Tiberi Kiosk es la nueva terraza del patio del Museo Frederic Marès, un oasis escondido en pleno barrio Gótico. Entre naranjos y una fuente, este vergel junto a la plaza Sant Iu se convierte en oasis inesperado a dos pasos de la Catedral. El proyecto rescata la memoria dulce de un pan con vino y azúcar ligado a la infancia del fundador de Tiberi Club, convertido hoy en postre y símbolo del lugar.

La propuesta juega a reinterpretar la tradición con una carta sin cocina convencional, pero con cafetera, plancha y mucha intención. Hay cafés de especialidad, bollería, bikinis, alcachofas a la plancha y un buen repertorio de vermuts con gildas, embutidos y conservas. Muy a favor de sus clásicos pan con chocolate y pan con vino y azúcar.

Dónde: Plaça Sant Iu, 5