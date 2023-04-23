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Reseña

a Restaurant

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • El Gòtic
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Los restaurantes de hotel se han convertido en espacios con identidad propia que atraen a clientes más allá de los huéspedes. En el del Hotel Neri, en el Gótico, se encuentra el chef Alain Guiard, de reputación consolidada gracias a su experiencia en Santa Burg y La Mundana, que ofrece una propuesta fresca, divertida y juguetona. La carta combina innovación y tradición, con un espacio pensado para compartir, donde destacan tapas habituales reinventadas y platos sorprendentes, como la pizza fina de crema de alcachofas, berenjena escalivada y ventresca ibérica confitada, los canelones de ciervo con salsa de civet y crema de ceps o la corvina marinada en miso con salsa de curry de Madras. Además, el restaurante dispone de tres menús distintos, incluido el menú de mediodía, y una encantadora terraza que da a la plaza.

Detalles

Dirección
Hotel Neri. Plaça de Sant Felip Neri, 2
Gòtic
Barcelona
08002
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
€€€
Horas de apertura
Todos los días de 7.30 a 00h
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