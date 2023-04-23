Time Out dice

Los restaurantes de hotel se han convertido en espacios con identidad propia que atraen a clientes más allá de los huéspedes. En el del Hotel Neri, en el Gótico, se encuentra el chef Alain Guiard, de reputación consolidada gracias a su experiencia en Santa Burg y La Mundana, que ofrece una propuesta fresca, divertida y juguetona. La carta combina innovación y tradición, con un espacio pensado para compartir, donde destacan tapas habituales reinventadas y platos sorprendentes, como la pizza fina de crema de alcachofas, berenjena escalivada y ventresca ibérica confitada, los canelones de ciervo con salsa de civet y crema de ceps o la corvina marinada en miso con salsa de curry de Madras. Además, el restaurante dispone de tres menús distintos, incluido el menú de mediodía, y una encantadora terraza que da a la plaza.