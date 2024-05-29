Miguelito se ha criado entre demonios y borrachos y después de experimentar con sabores latinoamericanos y orientales (su madre es asiática), se ha convertido en un auténtico maestro de los fogones. Él es el verdadero Chamako, el protagonista de la historia que el restaurante tiene por bandera y que el personal —con trajes de Chucky, el muñeco diabólico— explica a los clientes cuando llegan. Ubicado en una esquina de Blai, en Poble-sec, el nuevo proyecto de la empresa Genialidades y de los propietarios del Babula Bar y Casa Madre recupera el local del antiguo Sasha Bar en Margarit, 18.

Chamako te entra por los ojos: un espacio, diáfano y con una distribución llamativa, pensada para socializar y pasarlo bien. Con la opción de comer en la terraza (cubierta, a modo de porche) o dentro, con música del disc-jockey en directo de fondo, el restaurante muestra su versatilidad desde que se entra por la puerta. Lleno de sorpresas, show y guiños a la decoración, en los platos o... ¡en el lavabo!

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Pero más allá del atractivo que percibes desde la calle, te quedas por la comida. La carta es completamente de autor y se divide en cinco partes: tapas frías, tapas calientes, nachos, tacos y postres. La fusión entre la cocina mexicana y japonesa también se ve enseguida en platos como un 'tiradito nikkei de salmón' con leche de tigre o en las 'gyozas jalisco' con carne de birria. Las raciones son generosas y la mayoría de los platos están pensados para compartir.