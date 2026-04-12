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Interior de JOK
Foto: JOK | JOK
Foto: JOK

Los mejores restaurantes románticos de Barcelona

Restaurantes románticos para impresionar a nuevas conquistas y conquistar a parejas poco impresionables

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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Si estáis preparando una primera cita, un aniversario, una velada especial, si celebráis San Valentín o Sant Jordi, o simplemente os gusta cenar en pareja en un ambiente romántico, los bares y restaurantes de esta lista os harán quedar como Dios. Son restaurantes pensados para crear recuerdo, para hablar bajito, mirarse a los ojos y dejar que la comida haga su parte. Encontraréis propuestas culinarias de todo tipo —cocina creativa, japonesa, brasa, de mar, italiana, francesa, vegana y tapeo deluxe— para disfrutar tanto del plato como de la compañía, ya sea en restaurantes minúsculos con mesas juntitas o en grandes salas donde el espacio y el silencio juegan a favor.

Comer, beber, amar

Hay locales escondidos en patios interiores, otros con luz tenue y terciopelos, alguno situado en lo alto de una torre marítima y otro en el piso 23 de un hotel de lujo, con vistas que invitan a alargar la noche. Todos comparten una misma idea: convertir una cena en algo más que una cena. Rematad la cita con un buen cóctel o en una terraza con vistas, y Cupido se encargará del resto.

¡NO TE LO PIERDAS! 8 escapadas románticas cerca de Barcelona 

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Irene Galindo

Time Out Market es un concepto único que tiene el objetivo de celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo, y ya está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros. En Barcelona lo encontraréis en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, con vistas espectaculares al mar y la ciudad, y ofrece una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo un mismo techo.

El espacio, de 5.250 metros cuadrados, alberga una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre. Uno de los bares corre a cargo de Paradiso, una de las mejores coctelerías del mundo. Para una cita informal, optad por las mesas comunales. Si es formal y no queréis compartir mesa, id a Casa Amàlia. Aunque el Market sea un espacio enorme y vibrante, es muy fácil encontrar un rincón romántico y disfrutar de la mejor comida de la ciudad.

Los mejores restaurantes románticos de Barcelona

1. Gloria Osteria

  • Italiana
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Gloria Osteria
Gloria Osteria
Foto: Joann Pai

¿Por qué es romántico? Aunque su espacio de más de 1.000 m² y dos plantas pueda parecer imponente, cada detalle está diseñado para crear un ambiente íntimo y mágico: columnas de espejo en forma de estrella, alfombras con estampados moiré, naranjas vintage como pequeños tesoros y una lámpara de Murano de 400 kilos que ilumina la barra. Cocina italiana, glamour La dolce vita. Platos sofisticados, lujosos y llenos de creatividad. Aquí el beso de La dama y el vagabundo se hace con espaguetis carbonara con trufa. Y para San Valentín han preparado menús cerrados especiales con platos que desembocan en la lujuria y la pasión. ¿De qué otra forma, si no, se puede describir un plato de raviolis de bogavante hechos a mano?

¿Dónde está el amor? Enric Granados, 86 (Eixample Esquerre)

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2. JOK

  • Catalana
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
JOK
JOK
Foto: Scott Chasserott

¿Por qué es romántico? El restaurante ocupa un suntuoso palacete del Eixample con patio e interiores nobles, donde la madera, el terciopelo y los detalles burgueses transmiten calidez y sofisticación sin resultar ostentosos. La atmósfera que envuelve la mansión lo convierte en el escenario ideal para una cita romántica. La chef Olga Sternari (El Celler de Can Roca, La Grande Maison de Joël Robuchon, Eleven de Lisboa) elabora cocina catalana de alta gama, con platos de temporada, productos de primera calidad y sutiles toques afrancesados. Y no hay que perderse la fina coctelería de Adrià Batlle, que combina clásicos y creaciones propias con igual maestría.

¿Dónde está el amor? Mallorca, 275 (Eixample Dret)

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3. UMA

  • Cocina creativa
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
UMA
UMA
Scott Chasserot
¿Por qué es romántico? Si sois de los que os gusta susurrar cosas bonitas a vuestra pareja sin que la mesa de al lado se entere, UMA es vuestro sitio. Solo nueve mesas en la sala, distribuidas en 250 m², lo que supone una de las distancias más grandes entre mesas de la ciudad. Con un Sol Repsol, el restaurante del chef Iker Erauzkin practica una cocina creativa, sin fronteras y de estricta temporada. Además, el espacio crea un ambiente íntimo y relajado, ideal para disfrutar de una cita romántica sin interrupciones.

