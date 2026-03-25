Time Out dice

La historia

Magel Monroy (mexicano-madrileño) y Marta Calero (catalana) abrieron Piñata en septiembre del 2019, una cantina mexicana en la esquina de Casanova con Sepúlveda, en Sant Antoni. Nunca pasa desapercibida: los colores vivos de su fachada y contraventanas transportan a cualquiera directamente a la Ciudad de México en segundos. Sentaros en la terraza y sentiréis que estáis en la colonia Roma. Además, cuentan con el Sello Copil, otorgado por la Academia Mexicana de Gastronomía y la Fundación Casa México en España, que garantiza el respeto por la cocina mexicana tradicional.

La comida

Aquí todo es de primera –las tortillas son artesanales, hechas con maíz 100% nixtamalizado– y se cocina con calma, al ritmo del chup chup y a bajas temperaturas. Con un pie en la tradición mexicana y otro en técnicas contemporáneas, podéis devorar desde antojitos –guacamole, tacos, quesadillas, tamales, carnitas– hasta ceviches, platillos como las carrilleras en mole negro, una receta oaxaqueña con más de 30 ingredientes y seis horas de cocción, y postres. Y hablando de recetas, la de la cochinita pibil es heredada de doña Sofía, la abuela del Magel.

Coged un rotulador rojo bien gordo y marcad en la agenda dos fechas que no os podéis perder. Para arrancar la semana, los martes, Taco Tuesday de 18 a 23 h con tacos a 1,5 euros (sí, habéis leído bien; máximo tres unidades por persona y bebida aparte). Y para cerrarla, sábados y domingos, un brunch contundente.

La bebida

La coctelería mexicana es otro de los grandes puntos fuertes de Piñata. Su selección de destilados mexicanos es de las más completas de la ciudad, con más de 300 referencias de tequilas y mezcales de pequeños productores. En la carta líquida encontraréis clásicos impecables –micheladas, palomas, margaritas– y creaciones de autor que mezclan lo botánico con lo ancestral, siempre sorprendentes.

El foodtruck

Su cocina nómada de alta intensidad también tiene nombre: Xolo. Este foodtruck puede despachar hasta 300 tacos por hora gracias a una logística perfectamente probada: velocidad, sabor y cero colas. Lo llevan a festivales, eventos corporativos y celebraciones privadas.

Dirección

Casanova, 19 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metro Sant Antoni (L2) o Urgell (L1)

Horarios

Lunes a viernes de 18 a 2 h

Sábado de 10 a 2 h

Domingo de 10 a 1 h

Contacto

Teléfono: 93 339 70 74

Web: pinatacantina.com

Instagram: @pinatacantina