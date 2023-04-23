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  1. Bistrot Levante (Gòtic)
    Scott Chasserot | Bistrot Levante (Gòtic)
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  5. © Maria Dias
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Reseña

Bistrot Levante

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Libanesa
  • Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Dicen que hacen cocina creativa del Mediterráneo con un toque de Oriente Medio: es decir, no se encasillan en una sola cultura, sino que la abrazan muchas para poder ofrecer lo mejor gastronómicamente hablando. Tiene oferta para hacer un brunch, unos meze (tapas), almuerzo y cena. ¿Ejemplos? Hummus, tzatziki y baba ganoush para abrir el apetito; fatuix (ensalada); raviolis kreplach con queso de cabra y salsa de mantequilla de azafrán; tartar de caballa con tabulé, pimientos rojos y ras al hanut o un espectacular shawarma de cordero con especias tostadas, jengibre, cardamomo, ensalada de pepino y pan de pita. Mediterráneo en vena en una placita encantadora del Gòtic.

Detalles

Dirección
Placeta de Manuel Ribé, 1
Gòtic
Barcelona
08002
Transporte
Liceu (M: L3)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. a do. de 12.30 a 23 h. Martes cerrado.
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