías hay más de 300 referencias de tequilas y mezcales. El local cuenta con el Sello Copil, que garantiza el respeto por la cocina mexicana tradicional.

Por qué nos gusta: Porque aquí la comida tiene tanta importancia como la bebida, porque los martes se pueden devorar tacos a 1,5 euros en su famoso Taco Tuesday, porque los fines de semana sirven brunch mexicanos que son pura contundencia y porque Magel y Marta forman uno de los mejores tándems del barrio.

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COME

  • Mexicana
  • Sant Antoni
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
COME
COME
Scott Chasserot

Qué es: Paco Méndez, que junto a Albert Adrià consiguió la única estrella Michelin mexicana de Cataluña con Hoja Santa, es el propietario de COME (acrónimo de cocina mexicana). Esto un punto de encuentro entre la cocina mexicana, el producto mediterráneo y el legado de elBulli; desde tacos de berenjena o nogada con pimientos del padrón hasta opciones sofisticadas.

Por qué nos gusta: Por ser alta gastronomía accesible, el espíritu de la estrella Michelin sigue presente, pero con una carta más flexible.

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Jiribilla

  • Mexicana
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Jiribilla
Jiribilla
Foto: Jiribilla

Qué es: El restaurante del chef barcelonés Gerard Bellver. Vivió en México desde los 12 años y formó parte del icónico restaurante Biko. En Sant Antoni propone una cocina mexicana poco convencional, evita los tacos tradicionales para centrarse en la riqueza gastronómica del país. La carta combina platos de creación propia, cocinados a fuego lento, pensados para mojar pan o acompañados de las tortillas de la casa si se quiere “taquear” los platos.

Por qué nos gusta: Por sus ejemplos magistrales de cuchara, como lentejas de recado marino con gambas o lengua de ternera al mole con pil-pil de pimientos, que se pueden disfrutar también en formato de taco. 

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Pueblo Libre

  • Peruana
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Pueblo Libre
Pueblo Libre
Foto: Pueblo Libre

Qué es: Con el subtítulo explícito de Taberna Peruana, este local rinde homenaje a las casas de comidas de Lima. El cocinero y propietario Pablo Ortega, con experiencia en Astrid y Gastón y jefe de cocina de Tanta en Barcelona, ofrece platos que muestran el mestizaje peruano: entrantes como ceviches, causas y chicharrones, cocina italoperuana como tallarines con milanesa u ossobucco guisado, y chifa con arroz y pato o lomo saltado.

Por qué nos gusta: Porque combina tradición y creatividad con raciones generosas y por su menú de mediodía (22 euros), que es especialmente recomendable.

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Buriti Sant Antoni

  • Brasileña
  • Sant Antoni
Buriti Sant Antoni
Buriti Sant Antoni
Foto: Buriti Sant Antoni

Qué es: El proyecto personal de la chef brasileña Sara Lemos, que después de trabajar en restaurantes de prestigio abrió su propio local de comida popular afrobrasileña en Poblenou, en 2023. Su segundo local homónimo está justo enfrente del mercado. En ambos sirve 'petiscos' (aperitivos), 'acarajé' (bollo de judías carilla relleno de gambas y frito en aceite de palma, servido con salsa), 'bobozinho' (crema de mandioca con leche de coco y gambas), 'moqueca' (estofado de pescado con leche de coco y cilantro) y, cómo no, 'feijoada'.

Por qué nos gusta: Porque todas estas delicias se acompañan de zumos tropicales, caipiriñas clásicas y cócteles brasileños menos conocidos como el 'macunaíma' o el Casi Rabo de Galo; por su terraza y por su buena energía.

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Algrano Bistro

  • Italiana
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Algrano Bistro
Algrano Bistro
Scott Chasserot

Qué es: Un restaurante italiano que reivindica la esencia de las trattorias auténticas, donde la pasta fresca elaborada en casa es la absoluta protagonista. El chef Gabriele Milano está al frente de una propuesta ambiciosa que respeta la ortodoxia de la cocina italiana, pero que no renuncia a un toque personal. La carta viaja por todo el país, desde el norte montañoso con unos delicados raviolis rellenos de ossobuco hasta el sur calabrés con unos paccheri con ’nduja y burrata ahumada que son pura intensidad.

