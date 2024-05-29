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Barcelona

Gastro-Taquería Mexicana
© Maria Dias | Gastro-Taquería Mexicana
© Maria Dias

Los mejores tacos de Barcelona

La cocina mexicana es barroca y compleja, pero si queréis disfrutarla de forma directa, solo tenéis que morder un buen taco, la comida callejera de DF.

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Barcelona es una ciudad cosmopolita donde podrá encontrar todo tipo de cocinas provenientes de todos los rincones de América Latina. Pero si vuestra obsesión es México, una buena –y fiable– manera de disfrutar de la cocina mexicana es hacerlo mediante los tacos. mordiscos de placer en una elaboradísima comida callejera. ¿Cuál es la taquería más buena de Barcelona? No es tan fácil de decidir (hay de muy buenas, pero también mucho tex-mex regulero). Pero para variar nos hemos ensuciado las manos por vosotros.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores restaurantes mexicanos

1. Xuba Tacos

  • Mexicana
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Xuba Tacos
Xuba Tacos
Foto: @MONEO.MONEO

El chef Antonio Sáez –quien con Berasategui ganó las dos primeras Michelin del Lasarte– ha abierto una taquería con un amigo suyo de Puebla, Raul Salcido. Y el sitio es tan minimalista –parece la sala de espera de la mutua, aunque admiten reservas– como la cocina es espectacular. Tienen una máquina de donde salen las tortillas delante de tus narices.

Ha dispuesto una carta con tacos mexicanos tradicionales –¡qué buenos al pastor!– y un apartado de receta propia, hedonista y de producto máximo que es para quitarse el sombrero. El de solomillo rossini –ternera, foie a la plancha, salsa de trufa y aligerado con una pizca de kale– es magnífico, como lo es también el de carrilleras de cerdo guisadas con mole.

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2. Tacos Juan

  • Mexicana
  • Sants - Badal
Tacos Juan
Tacos Juan
Foto: Tacos Juan

Al lado del mercado de Sants, esta taquería huele a carne asada nada más abrir la puerta. La carta es corta pero potente: tacos de bistec o sudadero, Merced con entraña y patatas, Tijuana con guacamole y pico de gallo, y opciones vegetarianas. No faltan quesadillas ni guacamole con totopos.

Entre bocado y bocado y para refrescar, cerveza mexicana, micheladas o mezcalita de mango. El local es pequeño, con una barra y cinco mesas, siempre a tope. El ambiente es ecléctico: vecinos del barrio y amantes del taco que cruzan la ciudad para disfrutar sin límite ni control. 

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3. El Pachuco

  • Mexicana
  • Ciutat Vella
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
El Pachuco
El Pachuco
FOTO: Irene Fernandez

Posiblemente una de las mejores taquerías de Barcelona. Ubicado en el barrio del Raval, este restaurante pequeñito, no más grande que una habitación, ofrece una variedad de platos mexicanos como sopes (tortilla de maíz con albuias, queso y carne encima) y quesadillas (un taco de queso derretido) y quizás los mejores nachos que encontraréis en la ciudad.

Los tacos y las micheladas nunca fallan tampoco: generosos, sabrosos, cocinados a fuego lento. Una advertencia: se llena enseguida. Pero cuando finalmente os toque un sitio donde sentar, tanto la comida como el ambiente os transportará a una auténtica taquería de México con luz tenue y decoración de productos típicos mexicanos. Cuando terminéis la cena, bajad la comida con uno de sus muchos mezcales. 

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4. Azul Frida Poblenou

  • Mexicana
  • El Poblenou
Azul Frida Poblenou
Azul Frida Poblenou
Foto: Azul Frida Bar

El mexicano Juan Francisco López, de Guadalajara, vive en Poblenou. A finales de los 2000, estaba en Londres con su hermano José Juan y, diecisiete años después, ambos abrieron la coctelería y restaurante Azul Frida en el Raval. Llegaron con el bagaje de las recetas de la madre y la experiencia de haber trabajado en la capital británica. Y tan bien echó raíces que ahora han abierto el Azul Frida Poblenou. La tortilla azul, rica en pigmento de antocianina –el mismo que el arañón– y hecha a mano aporta un sabor más concentrado, con un toque a nuez. Envuelve abundantes raciones de tacos y quesadillas, y la oferta incluye torcidas ahogadas y burritos, con sensibilidad vegetariana. El local, que parece ser una masía con toques surrealistas, es precioso.

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5. Costa Pacífico

  • Mexicana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Costa Pacífico
Costa Pacífico
© Marua Dias

Los propietarios del Tlaxcal, la vara de medir un buen mexicano en Barcelona, han abierto un restaurante especializado en 'tacos' y cebiches de la costa este de México. Un ejemplo: las falsas carnitas –tacos de atún con flor de Jamaica y cebolla morada– de las cuales te comerías una docena. Y los tacos de pescado frito van con pescado fresquísimo, mayonesas excelentes y el rebozado con trigo es fino, fino, fino. Tienen un menú del día excelente y a un precio muy contenido, de raciones generosas y postres caseros. 