¿Dónde está el amor? Mallorca, 275 (Eixample Dret)
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4. Casa Luz

  • Cocina creativa
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Casa Luz
Casa Luz
Foto: Casa Luz

¿Por qué es romántico? Varios motivos hacen que Casa Luz sea romántico. En primer lugar, su cocina de autor, sutil pero con gran personalidad, crea un ambiente especial: cada plato es un viaje gastronómico que invita a compartirlo, sin artificios ni clichés, solo auténtica delicadeza mediterránea con espíritu barcelonés. En segundo lugar, su ubicación es única; situado en una azotea poco conocida de Barcelona, accesible por un discreto ascensor desde Ronda Universitat. El comedor está bañado por luz natural y los ventanales enmarcan vistas increíbles de la plaza y de los edificios históricos circundantes. ¿El momento más romántico? El atardecer. Aquí el corazón se alegra tanto como el estómago.

¿Dónde está el amor? Ronda Universitat, 1 (Eixample Dret)

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5. Oníric

  • Cocina creativa
  • Gràcia
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Oníric
Oníric
Irene Fernandez

¿Por qué es romántico? Situado en una esquinita resguardada de la Gràcia menos masificada –si es que eso todavía es posible– l'Oníric es un local delicioso: madera oscura, mesas de dos con buena separación y unas ventanas de ojo de buey que administran la luz de una manera tan diestra que no rompe el embrujo de la penumbra ni en el día de verano más soleado. La cocina de autor del cocinero Jonathan Izquierdo, excelente, sin tópicos ni pretensiones desmesuradas, y el servicio de la sumiller Laura Humanes, redondean una experiencia que no sabemos si dispara la lujuria, pero serena y llena de paz. Y este es el punto de partida óptimo para una buena relación.

¿Dónde vive el amor? Rabassa, 37 (Gràcia)

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6. Direkte

  • Cocina creativa
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Direkte
Direkte
Foto: Direkte restaurant

¿Por qué es romántico? Direkte tiene dos barras con capacidad para 16 comensales, y hacen dos turnos por día (hay que llegar a la hora en punto). Si hacéis los números, veréis que lo que pasa aquí es que cenan ocho parejitas cada noche. Más íntimo, imposible. Encontraréis tres menús: uno de siete platos, otro de 10 (El Menú Boqueria) y un tercero de 12, solo por encargo. Hace honor a su nombre: sirven con ritmo y dinamismo platos excelentes de creación propia, y de altísima complejidad. Si el comensal quiere, tendrá una explicación a fondo. Si no, unas habas con caldo de calamar, y el cefalópodo con el jugo de las habas al lado, se explican por sí mismas.

¿Dónde vive el amor? París, 200 (Eixample Esquerre)

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7. Els 4 Gats

  • El Gòtic
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Els 4 Gats
Els 4 Gats
Foto: 4 Gats

¿Por qué es romántico? ¿Estás de broma? Cenaréis en un restaurante que es puro patrimonio, uno de los núcleos fuertes de irradiación del legado modernista en nuestra ciudad. Situado en los bajos de la casa Martí, proyectada en 1895 por Josep Puig i Cadafalch, tiene una sala principal que enamora por la suntuosidad y la comodidad del espacio, la luz tenue, la madera y la baldosa antiguas. Y la labor del chef Vicenç González está a la altura del escenario. Con puro ADN de cocina catalana y barcelonesa, González propone una revisión de los clásicos del corpus catalán con un alto valor añadido gastronómico. ¿Un ejemplo? Un capipota con cocochas de bacalao al pil-pil, pura lujuria donde se entrecruzan tradiciones.

¿Dónde está el amor? Montsió, 3 (El Gòtic)

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8. âme Barcelona

  • Cocina creativa
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
âme Barcelona
âme Barcelona
Foto: âme Barcelona

¿Por qué es romántico? Josey Attieh es libanés y Pachi Rodríguez es boliviano, pero creció en Venezuela. Coinciden en la escuela de hostelería de Sant Pol de Mar, realizan las prácticas en Moments y surge química entre ellos. Nunca mejor dicho, porque Pachi es un químico reconvertido en chef. Juntos abren esta joya de restaurante, íntimo y elegante, y de nombre francés ('âme' significa 'alma'). Aquí hacen cocina mediterránea con alma francófona. Ofrecen dos menús de degustación (84 y 98 euros), donde se sirven maravillas como la vieira con salsifís y espuma de mar. Solo servicio de noche, de martes a sábado.

