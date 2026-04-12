Si estáis preparando una primera cita, un aniversario, una velada especial, si celebráis San Valentín o Sant Jordi, o simplemente os gusta cenar en pareja en un ambiente romántico, los bares y restaurantes de esta lista os harán quedar como Dios. Son restaurantes pensados para crear recuerdo, para hablar bajito, mirarse a los ojos y dejar que la comida haga su parte. Encontraréis propuestas culinarias de todo tipo —cocina creativa, japonesa, brasa, de mar, italiana, francesa, vegana y tapeo deluxe— para disfrutar tanto del plato como de la compañía, ya sea en restaurantes minúsculos con mesas juntitas o en grandes salas donde el espacio y el silencio juegan a favor.

Comer, beber, amar

Hay locales escondidos en patios interiores, otros con luz tenue y terciopelos, alguno situado en lo alto de una torre marítima y otro en el piso 23 de un hotel de lujo, con vistas que invitan a alargar la noche. Todos comparten una misma idea: convertir una cena en algo más que una cena. Rematad la cita con un buen cóctel o en una terraza con vistas, y Cupido se encargará del resto.

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