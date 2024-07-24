Time Out dice

Stefano Balis (griego, ex Bardot, Rilke, Informal) y Jordi Fenoll (ilicitano, ex Dos Pebrots) capitanean Margarit, un restaurante de base griega que juega con la amplitud culinaria del Mediterráneo, en Poble Sec.

El resultado de este juego son propuestas tan acertadas como el 'akra'; corvina macerada en hojas de higuera. La mitad helénica es la de apariencia amarilla, hecha con limón, y la otra es la valenciana, roja por la ñora. Los puntos en común que encuentran los dos chefs entre sus extremos del Mediterráneo surgen de forma orgánica, y muchas veces brotan de conversaciones informales.

Los platos de la carta de raíz tradicional helénica se ejecutan con capas personales, giros imaginativos y mucha técnica. Un par de ejemplos; la 'tarama' -una prima lejana de la brandada de bacalao que los chicos elaboran con huevos de bacalao en salmuera, miga de pan y zumo de limón, y acompañan con daditos de remolacha y polvo de pan de algarroba- y la 'fava' -un primo lejano del hummus hecho con guisantes amarillos, y acompañado de bacoreta en salazón, tomate seco y hojas de alcaparras. El cordero palestino con yogur y hierbas nos deja directamente sin palabras. Lo marinan con naranja, lo hierven a baja temperatura y es pura mantequilla cárnica. Tampoco faltan las pita y proponen nuevas semanalmente.

Detrás de su interesante carta de vinos, con mucha presencia de naturales griegos, está la distribuidora Satyrs Wine.