¿Dónde está el amor? Londres, 91 (Eixample Esquerre)

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9. Can Bo

  • Bares de tapas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Can Bo
Can Bo
Foto: Can Bo

¿Por qué es romántico? En Can Bo, el diseño racionalista de Chicago conmueve a los corazones ilustrados. Ubicado en la Casa Cambó, este edificio novecentista te transporta a Illinois nada más entrar en su vestíbulo, fruto de la fascinación de Francesc Cambó por la arquitectura racionalista. Para rematar la jugada romántica, podéis subir en el primer ascensor que hubo en la ciudad hasta su azotea con jardín. Y proponen un menú de San Valentín ideado para disfrutarse en pareja. La propuesta incluye Gilda Matrimonio; Ostra Poget nº3 con frutos rojos y albahaca; Alcachofa del Prat confitada con cacio & pepe y guanciale; Risotto de radicchio con gorgonzola y avellanas de Reus; Suprema de lubina a la brasa con glasa al vermut; y, como broche final, un corazón de tiramisú con mousse de mascarpone y chocolate negro. 

¿Dónde está el amor? Via Laietana 30 (Born-La Ribera)

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10. Leña

  • A la brasa
  • Les Corts
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Leña
Leña
Javier Penas

¿Por qué es romántico? Una cocina a la brasa de altísimo nivel en un ambiente íntimo y envolvente. Aquí, el chef andaluz Dani García, quien consiguió tres estrellas Michelin en su restaurante del hotel Puente Romano de Marbella, fusiona técnicas tradicionales y contemporáneas para ofrecer desde cortes excepcionales de carne hasta opciones sorprendentes, como aguacate o espardenyes a la brasa, perfectas para compartir. Su estética, entre club nocturno y brutalismo, crea una penumbra acogedora que invita a una cena en pareja, mientras la magnitud del espacio deja sin aliento (como los buenos besos).

¿Dónde está el amor? Plaça de Pius XII, 4 (Les Corts)

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11. Circolo Popolare

  • Italiana
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Circolo Popolare
Circolo Popolare
Foto: Jérôme Galland

¿Por qué es romántico? La versión barcelonesa de Circolo Popolare de Big Mamma, gigante mundial de la cocina italiana gourmet, es enorme. En teoría, esto no predispone al romanticismo parejil, pero goza de 40 metros de ventanales cuya luz baña 40.000 botellas puestas en fila, y por la noche el efecto derrite el corazón más cínico. Los números y la estética son espectaculares, la comida también. Estamos en la vertiente más asequible de la casa –ojo, que no barata– y las raciones son enormes, para compartir entre dos. Y por San Valentín han preparado menús cerrados con platos como un risotto di ‘nduja e gorgonzola que son una incitación, no a la intimidad, sino a la lujuria. 

¿Dónde está el amor? Paseo de Gracia, 44.

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12. Fronda Pasaje

  • Vegana
  • Ciutat Vella
Fronda Pasaje
Fronda Pasaje
Foto: Fronda Pasaje

¿Por qué es romántico? ¿Quién dice que un restaurante vegano no puede ser romántico? Fronda Pasaje es el restaurante de alta cocina vegetal en el Born, del biólogo y chef argentino Máximo Cabrera. Aquí aplica sus conocimientos para ofrecer una cocina saludable, deliciosa y sostenible. Dispone de una carta llena de sorpresas y de dos menús degustación sin productos de origen animal (65 y 90 euros). Los postres son pura alquimia, y esta magia también se refleja en un espacio íntimo, con una agradable penumbra e iluminación estratégica. Ya se sabe, con una digestión ligera y vegetal, la acción carnal es más fácil.

¿Dónde está el amor? Banys Vells, 20 (Born)

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13. Amar Barcelona

  • Cocina creativa
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Amar Barcelona
Amar Barcelona
Foto: @Carlos Garralaga

¿Por qué es romántico? Ubicado en el hotel Palace, en un espacio elegante y fasto, el chef Rafa Zafra (Estimar, Per Feina Per Plaer) ofrece con creatividad bulliniana. lo mejor del mar Mediterráneo (uno de los socios del proyecto es el titán de la pesca de Roses, Gotanegra) Es decir, desde crudos y marinados de altísima gama hasta guisos cargados de cocina; platos rebosantes de frescura y técnica. La combinación de lujo, sabor excepcional y atmósfera envolvente convierte cualquier cena en Amar en algo memorable.

