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Barcelona

  1. Bodega Vidal
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Reseña

Bodega Vidal

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bodegas
  • Crítica de Time Out
Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Time Out dice

La histórica Bodega Vidal, con casi cien años de vida, cerró a finales de 2025. Y justo a principios de 2026 abrió bajo el auspicio de la misma propiedad que la de la Bodega Gol y Bodega Manolo, con Roger Solé como director de cocina. La Vidal tiene la fortaleza de una barra maravillosa, y la debilidad de no tener cocina. O sea que han optado por potenciar las virtudes, claro. Su fantástica barra de acero refrigerada exhibe un ejército de bandejas con delicadezas, la mayoría de ellas frías (y los platos cocinados en caliente se traen de la cercana Gol). Y esto no es ninguna pega: su fuente de inspiración es el venerable Quimet & Quimet.

¿Ejemplos? Salpicón de capipota, la ensaladilla de la Gol, empedrado con buen bacalao y legumbres del mercado de Sant Antoni, o codornices en escabeche, albóndigas en salsa o callos de cordero por la parte caliente. Precios populares; las tapas se sirven en rabaneras a 3,50 € (las de la franja amarilla) y a 4,80 € las de la franja verde. Taburetes altos, botas de vino, sin café. Este no es un lugar para apoltronarse, sino para comer rápido pero de maravilla. 

Detalles

Dirección
Nou de la Rambla,148
Barcelona
08004
Transporte
M: Paral·lel
Horas de apertura
Ju. de 18 a 24 h. Vi. y Sá. de 12 a 24 h. Do. de 12 a 18 h. Lu., Ma. y Mié. cerrado.
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