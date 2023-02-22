Barcelona

  Estimar (Born)
    Scott Chasserot | Estimar (Born)
Reseña

Estimar

5 de 5 estrellas
Rafa Zafra rinde homenaje a la mejor materia prima procedente de Roses en un pequeño local cerca de Santa María del Mar
  • Restaurantes | Marisco
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Albert & Dúnia Riera
Time Out dice

Este pequeño local cerca de Santa María del Mar se transforma en un homenaje diario a la mejor materia prima procedente del puerto de Roses de la mano de la quinta generación de la familia Gotanegra, de esta localidad. El chef Rafa Zafra, de escuela elBulli, y por tanto muy conocedor de estos productos, ofrece "pornococina" de esta materia en versión marinera: recetas sencillas que respetan al máximo un producto extraordinario. Desnudar el pescado, podríamos decir. ¿Queréis ejemplos? Probad unos sensacionales chipirones fritos acompañados de gota negra (mayonesa y tinta), o unos camarones de Roses cocidas al vapor de algas. Su cheesecake está tremendo. ¡Estimar es una declaración de amor a los bienes preciados que nos da el mar!

Detalles

Dirección
Sant Antoni dels Sombrerers, 3
Barcelona
Transporte
Jaume I (L4)
Horas de apertura
Cada dia de 13 a 15.30 i de 20.30 a 23.30 h. tancat dg. i dl. migdia.
