Dicen que hacen cocina creativa del Mediterráneo con un toque de Oriente Medio: es decir, no se encasillan en una sola cultura, sino que la abrazan muchas para poder ofrecer lo mejor gastronómicamente hablando.Tiene oferta para hacer un brunch, unos meze (tapas), almuerzo y cena.¿Ejemplos?Hummus, tzatziki y baba ganoush para abrir el apetito;fatuix (ensalada);raviolis kreplach con queso de cabra y salsa de mantequilla de azafrán;tartarde caballa con tabulé, pimientos rojos y ras al hanut o un espectacular shawarma de cordero con especias tostadas, jengibre, cardamomo, ensaladade pepino y pan de pita.Mediterráneo en vena en una placita encantadora del Gòtic.
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