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Barcelona

Morro Fi
Foto: Iván Moreno | Morro Fi

Reseña

Morro Fi

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

La experiencia acumulada investigando, visitando y reseñando bares y bodegas en su blog (cuando los blogs aún estaban de moda, ¡de eso hace algunos años!) acabó dando sus frutos a este grupo de amigos caza-bares-con-solera.

El primero, y más tangible, fue la apertura de una vermutería propia en el Eixample, que enseguida se llenó de personal. Pero que el éxito llegara deprisa no significa que el sitio sea ​​cosa de una moda pasajera.

Pequeña y siempre animada, ya hace tiempo que esta taberna se ha convertido en santuario del aperitivo, al igual que lo son los otros locales que tienen esparcidos por la ciudad, templos, asimismo, de la buena lata de conserva y la caña bien tirada.

Detalles

Dirección
Consell de Cent, 171
Barcelona
08015
Transporte
Urgell (M:L1)
Precio
Horas de apertura
Lu. a do. de 12 h a 16 h y de 18 h a 23 h
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