¿Dónde está el amor? Gran Via, 668 (Eixample Dret)

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14. Casa Xica

  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Casa Xica
Casa Xica
Foto: Casa Xica

¿Por qué es romántico? El local es un puño, donde no es extraño que acabes tú con tu cita, en el escenario ideal para dar el golpe definitivo. Hablemos de la cocina; lo fácil sería decir que hacen fusión. Pero en este caso es más válido decir que se trata de la recolección de gustos aprendidos en tierras lejanas, convertidos en platos que gustarán al más exigente de los paladares, y que se amistancen con la cocina mediterránea con una naturalidad donde todo encaja en el primer mordisco. 

¿Dónde está el amor? França Xica, 20 (Poble Sec)

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15. Bar Mut

  • Bares de tapas
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Mut
Bar Mut
Bar Mut

¿Por qué es romántico? ¿Una cita aquí? ¡Éxito asegurado!Bar Mut es una taberna chic difícil de clasificar: bar gourmet o restaurante de nivel, pero con identidad propia y bien ganada. Su carta cambia constantemente y lo ideal es preguntar por los platos del día y dejarse sorprender por creaciones elaboradas con producto de gran calidad. Destacan el pescado y marisco fresco, mayoritariamente salvaje, aunque también triunfan los arroces, el T-bone a la brasa y la croqueta, considerada de las mejores de la ciudad. La carta de vinos sobresale y el sumiller guía con acierto. 

¿Dónde está el amor? Pau Claris, 192 (Eixample Dret)

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16. Contraban

  • Cocina creativa
  • El Gòtic
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Contraban
Contraban
Scott Chasserot

¿Por qué es romántico? El Contraband, en el hotel Wittmore del Gòtic, es un restaurante íntimo y seductor, escondido en un boutique hotel de lujo elegante. Mesas pequeñas, madera oscura, terciopelo y un patio interior con un impresionante muro vegetal de 19 metros donde comer al aire libre. Al mando está el chef Alain Guiard, que combina cocina creativa y confort, con platos como salmón marinado con soja y yuzu o Chateaubriand en arcilla. El ambiente invita a dejarse llevar. Y si la cosa se anima y os quedáis a dormir, todas las habitaciones están conectadas por una puerta.

¿Dónde está el amor? Riudarenes, 7 (Gòtic)

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17. Roig Robí

  • Cocina creativa
  • Gràcia
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Roig Robí
Roig Robí
Scott Chasserot

¿Por qué es romántico? Roig Robí demuestra que el tiempo no pasa por la buena cocina ni por el buen gusto. Bajo la dirección de Mercè Navarro, este histórico restaurante barcelonés mantiene una de las propuestas más sólidas de la ciudad en un ambiente romántico y elegante. Su reforma del año 2000 incorporó un jardín interior especialmente seductor, escenario ideal para disfrutar de una cocina tradicional basada en producto excepcional. Comer su menú degustación –cocina tradicional con la mejor proteína animal posible, con platos como el tártaro de lubina y gambas con caviar de tortilla– en el jardín es un momento de aquellos que van directos al corazón y al estómago y a la entrepierna, si os gusta vuestro acompañante.

¿Dónde está el amor? Sèneca, 20 (Gràcia)

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18. Nobu Restaurant

  • Japonesa
  • Hostafrancs
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Nobu Restaurant
Nobu Restaurant
Nobu Hotel

¿Por qué es romántico? En el último piso del Nobu Hotel despega uno de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona, ​​con vistas a cuatro bandas, la panorámica ideal para una cita. Su cocina de influencias peruanas con producto local y de temporada también hace tocar las nubes con platos que incluyen verduras, carne y una lógica predilección por el pescado. El cocinero Nobu Matsuhisa renueva el imaginario japonés al recoger la siembra de los viajes que ha hecho por toda América y anteponiendo el producto local: croquetas, tacos, sushi y salsas ponsu y miso se alternan entre líneas en el menú. Mención especial también merece la carta de tragos, toda una mezcla de hemisferios.