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6. Puerto Escondido

  • Mexicana
  • El Poblenou
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Puerto Escondido
Puerto Escondido
Foto: Puerto Escondido

¿Sombreros de mariachis? No. ¿Rancheras en el hilo musical? No. ¿Paredes pintadas de colores kahlonins? Tampoco. El Puerto Escondido no es un restaurante-postal mexicano; es un restaurante mexicano real y contemporáneo. Aquí no se comen 'nachos', sino 'totopos'; nada  de claras, sólo 'micheladas'; y ni rastro de salsas envasadas ni de tortillas industriales porque lo hace todo desde cero.

Como son del estado costero de Oaxaca, aquí encontrarás platos comunes en todo el país, pero sobre todo, un suculentísimo apartado de tacos de ración generosa y ortodoxa –como los tacos al pastor, cerdo macerado en achiote, cebolla, piña y cilantro– y alguna pequeña innovación, como añadir secreto ibérico y taquizarlo. 

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7. Gastro-Taquería Mexicana

  • Mexicana
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
Gastro-Taquería Mexicana
Gastro-Taquería Mexicana
© Maria Dias

Óscar Vázquez, un cocinero de Puebla de Zaragoza suelta una frase definitiva: "Me gusta estar fuera, en la calle, devorando. No puedes mejorar la comida de calle, sólo poner producto de más calidad". La Gastrotaquería ofrece hasta veinte tacos diferentes, y un apartado de clásicos, entrantes y huaraches (deliciosas masas frescas de maíz con cobertura de asado, con forma de suela de zapato). Puedes comer un guacamole con totopos y chicharrón impecable y unos tacos de carnitas amorosos, hechos a baja temperatura. Cocina non-stop todo el día, por cierto.

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8. Taco Alto

  • Mexicana
  • Ciutat Vella
Taco Alto
Taco Alto
Foto: Taco Alto

Antonio Luna —mexicano del DF— es uno de los socios de Taco Alto y explica que el gran reto «es mantener la regularidad y el ritmo lento de cocción». Puede que os lo comáis en quince minutos, pero algunos guisos requieren hasta cuatro horas de elaboración, y mientras hacéis cola en la caja escucharéis el chisporroteo de la carne en la plancha (aquí nada de escatimar: el relleno es abundante). Por muy pocos euros podéis zamparos cuatro tacos de cochinita pibil y una bebida. O el Pirata: ternera a la brasa con queso fundido y una lámina de aguacate, una combinación de sabor primitivo y contundente que se os queda grabada en la memoria. Aquí todo se hace desde cero, especialmente las salsas taqueras, numeradas de mayor a menor intensidad de picante.

La gracia es que podéis pedir los tacos por unidades, y cada pieza es generosa y está bien resuelta (además de un relleno impecable, la tortilla de maíz nixtamalizado de primera calidad es toda una garantía). Además, la oferta líquida incluye micheladas y hasta seis cócteles de espíritu mexicano. Chula Vista, en el Raval, también es suyo.

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9. Oaxaca Mezcalería

  • Coctelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Oaxaca Mezcalería
Oaxaca Mezcalería
© Ivan Giménez

Joan Bagur, chef menorquín con años de experiencia en México, es el alma de este restaurante donde recupera platos telúricos. Carnes y pescados son de proximidad; el resto llega del país americano. Entre sus caprichos más fastuosos, los tacos de cochinita pibil, que se apoyan en Cal Rovira y sus cerdos. Son una delicia: van dentro de un taco de maíz de primorosa confección, firme y sabroso, y que envuelve un lujurioso guiso con muchos matices, donde el asado de fiesta mayor se hermana con México. Ojo que esto no es una taquería, sino un restaurante mexicano 'gastro' como una catedral. Pero sus tacos son, claro, superlativos. 

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10. Chilangos

  • Mexicana
  • El Raval
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Chilangos
Chilangos
Foto: Time Out Barcelona

¿Una taquería en Nou de la Rambla con Paral·lel? Este es un territorio donde abundan los restaurantes de falafel que también se diversifican en el taco, la pizza y la pasta italiana. Pero ver la carta colgada de Chilango's te tranquiliza, con presencia de tacos al pastor o sopes con chorizo –que no son ningún potaje, sino una especie de montadito de maíz grueso relleno de carne guisada– vencen tus reservas. Una vez dentro, sabes que has elegido bien: la decoración es demasiado bonita, trabajada y colorista para que esto sea un engaño.

