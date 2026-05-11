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Bodega Amposta
Foto: Bodega Amposta | Bodega Amposta

Bodega Amposta

  • Restaurantes
  • Sants - Montjuïc
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Txema Martínez (ex Bulli, Inòpia, Mugaritz), junto con Jordi Barragán, Josep Barragán y Julio Fernández, son los responsables de la Bodega Amposta, un encantador local restaurado que recupera la memoria histórica de la Font de la Guatlla y, al mismo tiempo, reivindica una de las mejores cocinas catalanas de platillo y tapa, trabajada con horno de brasa.

Tomaron el relevo del local en 2019, conservando elementos originales como la nevera de madera, la barra de mármol y las botas de vino del negocio primigenio, pero incorporando un giro sofisticado y contenido, de esos que no imponen ni desvirtúan. Su propuesta se centra en producto de temporada y de mercado, con el que elaboran opciones clásicas de bodega con un sutil toque de alta cocina, sin estridencias: bravas con sofrito picante y alioli, bomba de meloso de ternera, callos con capipota, bacalao con judías y ajoaceite, entre otros.

La colección de vinos seleccionada por Txema Martínez es excepcional, pero las cañas tampoco se quedan atrás: tiradas con técnica y maestría, resultan simplemente imbatibles.

Detalles

Dirección
Amposta, 1
Sants-Montjuïc
Barcelona
08004
Transporte
Espanya (M: L1-L3-FGC)
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