Por qué nos gusta: Porque aquí se disfruta de pasta fresca de primer nivel y porque los miércoles se celebran las míticas noches de carbonara. 

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Benzina

  • Italiana
  • Sant Antoni
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Benzina
Benzina
© Maria Dias

Qué es: Un antiguo garaje reconvertido en coctelería y restaurante de estilo neoyorquino, dirigido por Badr Bennis, con años de experiencia en el Hotel W. Combina cócteles clásicos y creaciones propias con gastronomía italiana de alta calidad, bajo la batuta del chef Nicola Valle. La carta es corta y efectiva: 'antipasti', seis pastas frescas y algunas opciones de carne y pescado. Son los dueños del también italiano Doppietta

Por qué nos gusta: Porque permite disfrutar de cocina italiana abundante y bien ejecutada junto a cócteles cuidadosamente elaborados. 

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Makekosa Pizzería Gourmet

  • Pizza
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Makekosa Pizzería Gourmet
Makekosa Pizzería Gourmet
Scott Chasserot

Qué es: Una pizzería que ofrece pizzas clásicas y de creación propia con antipasti, pasta y algunos risottos. El local, esquinero y con grandes ventanales, ofrece una cuidada relación calidad-precio. Además, postres italianos como cannolo, tiramisú o affogato.

Por qué nos gusta: Por sus 'panzerotti' de cuatro quesos con crema de nueces y láminas de parmesano, los Spritz y su terraza.

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Bar Bodega Chiqui - Grado Sushi

  • Bares de tapas
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Bodega Chiqui - Grado Sushi
Bar Bodega Chiqui - Grado Sushi
Foto: Bar Bodega Chiqui - Grado Sushi

Qué es: El Chiqui es un bar de barrio, abierto en 1959 y fiel a su esencia de siempre. Pero tras su apariencia clásica guarda una sorpresa: junto a las tapas de boquerones y bravas convive una propuesta japonesa de nivel, con nigiri de atún, usuzukuri de salmón tataki y más. La dupla formada por Sònia Riasol y Douglas Alves tomó las riendas de la cocina en plena pandemia… y desde entonces no han soltado los cuchillos.

Por qué nos gusta: Porque la oferta es excelente y doble: lo tradicional —bocadillos descomunales, conservas de primera y buen vermut— y lo japonés, ejecutado con producto excelente y mano experta.

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Masil

  • Coreana
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Masil
Masil
Foto: Masil

Qué es: Un pequeño e íntimo restaurante coreano alejado de los tópicos. La carta está concebida para acompañar la bebida. Encontraréis platillos para compartir, como kimchi, algas crujientes con tofu, encurtidos, verduras salteadas y distintas variedades de ssam, además de sopas caseras y fideos picantes con marisco. La oferta se completa con vinos naturales, cervezas, 'soju', 'makgeoli' y cócteles de inspiración asiática.

Por qué nos gusta: Porque su propuesta gastronómica, tanto en la cocina como en la bebida, se sale de lo habitual. La agradable terraza y la calidez con la que su propietaria recibe a cada cliente hacen que siempre apetezca volver.

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Osaka Bang

  • Japonesa
  • Sant Antoni
Osaka Bang
Osaka Bang
Foto: Osaka Bang

Qué es: El proyecto de Jasmine Angel, una cocinera australiana enamorada de la gastronomía de Osaka que ha querido ampliar la visión de la cocina japonesa en Barcelona más allá del sushi y el ramen. En este pequeño local prepara desde cero especialidades de 'street food' como el 'okonomiyaki' y los 'takoyaki', elaborados con producto fresco del mercado de la Barceloneta. 

Por qué nos gusta: Porque reúne todo lo que buscamos en un buen local: una cocina excelente, una selección de bebidas currada y un ambiente animado. No es casualidad que, en muy poco tiempo, el Osaka se haya convertido en uno de los grandes favoritos de Sant Antoni.

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Cuina Panda

  • China
  • Sant Antoni
  • precio 1 de 4
Cuina Panda
Cuina Panda
Scott Chasserot

Qué es: Un restaurante de cocina casera de Sichuan, la región conocida como el 'México de China' por su amor al picante. La carta, corta pero muy bien pensada, ofrece tanto platos intensos como opciones suaves. Destacan el mix de dumplings caseros para compartir, los fideos al estilo rural y el ramen de arroz con ternera de Girona.