¿Dónde está el amor? Av. de Roma, 2-4 (Sants)

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19. Le Cucine Mandarosso

  • Italiana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
Le Cucine Mandarosso
Le Cucine Mandarosso
Foto: Le Cucine Mandarosso

¿Por qué es romántico? Comer sí, pero cenar en el Cucine Mandarosso con un amigo o familiar puede resultar extraño. Muy raro. Porque emana uno no sé qué íntimo y acogedor que parece hecho para una cita romántica. Pero todo sutil, casual, con mobiliario retro, productos y libros en las estanterías. Y una cocina italiana que es de por sí el colmo de la sensualidad. Si todavía no han quedado claras tus intenciones, Le Cucine lo hará. Cuidado, que la burrata te puede llevar a hacer burradas. Y sus platos de pasta en el horno te pueden llevar a la satisfacción y a la lujuria, estáis avisados.

¿Dónde está el amor? Verdaguer i Callís, 4 (Born)

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20. Ikoya Izakaya

  • Japonesa
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Ikoya Izakaya
Ikoya Izakaya
Foto: Irene Fernandez

¿Por qué es romántico? Ikoya Izakaya, aventura entre el grupo de cocina vasca Sagardi e Hideki Matsuhisa del Grupo Shunka, es un espacio monumental, pero sobrio, equipado con una robata, parrilla japonesa, donde el chef Jaime del Río ejecuta la visión del Mediterráneo nipón que trajo Matsuhisa en fue el primer japonés Michelin. La cocina es de un disfrute sensual total y el espacio seduce por su amplitud, comodidad y penumbra. Este es un restaurante ideal para una primera cita, pero con un punto de informalidad. La oscuridad tiene un 'je sais quoi' de elegante sobriedad que invita a la ilusión y al intimismo, pero huye de la chabacanería de los comedores con farolillos rojos.

¿Dónde está el amor? Av. de Francesc Cambó, 23 (Born)

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21. Il Giardinetto

  • Italiana
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Il Giardinetto
Il Giardinetto
© Maria Dias

¿Por qué es romántico? ¿Por qué creéis que Il Giardinetto es el escenario de la escena de petición de mano en tantas series y películas? Inaugurado en 1974, premio FAD de interiorismo, hacia el año 2012 renovó su interiorismo alargando la barra, pero todavía mantiene ese 'je ne sais quoi' que hace que sea uno de los clásicos favoritos para cenas de los de pedir la mano, pedir perdón o hacerse el interesante. Bueno, sí sabemos qué tiene: un interiorismo tanto elegante y sobrio como efectivo (¡y lo mismo se puede decir de su cocina italiana!).

¿Dónde está el amor? Granada del Penedès, 22 (Sarrià-Sant Gervasi)

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22. Berbena

  • Cocina creativa
  • Vila de Gràcia
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Berbena
Berbena
Berbena

¿Por qué es romántico? El cocinero Carlos Pérez de Rozas tiene un equipo a prueba de bombas. Parte de la más esmerada artesanía de proximidad para elaborar unos platos que sorprenden y enamoran basándose estrictamente en los productos de la temporada. Todo se hace en el momento y delante de las narices; una apuesta clara por los básicos, con pan de masa madre hecho en casa, una exigente selección de vinos y quesos y un café de especialidad. Anarquía deliciosa: hacen y deshacen la carta cuando quieren, y lo mismo ocurre con los horarios. Reservad antes de ir, y a disfrutarlo. Las comidas aquí son tan difíciles de olvidar como vuestra cita.

¿Dónde está el amor? Minerva, 6 (Gràcia)

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23. Torre d'Alta Mar

  • Mediterránea
  • La Barceloneta
  • precio 4 de 4
Torre d'Alta Mar
Torre d'Alta Mar
Scott Chasserot

¿Por qué es romántico? En esto de la seducción y la pareja, el factor sorpresa y cierto arrebato pueden marcar un punto de inflexión. Recibir a la pareja con ropa interior y la rosa en la boca es una posibilidad. Pero invitar a un restaurante situado en la torre del teleférico es un puntazo porque es un capricho absurdo en sí mismo. El chef Òscar Manresa elabora una cocina marinera de solvencia fuera de cuestión; lomo de atún rojo de almadraba, tomates secos, encurtidos y anisados; navajas con escabeche de setas y rodaballo a la brasa con agua de Lourdes, son sólo algunos ejemplos.

¿Dónde está el amor? Pg. Joan de Borbó, 88 (Barceloneta)

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