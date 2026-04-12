Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo, y ya está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros. En Barcelona lo encontraréis en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad, y ofrece una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo un mismo techo.
El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre. Uno de los bares corre a cargo de Paradiso, una de las mejores coctelerías del mundo. Para una cita informal, optad por las mesas comunales. Si es formal y no queréis compartir mesa, id a Casa Amàlia. Aunque el Market sea un espacio enorme y vibrante, es muy fácil encontrar un rincón romántico y disfrutar de la mejor comida de la ciudad.
Si estáis preparando una primera cita, un aniversario, una velada especial, si celebráis San Valentín o Sant Jordi, o simplemente os gusta cenar en pareja en un ambiente romántico, los bares y restaurantes de esta lista os harán quedar como Dios. Son restaurantes pensados para crear recuerdo, para hablar bajito, mirarse a los ojos y dejar que la comida haga su parte. Encontraréis propuestas culinarias de todo tipo —cocina creativa, japonesa, brasa, de mar, italiana, francesa, vegana y tapeo deluxe— para disfrutar tanto del plato como de la compañía, ya sea en restaurantes minúsculos con mesas juntitas o en grandes salas donde el espacio y el silencio juegan a favor.
Comer, beber, amar
Hay locales escondidos en patios interiores, otros con luz tenue y terciopelos, alguno situado en lo alto de una torre marítima y otro en el piso 23 de un hotel de lujo, con vistas que invitan a alargar la noche. Todos comparten una misma idea: convertir una cena en algo más que una cena. Rematad la cita con un buen cóctel o en una terraza con vistas, y Cupido se encargará del resto.
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