Por qué nos gusta: Porque combina un ambiente familiar y acogedor con un menú de mediodía muy apañado y una terraza ideal para disfrutar sin prisas.

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Last Monkey

  • Asiática
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Last Monkey
Last Monkey
Foto: Maria Dias

Qué es: Un bar de esquina abierto en 2018 que se ha ganado al barrio con una propuesta sencilla y honesta: tapas asiáticas con fusión mediterránea, a precios razonables. Al frente está el chef italiano Stefano Mazza, originario de los Alpes y con experiencia en Barcelona, donde trabajó como segundo de cocina en el recordado Mé, junto al chef Thang Pham.

Por qué nos gusta: Por su ambiente popular que invita a comer bien, beber y pasarlo en grande sin gastar de más. 

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Dr. Zhang

  • China
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Dr. Zhang
Dr. Zhang
Foto: Scott Chasserott

Qué es: Un restaurante especializado en dumplings, ese arquetipo universal de masa rellena que en cada cultura recibe un nombre distinto: gyoza, bao, ravioli, empanadilla… Aquí los trabajan con personalidad propia y mucha dedicación; dumplings de pato, fritos con curry, y gyozas de setas variadas con miso. La masa es casera y los rellenos se elaboran con rigor y cuidado.

Por qué nos gusta: Porque también incorporan platos del sudeste asiático con un toque particular, como la sopa de fideos con col china y wontun de cerdo y langostinos. Todo ello con una relación calidad-precio difícil de superar.

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Los Hermanos

  • Filipina
  • Sant Antoni
Los Hermanos
Los Hermanos
Foto: Los Hermanos

Qué es: Un restaurante de comida filipina tradicional. Es decir, sabores dulces, picantes, ácidos, salados y amargos, con especial predilección por lo agridulce. Los platos reflejan influencias chinas, españolas y estadounidenses. En la carta destacan opciones de carne (muchas), sopas, pescado y verduras. Los postres son coloridos y aromáticos, elaborados con leche de coco, arroz glutinoso, frutas exóticas y raíces locales.

Por qué nos gusta: Por sus raciones generosas, precios asequibles, decoración acogedora y agradable terraza.

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El Curry

  • India
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
El Curry
El Curry
Foto: El Curry

Qué es: Un restaurante especializado en cocina de Bangladés, una gastronomía que, aunque comparte con la india el uso de especias, arroz, legumbres, verduras y panes planos, posee una identidad propia. En la carta veréis varias recetas de pescado, además de sabrosos biryanis de pollo, ternera y cordero.

Por qué nos gusta: ¿Huevos Benedict? No, gracias. Por las mañanas, el local se llena de clientes bangladesíes devorando su desayuno tradicional, que incluye 'dhal'. Una excelente manera de empezar el día con buen pie. 

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Baby Jalebi

  • India
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Baby Jalebi
Baby Jalebi
Foto: Edgar Ortiz

Qué es: Es el restaurante paquistaní creado por Mani y Majid Alam en homenaje a su madre, Kishwar, apodada 'baby jalebi'. Ofrecen platos callejeros y caseros de su país de origen; una ensalada fresca y sorprendente como la 'dahi bale' (con samosa, patata y yogur), una ocra tierna con el revoque sutil y ahumado de la casa, un pollo 'tikka masala' espectacular y un 'palak paneer' (espinacas con queso) cremoso y delicioso. Son los dueños de Fish & Chips, Achaar, Bien Kebab y Antonia's Burger

Por qué nos gusta: Por su calidad, cercanía y precios enrollados.

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Cocina creativa

El Rectangle

  • Cocina creativa
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
El Rectangle
El Rectangle
Foto: Ricard Martín

Qué es: El proyecto de los jóvenes cocineros Martí Badia y Carlos Arocha, junto al sumiller Marcos López, después de coincidir durante años en Palo Verde. Aquí apuestan por una cocina contemporánea y creativa, alejada de la solemnidad de la alta gastronomía. La barra vertebra el espacio y la carta, breve y pensada para compartir, demuestra que unos pocos ingredientes bastan cuando detrás hay mucha técnica y fondo. Buena prueba de ello es el calamar, suquet, lima: calamares a la plancha rellenos de filete y patitas del propio calamar, con cebolla caramelizada.

