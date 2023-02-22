Reseña
Este pequeño local cerca de Santa María del Mar se transforma en un homenaje diario a la mejor materia prima procedente del puerto de Roses de la mano de la quinta generación de la familia Gotanegra, de esta localidad. El chef Rafa Zafra, de escuela elBulli, y por tanto muy conocedor de estos productos, ofrece "pornococina" de esta materia en versión marinera: recetas sencillas que respetan al máximo un producto extraordinario. Desnudar el pescado, podríamos decir. ¿Queréis ejemplos? Probad unos sensacionales chipirones fritos acompañados de gota negra (mayonesa y tinta), o unos camarones de Roses cocidas al vapor de algas. Su cheesecake está tremendo. ¡Estimar es una declaración de amor a los bienes preciados que nos da el mar!
