Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Conesa

Conesa Entrepans

  • Restaurantes | Bar de bocadillos
  • El Gòtic
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Publicidad

Time Out dice

No olvidemos que el bocadillo de frankfurt forma parte, desde tiempo inmemorial, de nuestra cultura culinaria. Conesa és un clásico vivo de los bocadillos en nuestro país. Y aún más desde que este histórico bar de bocadillos actualizó sus instalaciones: ahora es un poco más confortable, aunque la sensación de prisa siempre está (aunque esto hace que disfrutes más del bocadillo). Esto es una cola con la plancha al final, y poca cosa más: id temprano.

Probad el de cocido y salsa de Marta, todo un guiso entre panes. No nos engañemos: aquí la cosa va de bocadillos calientes y contundentes (¡como el pamplonica, chistorra con queso y mostaza!) Pero tienen 50 referencias con muchos bocados 'veggie-friendly' y sin gluten.

Pedro Conesa fundó el local en 1951, y su hijo continuó su gestión hasta hace poco. Ahora, el equipo de trabajadores ha tomado el relevo para mantener el espíritu y la forma de hacer que han hecho famoso el lugar.

Detalles

Dirección
Llibreteria, 1
Gòtic
Barcelona
08002
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
Horas de apertura
De lu. a sá. de 8.30 a 22.15 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.