Por qué nos gusta: Porque el trío demuestra que la sencillez bien entendida puede ser extraordinaria. Su propuesta, fresca, honesta y muy personal, también ha encontrado una segunda vida en El Cuadrat (Vilamarí, 3), donde trasladan la misma filosofía en un formato más directo y accesible.

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Slow & Low

  • Cocina creativa
  • Sant Antoni
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Slow & Low
Slow & Low
Scott Chasserot

Qué es: Después de pasar por grandes cocinas y viajar por el mundo, Francesc Beltri abrió junto con el cocinero mexicano Nicolás de la Vega un restaurante gastronómico nada convencional. Su propuesta, con una estrella Michelin, integra ingredientes y sabores foráneos en la cocina local, huyendo de exotismos fáciles y apostando por sabores potentes y una experiencia global.

Por qué nos gusta: Porque crean platos sorprendentes como mar y montaña de pollo y bogavante, velouté de pollo con tamarindo, chili amarillo y caldo de mejillones, y porque son unos excelentes representantes de la creatividad culinaria barcelonesa.

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Alkimia

  • Cocina creativa
  • Sant Antoni
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Alkimia
Alkimia
© Sonia Hernàndez

Qué es: Un clásico de la alta cocina moderna de Barcelona, fundado por Jordi Vilà y su equipo hace veinte años. Combina creación culinaria con la cocina catalana 100% reconocible, desplegando en la Fábrica Moritz lo mejor de producto, tradición y creatividad. También existe la versión 'unplugged', Alkostat, con una cocina más directa y precios más ajustados.

Por qué nos gusta: Porque Vilà ha definido la evolución de la alta cocina en la ciudad, manteniendo el equilibrio entre innovación y respeto por la tradición catalana.

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Enigma

  • Cocina creativa
  • Sant Antoni
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Enigma
Enigma
Foto: Enigma

Qué es: Con una estrella Michelin, Enigma es el proyecto más personal de Albert Adrià. Ofrece un menú degustación de 25 pasos por algo más de 200 euros, que cambia según las estaciones y combina vanguardia creativa, sutileza y sentido del humor. Destacan proezas culinarias como tarrina de gelatina de consomé de perdiz con erizos de mar en escabeche o bistec tártaro de wagyu que se transforma en sobrasada instantánea con pimiento Tap de Cortí.

Por qué nos gusta: Porque concentra toda la atención en los platos, con un interiorismo retrofuturista y un servicio que completa el desfile en poco más de dos horas, culminando en 'petit fours' históricos de elBulli. Conecta directamente con la revolución culinaria de Cala Montjoi.

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Maleducat Casa de Menjars

  • Catalana
  • Sant Antoni
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Maleducat Casa de Menjars
Maleducat Casa de Menjars
Foto: Irene Fernandez

Qué es: Con el apellido explícito de Casa de Comidas, fue fundado en 2020 por tres amigos de la infancia: Víctor Ródenas en cocina (Caelis, Vía Veneto) y los hermanos Marc e Ignasi García en la gestión. Con una carta corta y pizarra larga, ofrece sugerencias diarias llenas de técnica y frescura, y una cuidada selección de vinos a copas elegidos por el sumiller del ABaC.

Por qué nos gusta: Porque ha evolucionado de bar de tapas y platillos selectos a restaurante creativo donde la informalidad se combina con alta cocina y poreque apuesta por combinaciones arriesgadas y ganadoras, como el ajoblanco con granizado de tomate, albahaca y atún.

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Bandini's

  • Bares de vinos
  • Sant Antoni
Bandini's
Bandini's
Foto: Bandini's

Qué es: El pequeño restaurante de Povel (cocina), sueco, y Carmen, andaluza, surgió tras trabajar juntos en el mítico Bar Brutal. Él se ocupa de la cocina, siguiendo las temporadas e improvisando platos semanales para compartir, como coliflor frita con labneh, salsa picante y menta, alcachofas con gremolata, calamar con judías y chalotas fritas, o pastel de limón y lavanda. Tienen un bar de vinos naturales muy cerquita, Alao (Manso, 42). 

Por qué nos gusta: Porque Carmen selecciona con gusto vinos naturales deliciosos, por su imbatible coctelería y por su terraza.

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