Y lo más importante: te encuentras mesas de mexicanos disfrutando de platos como tampiqueñas o cebiche de camarón. Su especialidad son los tacos: por poco dinero te servirán cinco –lástima que no se puedan pedir variados– que, por ejemplo, pueden estar en el pastor, de 'tenga de pollo' (que es pollo con 'chipotle' y frijoles) o unos deliciosos de 'birria' que no son ningún ídem, todo lo contrario, y que te comes mojando en el caldo de la misma carne, hecha a fuego lento. 

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11. Piñata Cantina

  • Coctelerías
  • Sant Antoni
Piñata Cantina
Piñata Cantina
Piñata Cocktail Bar

En el capítulo de coctelerías mexicanas con tacos para acompañar la priva, Piñata lo hacen, más que bien, rebién (no por nada aquí encontrarás una nutrida clientela mexicana). Y no es que su carta sea muy larga, pero el capítulo de antojitos es muy cuidadoso y bien hecho.

Encontrarás clásicos del hecho popular mexicano, como los tacos de 'carnitas' estilo Quiroga (receta de carne a fuego lento con un toque de naranja y mil cosas más), tamales oaxaqueños –hojas de plátano que envuelven un sabroso relleno– y también unas enchiladas de la milpa para mojar totopos (que es lo que se debe hacer). Alerta, que según el día hay 'happy hour' de tacos a precios de derribo.

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12. Chamako

  • Fusión
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Chamako
Chamako
Foto: Jon Ibarz

Miguelito se ha criado entre demonios y borrachos y después de experimentar con sabores latinoamericanos y orientales (su madre es asiática), se ha convertido en un auténtico maestro de los fogones. Él es el verdadero Chamako, el protagonista de la historia que el restaurante tiene por bandera y que el personal —con trajes de Chucky, el muñeco diabólico— explica a los clientes cuando llegan. Ubicado en una esquina de Blai, en Poble-sec, el nuevo proyecto de la empresa Genialidades y de los propietarios del Babula Bar y Casa Madre recupera el local del antiguo Sasha Bar en Margarit, 18.

Chamako te entra por los ojos: un espacio, diáfano y con una distribución llamativa, pensada para socializar y pasarlo bien. Con la opción de comer en la terraza (cubierta, a modo de porche) o dentro, con música del disc-jockey en directo de fondo, el restaurante muestra su versatilidad desde que se entra por la puerta. Lleno de sorpresas, show y guiños a la decoración, en los platos o... ¡en el lavabo!

Pero más allá del atractivo que percibes desde la calle, te quedas por la comida. La carta es completamente de autor y se divide en cinco partes: tapas frías, tapas calientes, nachos, tacos y postres. La fusión entre la cocina mexicana y japonesa también se ve enseguida en platos como un 'tiradito nikkei de salmón' con leche de tigre o en las 'gyozas jalisco' con carne de birria. Las raciones son generosas y la mayoría de los platos están pensados para compartir. 

Jon Ibarz
Jon Ibarz
 Estudiant en pràctiques
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13. La Taquería (Sagrada Família)

  • Mexicana
  • Sagrada Família
La Taquería (Sagrada Família)
La Taquería (Sagrada Família)
Foto: Maria Dias

En el barrio de la Sagrada Familia está el pasaje de Font, que es como un pequeño México instalado en Barcelona. En esta calle de aromas de cilantro, está La Taquería, un restaurante especializado en tacos que es tan auténticamente mexicano como Chavela Vargas cantando "en estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío, las quejas del arrabal ".

Cuando comes un ejemplar de puro barroquismo de calle como sus 'tacos al pastor' o los de 'carnitas' (un montón de ingredientes cocinados a fuego lento, que se mastican en color), tienes una intuición de saber de qué va esto de la comida mexicana. Aquí solo se dedican a la comida mexicana popular y bueno, pero en el Sr. Burrito (Ample, 12), hacen una versión con cara y ojos del difamado tex-mex. Y en Poblenou, en Pujades 172, hay una sucursal de La Taquería igual de recomendable.

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14. Tacos Tacos

  • Comida rápida
  • El Poble-sec
  • precio 1 de 4
Tacos Tacos
Tacos Tacos
Foto: Tacos Tacos

Un 'fast-food' a la mexicana, divertido, bueno y económico.  La taquización de Barcelona tiene un 'handicap': cuesta encontrar buenos tacos en horario diurno, sobre todo en fin de semana. Comer aquí es una manera económica y de calidad de salvar el comer fuera de casa. Porque sus sabrosos tacos están cocinados sin aceites, mantequilla ni gluten y hechos con una cocción lenta. Las recetas de tacos norteños -de pollo con mole, por ejemplo- conviven con recetas catalanas, como la de carrilleras de cerdo. Podéis amenizar la espera de la 'taquiza' con sus deliciosos 'nachos marranos' con carne, chile y queso, el otro plato emblemático de la casa.

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