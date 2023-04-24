Time Out dice

No olvidemos que el bocadillo de frankfurt forma parte, desde tiempo inmemorial, de nuestra cultura culinaria. Conesa és un clásico vivo de los bocadillos en nuestro país. Y aún más desde que este histórico bar de bocadillos actualizó sus instalaciones: ahora es un poco más confortable, aunque la sensación de prisa siempre está (aunque esto hace que disfrutes más del bocadillo). Esto es una cola con la plancha al final, y poca cosa más: id temprano.



Probad el de cocido y salsa de Marta, todo un guiso entre panes. No nos engañemos: aquí la cosa va de bocadillos calientes y contundentes (¡como el pamplonica, chistorra con queso y mostaza!) Pero tienen 50 referencias con muchos bocados 'veggie-friendly' y sin gluten.

Pedro Conesa fundó el local en 1951, y su hijo continuó su gestión hasta hace poco. Ahora, el equipo de trabajadores ha tomado el relevo para mantener el espíritu y la forma de hacer que han hecho famoso el lugar.