Dicen que hacen cocina creativa del Mediterráneo con un toque de Oriente Medio: es decir, no se encasillan en una sola cultura, sino que la abrazan

muchas para poder ofrecer lo mejor gastronómicamente hablando.

Tiene oferta para hacer un brunch, unos meze (tapas), almuerzo y cena.

¿Ejemplos?

Hummus, tzatziki y baba ganoush para abrir el apetito;

fatuix (ensalada);

raviolis kreplach con queso de cabra y salsa de mantequilla de azafrán;

tartar

de caballa con tabulé, pimientos rojos y ras al hanut o un espectacular shawarma de cordero con especias tostadas, jengibre, cardamomo, ensalada

de pepino y pan de pita.