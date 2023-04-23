Time Out dice

Las tres tapas imprescindibles de este emblemático bar del Gótico que deberéis comer de pie, ya os avisamos, son el pez azul frito (no en vano, también se le conoce como Los pescaditos), la ensalada de tomate, cebolla y aceitunas y el pincho de morcilla. Nosotros añadimos una cuarta porque nos encanta, para atribuir más sentido a su apodo y porque, de hecho, aquí se acaba la carta de La Plata: el pincho de anchoas, lozanas y consistentes, ¡las mejores! ¿Para qué nada más si lo que hacen ya es bueno? Hace más de 30 años que se dedican a freír pescado, o sea que son unos grandes expertos. Os sentiréis como en las tabernas de pescadores de antes, en que el contenido era lo de menos. ¡Buen trato, buena comida y buen vino!